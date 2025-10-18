دراسة: الجنين يتعرف على اللغات الأجنبية وهو لا يزال داخل الرحم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: الجنين يتعرف على اللغات الأجنبية وهو لا يزال داخل الرحم
دراسة: الجنين يتعرف على اللغات الأجنبية وهو لا يزال داخل الرحم
كشفت دراسة علمية حديثة، أجراها فريق بحثي بجامعة مونتريال في كندا، أن الأجنة قادرة على تمييز اللغات الأجنبية التي استمعوا إليها أثناء وجودهم في رحم أمهاتهم، حيث... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
ونُشرت الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها، في دورية "Nature Communications Biology" المتخصصة في مهارات التواصل واللغة، حيث اعتمدت على تقنيات تصوير المخ لتأكيد فرضية كان خبراء علم النفس والأعصاب يتشككون في صحتها لفترة طويلة، وفقا لموقع "ساينتفيك أمريكان". وأوضحت الدكتورة آنا جالاجر، أخصائية طب الأعصاب بجامعة مونتريال ورئيسة فريق الدراسة، في تصريحات لموقع "ساينتفيك أمريكان"، أن "الأطفال حديثي الولادة لا يتعلمون اللغة قبل الولادة، لكنهم يشعرون بألفة تجاه اللغات التي استمعوا إليها أثناء وجودهم في الرحم، حيث يسهم التعرض لهذه اللغات في تكوين شبكات عصبية في المخ تؤثر على استجابتهم للغة بعد الميلاد". وشملت التجربة 60 امرأة حامل في الأسبوع الـ35 من الحمل، حيث استمعت 39 منهن يوميًا إلى تسجيلات صوتية لقصص باللغة الفرنسية (لغتهن الأم) لمدة 10 دقائق، ثم إلى نفس القصص باللغتين الألمانية والعبرية لمدة 10 دقائق أخرى طوال فترة الحمل. أما المجموعة الضابطة، التي ضمت 21 امرأة، فلم تتعرض لأي مؤثرات صوتية إضافية، مما جعل أجنتهن تستمع إلى اللغة الفرنسية في ظروفها الطبيعية. واستخدم الباحثون تقنية التصوير الطيفي الوظيفي بالأشعة تحت الحمراء لمراقبة استجابة أمخاخ المواليد خلال الساعات العشر الأولى إلى ثلاثة أيام بعد الولادة. وأظهرت النتائج زيادة في نشاط الفص الصدغي الأيسر، مركز معالجة اللغة في المخ، لدى جميع الأطفال عند الاستماع إلى اللغة الفرنسية. ومع ذلك، لم يظهر هذا النشاط عند الاستماع إلى اللغتين الألمانية والعبرية إلا لدى الأطفال الذين تعرضوا لهما أثناء الحمل، بينما لم تُسجل أي استجابة عصبية مماثلة لدى أطفال المجموعة الضابطة.وأضافت أن الدراسة لا توصي الأمهات الحوامل بتعريض أجنتهن للغات أجنبية بهدف زيادة ذكاء أطفالهن أو جعلهم متعددي اللغات، لكنها تبرز أهمية فهم تأثير هذا التعرض على التطور اللغوي، مما قد يساعد في معالجة اضطرابات اللغة التي تصيب ما بين 5 إلى 10% من الأطفال في الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن البحث يقدم دلائل إضافية على بدء تطور اللغة قبل الولادة، مما يمهد الطريق لاكتشاف وعلاج مشكلات التأخر اللغوي لدى الأطفال.
دراسة: الجنين يتعرف على اللغات الأجنبية وهو لا يزال داخل الرحم

كشفت دراسة علمية حديثة، أجراها فريق بحثي بجامعة مونتريال في كندا، أن الأجنة قادرة على تمييز اللغات الأجنبية التي استمعوا إليها أثناء وجودهم في رحم أمهاتهم، حيث يظهر الأطفال حديثو الولادة استجابة مماثلة لتلك اللغات مثلما يتفاعلون مع لغتهم الأم.
