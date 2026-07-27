https://sarabic.ae/20260727/محتجون-يغلقون-مقر-الخارجية-في-طرابلس-ويصعدون-احتجاجاتهم-للمطالبة-بإسقاط-الحكومة-1115526226.html
محتجون يغلقون مقر الخارجية في طرابلس ويصعدون احتجاجاتهم للمطالبة بإسقاط الحكومة
محتجون يغلقون مقر الخارجية في طرابلس ويصعدون احتجاجاتهم للمطالبة بإسقاط الحكومة
سبوتنيك عربي
صعّد محتجون في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الاثنين، تحركاتهم الاحتجاجية بإغلاق مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي باستخدام سواتر ترابية، بالتزامن مع اتساع... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T00:42+0000
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وقالت مصادر أمنية لـ"سبوتنيك" إن المحتجين أغلقوا مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس بعد خروج مظاهرات حاشدة في منطقة سوق الجمعة، احتجاجًا على استمرار أزمة الكهرباء والانقطاع المتكرر للمياه.ودعا المتظاهرون إلى توسيع نطاق العصيان المدني داخل المؤسسات الحكومية وإغلاقها، مطالبين بتحسين خدمات الكهرباء، ومحاسبة المسؤولين عن إدارة هذا القطاع، إلى جانب إيجاد حلول عاجلة لأزمتي المياه ونقص الوقود.وتشهد العاصمة الليبية لليوم الثاني على التوالي احتجاجات متواصلة تخللتها عمليات إغلاق لعدد من الطرق الرئيسية، في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية.ويأتي هذا التصعيد وسط مطالب شعبية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات التي أثرت على الحياة اليومية للمواطنين، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إصلاحات شاملة وتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها تجاه تحسين مستوى الخدمات الأساسية.
https://sarabic.ae/20260726/ليبيا-احتجاجات-في-طرابلس-ومدن-الساحل-الغربي-وتحذيرات-بإغلاق-مؤسسات-حكومية-بسبب-الوضع-الخدمي--1115524204.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
محتجون يغلقون مقر الخارجية في طرابلس ويصعدون احتجاجاتهم للمطالبة بإسقاط الحكومة
صعّد محتجون في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الاثنين، تحركاتهم الاحتجاجية بإغلاق مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي باستخدام سواتر ترابية، بالتزامن مع اتساع رقعة المظاهرات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وإنهاء الأزمات الخدمية.
وقالت مصادر أمنية لـ"سبوتنيك" إن المحتجين أغلقوا مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس بعد خروج مظاهرات حاشدة في منطقة سوق الجمعة، احتجاجًا على استمرار أزمة الكهرباء والانقطاع المتكرر للمياه.
وأضافت المصادر أن المحتجين أغلقوا أيضًا مقر الشركة القابضة للاتصالات في منطقة النوفليين، بالتزامن مع تصاعد الدعوات إلى العصيان المدني للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية.
ودعا المتظاهرون إلى توسيع نطاق العصيان المدني داخل المؤسسات الحكومية وإغلاقها، مطالبين بتحسين خدمات الكهرباء، ومحاسبة المسؤولين عن إدارة هذا القطاع، إلى جانب إيجاد حلول عاجلة لأزمتي المياه ونقص الوقود.
وتشهد العاصمة الليبية لليوم الثاني على التوالي احتجاجات متواصلة تخللتها عمليات إغلاق لعدد من الطرق الرئيسية، في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية.
ويأتي هذا التصعيد وسط مطالب شعبية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات التي أثرت على الحياة اليومية للمواطنين، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إصلاحات شاملة وتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها تجاه تحسين مستوى الخدمات الأساسية.