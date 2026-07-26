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ليبيا... احتجاجات في طرابلس ومدن الساحل الغربي وتحذيرات بإغلاق مؤسسات حكومية بسبب الوضع الخدمي
ليبيا... احتجاجات في طرابلس ومدن الساحل الغربي وتحذيرات بإغلاق مؤسسات حكومية بسبب الوضع الخدمي
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة طرابلس ومدن الساحل الغربي، اليوم الأحد، احتجاجات مع إعلان عدد من الحراكات عن إغلاق مؤسسات حكومية وطرق رئيسية، بسبب المشاكل الخدمية التي تعاني... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T19:28+0000
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وأعلن حراك أبناء منطقة سوق الجمعة في طرابلس إغلاق عدد من مؤسسات الدولة الواقعة في نطاق المنطقة، من بينها وزارات الشباب، والتعليم، والموارد المائية، وشركتا "ليبيانا" و"المدار"، إضافة إلى فروع مصرف ليبيا المركزي، ومصلحة السجل العقاري، ومصلحة الطيران المدني، وذلك ابتداءً من منتصف الليل باستخدام السواتر الترابية.وفي بلدية جنزور، أقدم محتجون على إغلاق الطريق الساحلي عند بوابة الـ17 باستخدام السواتر الترابية، وسط استمرار الاحتجاجات وتصاعد حدة التحركات في المنطقة.كما أعلن شباب من مدن الساحل الغربي إغلاق شركة مليتة للنفط والغاز، في خطوة تصعيدية جديدة، فيما أعلن حراك أبناء الزاوية انضمامه إلى حراك أبناء سوق الجمعة، مؤكدًا إغلاق المؤسسات الواقعة ضمن نطاق المدينة، مع التشديد على عدم الإضرار بالطرق العامة أو عرقلة حركة المواطنين.
https://sarabic.ae/20260723/ثروة-ليبيا-تحت-الأرض-كيف-تدعم-أكبر-5-حقول-نفط-وغاز-الاقتصاد-الوطني؟-1115428713.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري

ليبيا... احتجاجات في طرابلس ومدن الساحل الغربي وتحذيرات بإغلاق مؤسسات حكومية بسبب الوضع الخدمي

19:28 GMT 26.07.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYطرابلس ليبيا
طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
شهدت العاصمة طرابلس ومدن الساحل الغربي، اليوم الأحد، احتجاجات مع إعلان عدد من الحراكات عن إغلاق مؤسسات حكومية وطرق رئيسية، بسبب المشاكل الخدمية التي تعاني منها.
وأعلن حراك أبناء منطقة سوق الجمعة في طرابلس إغلاق عدد من مؤسسات الدولة الواقعة في نطاق المنطقة، من بينها وزارات الشباب، والتعليم، والموارد المائية، وشركتا "ليبيانا" و"المدار"، إضافة إلى فروع مصرف ليبيا المركزي، ومصلحة السجل العقاري، ومصلحة الطيران المدني، وذلك ابتداءً من منتصف الليل باستخدام السواتر الترابية.
من جهته، أعلن حراك أبناء منطقة عين زارة في العاصمة طرابلس انضمامه إلى حراك أبناء سوق الجمعة، مؤكدًا إغلاق جميع مؤسسات الدولة الواقعة ضمن نطاق المنطقة، وداعيًا بقية مناطق العاصمة إلى الانضمام إلى الحراك.
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وفي بلدية جنزور، أقدم محتجون على إغلاق الطريق الساحلي عند بوابة الـ17 باستخدام السواتر الترابية، وسط استمرار الاحتجاجات وتصاعد حدة التحركات في المنطقة.
كما أعلن شباب من مدن الساحل الغربي إغلاق شركة مليتة للنفط والغاز، في خطوة تصعيدية جديدة، فيما أعلن حراك أبناء الزاوية انضمامه إلى حراك أبناء سوق الجمعة، مؤكدًا إغلاق المؤسسات الواقعة ضمن نطاق المدينة، مع التشديد على عدم الإضرار بالطرق العامة أو عرقلة حركة المواطنين.
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