ونُشرت الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها، في دورية "Nature Communications Biology" المتخصصة في مهارات التواصل واللغة، حيث اعتمدت على تقنيات تصوير المخ لتأكيد فرضية كان خبراء علم النفس والأعصاب يتشككون في صحتها لفترة طويلة، وفقا لموقع "ساينتفيك أمريكان".
وأظهرت الدراسة أن الأطفال الذين استمعوا إلى قصص بلغات أجنبية خلال مرحلة الحمل يتفاعلون معها بنفس الطريقة التي يتفاعلون بها مع لغتهم الأم بعد الولادة.
وأوضحت الدكتورة آنا جالاجر، أخصائية طب الأعصاب بجامعة مونتريال ورئيسة فريق الدراسة، في تصريحات لموقع "ساينتفيك أمريكان"، أن "الأطفال حديثي الولادة لا يتعلمون اللغة قبل الولادة، لكنهم يشعرون بألفة تجاه اللغات التي استمعوا إليها أثناء وجودهم في الرحم، حيث يسهم التعرض لهذه اللغات في تكوين شبكات عصبية في المخ تؤثر على استجابتهم للغة بعد الميلاد".
وشملت التجربة 60 امرأة حامل في الأسبوع الـ35 من الحمل، حيث استمعت 39 منهن يوميًا إلى تسجيلات صوتية لقصص باللغة الفرنسية (لغتهن الأم) لمدة 10 دقائق، ثم إلى نفس القصص باللغتين الألمانية والعبرية لمدة 10 دقائق أخرى طوال فترة الحمل.
وأشار الباحث أندريان رينيه، أخصائي علم النفس العصبي السريري بجامعة مونتريال، إلى أن اختيار اللغتين الألمانية والعبرية جاء بسبب اختلافهما الكبير عن الفرنسية من حيث الصوتيات والنطق.
أما المجموعة الضابطة، التي ضمت 21 امرأة، فلم تتعرض لأي مؤثرات صوتية إضافية، مما جعل أجنتهن تستمع إلى اللغة الفرنسية في ظروفها الطبيعية.
واستخدم الباحثون تقنية التصوير الطيفي الوظيفي بالأشعة تحت الحمراء لمراقبة استجابة أمخاخ المواليد خلال الساعات العشر الأولى إلى ثلاثة أيام بعد الولادة.
وأظهرت النتائج زيادة في نشاط الفص الصدغي الأيسر، مركز معالجة اللغة في المخ، لدى جميع الأطفال عند الاستماع إلى اللغة الفرنسية.
ومع ذلك، لم يظهر هذا النشاط عند الاستماع إلى اللغتين الألمانية والعبرية إلا لدى الأطفال الذين تعرضوا لهما أثناء الحمل، بينما لم تُسجل أي استجابة عصبية مماثلة لدى أطفال المجموعة الضابطة.
وأكدت الدكتورة آنا كارولينا كوان، أخصائية طب أعصاب الأطفال وعضو الأكاديمية البرازيلية لطب الأعصاب، أن هذه الدراسة تؤكد أن أمخاخ الأطفال حديثي الولادة ليست "صفحة بيضاء"، بل تتشكل وظائفها العقلية جزئيًا داخل الرحم بناءً على البيئة السمعية المحيطة.
وأضافت أن الدراسة لا توصي الأمهات الحوامل بتعريض أجنتهن للغات أجنبية بهدف زيادة ذكاء أطفالهن أو جعلهم متعددي اللغات، لكنها تبرز أهمية فهم تأثير هذا التعرض على التطور اللغوي، مما قد يساعد في معالجة اضطرابات اللغة التي تصيب ما بين 5 إلى 10% من الأطفال في الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن البحث يقدم دلائل إضافية على بدء تطور اللغة قبل الولادة، مما يمهد الطريق لاكتشاف وعلاج مشكلات التأخر اللغوي لدى الأطفال.
