https://sarabic.ae/20260723/ثروة-ليبيا-تحت-الأرض-كيف-تدعم-أكبر-5-حقول-نفط-وغاز-الاقتصاد-الوطني؟-1115428713.html
ثروة ليبيا تحت الأرض... كيف تدعم أكبر 5 حقول "نفط وغاز" الاقتصاد الوطني؟
ثروة ليبيا تحت الأرض... كيف تدعم أكبر 5 حقول "نفط وغاز" الاقتصاد الوطني؟
سبوتنيك عربي
تُمثل أكبر خمسة حقول للنفط والغاز في ليبيا العمود الفقري لقطاع الطاقة، والمحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، في ظل اعتماد البلاد بشكل شبه كامل على عائدات النفط... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T07:52+0000
2026-07-23T07:52+0000
2026-07-23T07:56+0000
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ويعد قطاع النفط والغاز المصدر الأول للإيرادات الحكومية، بعدما أسهم بأكثر من 90% من إجمالي عائدات الصادرات خلال عام 2025، مستفيدًا من امتلاك ليبيا أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في أفريقيا، والذي يقدر بنحو 48.4 مليار برميل حتى نهاية العام نفسه، حسب ما ذكرت منصة "الطاقة".ويحظى النفط الليبي بمكانة متميزة في الأسواق العالمية بفضل جودته العالية، إذ يُصنف ضمن خامات النفط الخفيف الحلو، وهو ما يجعله من أكثر الأنواع طلبًا لدى المصافي العالمية. ومنذ اكتشاف أول بئر نفطية عام 1959، شهدت ليبيا سلسلة من الاكتشافات التي رسخت مكانتها كإحدى أبرز الدول المنتجة للطاقة في القارة الأفريقية.حقل الشرارةيتصدر حقل الشرارة قائمة أكبر الحقول النفطية في ليبيا، ويقع في حوض مرزق جنوب غربي البلاد، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط بالشراكة مع عدد من الشركات الأجنبية.وبحلول عام 2022، تجاوزت الكميات المنتجة من الحقل 53% من احتياطياته القابلة للاستخراج، فيما تشير التقديرات إلى استمرار إنتاجه حتى عام 2060 بفضل برامج التطوير والتحديث المستمرة.حقل الفيليعد حقل الفيل أحد أهم الأصول النفطية في ليبيا، إذ ينتج نحو 225 ألف برميل يوميًا، رغم التحديات التي أثرت في عملياته خلال السنوات الماضية.ويضم الحقل احتياطيات تُقدر بنحو 1.2 مليار برميل من النفط الخام، فيما تواصل المؤسسة الوطنية للنفط تنفيذ برامج حفر واستكشاف، لزيادة الاحتياطيات وتعزيز الطاقة الإنتاجية من خلال تطوير الآبار القائمة وإنشاء آبار جديدة.حقل السريريحافظ حقل السرير، الواقع في حوض سرت، على مكانته كأحد أكبر الحقول النفطية في البلاد، بإنتاج يومي يتجاوز 209 آلاف برميل، مع خطط لرفع الإنتاج إلى نحو 300 ألف برميل عبر أعمال الصيانة وحفر آبار إضافية.حقل مسلةيأتي حقل مسلة ضمن أكبر الحقول المنتجة في ليبيا، ويمتد على مساحة تقارب 52.5 ألف فدان، ويضم 54 بئرًا لإنتاج النفط الخفيف.ويسهم الحقل بنحو 3% من إجمالي الإنتاج النفطي الليبي، فيما تُقدَّر احتياطياته القابلة للاستخراج بأكثر من 3 مليارات برميل، مع توقعات باستمرار الإنتاج حتى عام 2039، مدعومًا باستثمارات متواصلة في تطوير البنية التحتية.بحر السلاميعد حقل بحر السلام أكبر حقول الغاز الطبيعي في ليبيا، وأحد أهم مصادر الإمدادات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، ويقع الحقل على بعد نحو 110 كيلومترًا من الساحل الليبي، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز نيابة عن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "إيني" الإيطالية.وتعد الحقول الخمسة الكبرى هي حجر الأساس لقطاع الطاقة الليبي، إذ توفر الجزء الأكبر من إنتاج النفط والغاز، وتؤدي دورًا محوريًا في دعم الإيرادات العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
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أخبار ليبيا اليوم, حقل نفطي, الغاز والنفط في الشرق الأوسط, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حقل نفطي, الغاز والنفط في الشرق الأوسط, العالم العربي
ثروة ليبيا تحت الأرض... كيف تدعم أكبر 5 حقول "نفط وغاز" الاقتصاد الوطني؟
07:52 GMT 23.07.2026 (تم التحديث: 07:56 GMT 23.07.2026)
تُمثل أكبر خمسة حقول للنفط والغاز في ليبيا العمود الفقري لقطاع الطاقة، والمحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، في ظل اعتماد البلاد بشكل شبه كامل على عائدات النفط والغاز لتمويل الموازنة العامة ودعم الاستقرار المالي.
