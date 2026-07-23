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ثروة ليبيا تحت الأرض... كيف تدعم أكبر 5 حقول "نفط وغاز" الاقتصاد الوطني؟

ثروة ليبيا تحت الأرض... كيف تدعم أكبر 5 حقول "نفط وغاز" الاقتصاد الوطني؟

سبوتنيك عربي

تُمثل أكبر خمسة حقول للنفط والغاز في ليبيا العمود الفقري لقطاع الطاقة، والمحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، في ظل اعتماد البلاد بشكل شبه كامل على عائدات النفط... 23.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-23T07:52+0000

2026-07-23T07:52+0000

2026-07-23T07:56+0000

أخبار ليبيا اليوم

حقل نفطي

الغاز والنفط في الشرق الأوسط

العالم العربي

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ويعد قطاع النفط والغاز المصدر الأول للإيرادات الحكومية، بعدما أسهم بأكثر من 90% من إجمالي عائدات الصادرات خلال عام 2025، مستفيدًا من امتلاك ليبيا أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في أفريقيا، والذي يقدر بنحو 48.4 مليار برميل حتى نهاية العام نفسه، حسب ما ذكرت منصة "الطاقة".ويحظى النفط الليبي بمكانة متميزة في الأسواق العالمية بفضل جودته العالية، إذ يُصنف ضمن خامات النفط الخفيف الحلو، وهو ما يجعله من أكثر الأنواع طلبًا لدى المصافي العالمية. ومنذ اكتشاف أول بئر نفطية عام 1959، شهدت ليبيا سلسلة من الاكتشافات التي رسخت مكانتها كإحدى أبرز الدول المنتجة للطاقة في القارة الأفريقية.حقل الشرارةيتصدر حقل الشرارة قائمة أكبر الحقول النفطية في ليبيا، ويقع في حوض مرزق جنوب غربي البلاد، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط بالشراكة مع عدد من الشركات الأجنبية.وبحلول عام 2022، تجاوزت الكميات المنتجة من الحقل 53% من احتياطياته القابلة للاستخراج، فيما تشير التقديرات إلى استمرار إنتاجه حتى عام 2060 بفضل برامج التطوير والتحديث المستمرة.حقل الفيليعد حقل الفيل أحد أهم الأصول النفطية في ليبيا، إذ ينتج نحو 225 ألف برميل يوميًا، رغم التحديات التي أثرت في عملياته خلال السنوات الماضية.ويضم الحقل احتياطيات تُقدر بنحو 1.2 مليار برميل من النفط الخام، فيما تواصل المؤسسة الوطنية للنفط تنفيذ برامج حفر واستكشاف، لزيادة الاحتياطيات وتعزيز الطاقة الإنتاجية من خلال تطوير الآبار القائمة وإنشاء آبار جديدة.حقل السريريحافظ حقل السرير، الواقع في حوض سرت، على مكانته كأحد أكبر الحقول النفطية في البلاد، بإنتاج يومي يتجاوز 209 آلاف برميل، مع خطط لرفع الإنتاج إلى نحو 300 ألف برميل عبر أعمال الصيانة وحفر آبار إضافية.حقل مسلةيأتي حقل مسلة ضمن أكبر الحقول المنتجة في ليبيا، ويمتد على مساحة تقارب 52.5 ألف فدان، ويضم 54 بئرًا لإنتاج النفط الخفيف.ويسهم الحقل بنحو 3% من إجمالي الإنتاج النفطي الليبي، فيما تُقدَّر احتياطياته القابلة للاستخراج بأكثر من 3 مليارات برميل، مع توقعات باستمرار الإنتاج حتى عام 2039، مدعومًا باستثمارات متواصلة في تطوير البنية التحتية.بحر السلاميعد حقل بحر السلام أكبر حقول الغاز الطبيعي في ليبيا، وأحد أهم مصادر الإمدادات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، ويقع الحقل على بعد نحو 110 كيلومترًا من الساحل الليبي، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز نيابة عن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "إيني" الإيطالية.وتعد الحقول الخمسة الكبرى هي حجر الأساس لقطاع الطاقة الليبي، إذ توفر الجزء الأكبر من إنتاج النفط والغاز، وتؤدي دورًا محوريًا في دعم الإيرادات العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

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أخبار ليبيا اليوم, حقل نفطي, الغاز والنفط في الشرق الأوسط, العالم العربي