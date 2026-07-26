https://sarabic.ae/20260726/اختراق-علمي-قد-يغير-علاج-البهاق-اكتشاف-قد-يمهد-لعلاجات-أكثر-فاعلية-1115519600.html

اختراق علمي قد يغير علاج "البهاق"... اكتشاف قد يمهد لعلاجات أكثر فاعلية

اختراق علمي قد يغير علاج "البهاق"... اكتشاف قد يمهد لعلاجات أكثر فاعلية

سبوتنيك عربي

توصل باحثون يابانيون إلى اكتشاف قد يمهد لتطوير نهج علاجي جديد لمرض "البهاق"، بعدما أظهرت دراسة حديثة أن الخلايا المسؤولة عن إنتاج صبغة الجلد لا تختفي من... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T16:32+0000

2026-07-26T16:32+0000

2026-07-26T16:32+0000

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وأوضحت الدراسة، التي نشرت في مجلة "نيتشر كوميونيكشنز" (وهي مجلة علمية محكّمة مفتوحة الوصول، تعنى بنشر أبحاث عالية الجودة في مجالات العلوم الطبيعية)، أن الخلايا الصبغية تعود إلى حالة أكثر بدائية، فتفقد العديد من وظائفها المتخصصة، وفي مقدمتها إنتاج الميلانين المسؤول عن لون الجلد.وكشف الباحثون أن الخلايا الصبغية تعتمد في بقائها بوظيفتها الطبيعية على ارتباطها بالغشاء القاعدي، وهو غشاء رقيق يزودها بالإشارات اللازمة للحفاظ على قدرتها على إنتاج الصبغة. ويتم هذا الارتباط عادة عبر بروتين يعرف باسم "لامينين-"211.وفي تجارب أُجريت على فئران وعينات من الجلد البشري، نجح الباحثون في استخدام أدوية تستهدف هذه المسارات البيولوجية، ما أدى إلى إعادة تنشيط الخلايا الصبغية واستعادة نشاط الجينات المسؤولة عن التصبغ، إضافة إلى استرجاع كثير من خصائص الخلايا التي كانت خاملة.من جانبه، قال البروفيسور إيتشيرو كاتاياما، المشارك في الدراسة من جامعة أوساكا، إن النتائج تمثل اكتشافاً واعداً، مشيرًا إلى أن معظم العلاجات الحالية تركز على كبح هجمات الجهاز المناعي وتقليل الالتهاب، بينما تشير النتائج الجديدة إلى إمكانية اتباع نهج مختلف يعتمد على إعادة تنشيط الخلايا الصبغية الموجودة أو استعادة ارتباطها الطبيعي بالغشاء القاعدي.ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يفتح آفاقاً جديدة لتطوير علاجات تستهدف السبب البيولوجي الكامن وراء فقدان اللون في "البهاق"، بدلاً من الاكتفاء بالحد من الاستجابة المناعية المصاحبة للمرض.

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علوم, مرايا العلوم, عقار طبي, دراسات, دراسات حديثة, جامعة