ويعد قطاع النفط والغاز المصدر الأول للإيرادات الحكومية، بعدما أسهم بأكثر من 90% من إجمالي عائدات الصادرات خلال عام 2025، مستفيدًا من امتلاك ليبيا أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في أفريقيا، والذي يقدر بنحو 48.4 مليار برميل حتى نهاية العام نفسه، حسب ما ذكرت منصة "الطاقة".
ورغم التحديات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، وما ترتب عليها من اضطرابات في الإنتاج والتصدير، فإن المؤسسة الوطنية للنفط تواصل جهودها للحفاظ على استقرار العمليات التشغيلية، إلى جانب تنفيذ خطط تستهدف رفع الإنتاج وتعزيز كفاءة الحقول.
ويحظى النفط الليبي بمكانة متميزة في الأسواق العالمية بفضل جودته العالية، إذ يُصنف ضمن خامات النفط الخفيف الحلو، وهو ما يجعله من أكثر الأنواع طلبًا لدى المصافي العالمية. ومنذ اكتشاف أول بئر نفطية عام 1959، شهدت ليبيا سلسلة من الاكتشافات التي رسخت مكانتها كإحدى أبرز الدول المنتجة للطاقة في القارة الأفريقية
.
ولا تقتصر ثروة ليبيا على النفط فحسب، إذ تمتلك احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تُقدر بنحو 1.5 تريليون متر مكعب، لتحتل المرتبة الخامسة أفريقيًا في حجم الاحتياطيات. كما يكتسب الغاز الليبي أهمية متزايدة في ظل تنامي الطلب الأوروبي على مصادر بديلة للإمدادات الروسية.
يتصدر حقل الشرارة قائمة أكبر الحقول النفطية في ليبيا، ويقع في حوض مرزق جنوب غربي البلاد، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط بالشراكة مع عدد من الشركات الأجنبية.
وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 3 مليارات برميل من النفط الخام، فيما يبلغ متوسط إنتاجه نحو 300 ألف برميل يوميًا، مع إمكانية رفعه إلى 350 ألف برميل في الظروف التشغيلية المثالية، بما يعادل قرابة ثلث الإنتاج النفطي الليبي.
وبحلول عام 2022، تجاوزت الكميات المنتجة من الحقل 53% من احتياطياته القابلة للاستخراج
، فيما تشير التقديرات إلى استمرار إنتاجه حتى عام 2060 بفضل برامج التطوير والتحديث المستمرة.
يعد حقل الفيل أحد أهم الأصول النفطية في ليبيا، إذ ينتج نحو 225 ألف برميل يوميًا، رغم التحديات التي أثرت في عملياته خلال السنوات الماضية.
ويضم الحقل احتياطيات تُقدر بنحو 1.2 مليار برميل من النفط الخام، فيما تواصل المؤسسة الوطنية للنفط تنفيذ برامج حفر واستكشاف، لزيادة الاحتياطيات وتعزيز الطاقة الإنتاجية من خلال تطوير الآبار القائمة وإنشاء آبار جديدة.
يحافظ حقل السرير، الواقع في حوض سرت، على مكانته كأحد أكبر الحقول النفطية في البلاد، بإنتاج يومي يتجاوز 209 آلاف برميل، مع خطط لرفع الإنتاج إلى نحو 300 ألف برميل عبر أعمال الصيانة وحفر آبار إضافية.
ويمثل الحقل عنصرًا أساسيًا في منظومة صادرات النفط الليبي، إذ يُنقل إنتاجه عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء الحريقة، بينما تُقدَّر احتياطياته الحالية بنحو 45% من إجمالي الاحتياطي القابل للاستخراج بالوسائل التقليدية.
يأتي حقل مسلة ضمن أكبر الحقول المنتجة في ليبيا، ويمتد على مساحة تقارب 52.5 ألف فدان، ويضم 54 بئرًا لإنتاج النفط الخفيف.
ويسهم الحقل بنحو 3% من إجمالي الإنتاج النفطي الليبي، فيما تُقدَّر احتياطياته القابلة للاستخراج بأكثر من 3 مليارات برميل، مع توقعات باستمرار الإنتاج حتى عام 2039، مدعومًا باستثمارات متواصلة في تطوير البنية التحتية.
يعد حقل بحر السلام أكبر حقول الغاز الطبيعي في ليبيا، وأحد أهم مصادر الإمدادات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، ويقع الحقل على بعد نحو 110 كيلومترًا من الساحل الليبي، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز نيابة عن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "إيني" الإيطالية.
ويبلغ إنتاج الحقل ما بين 900 مليون ومليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بينما تقدر احتياطياته بنحو 54.7 تريليون قدم مكعبة، وقد بدأ الإنتاج التجاري منه عام 2005، ليصبح ركيزة أساسية في صادرات الغاز الليبي.
وتعد الحقول الخمسة الكبرى هي حجر الأساس لقطاع الطاقة الليبي
، إذ توفر الجزء الأكبر من إنتاج النفط والغاز، وتؤدي دورًا محوريًا في دعم الإيرادات العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.