https://sarabic.ae/20260728/أحدها-مصمم-للقادة-العسكريين-3-مسدسات-روسية-خارقة-1115571296.html
أحدها مصمم للقادة العسكريين... 3 مسدسات روسية خارقة
أحدها مصمم للقادة العسكريين... 3 مسدسات روسية خارقة
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواع مختلفة من المسدسات منها 3 طرازات مصممة لتلبية احتياجات ميدانية مختلفة لعناصر القوات المسلحة والقوات الأمنية، وبينما يستخدم اثنان منها طلقات... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T12:59+0000
2026-07-28T12:59+0000
2026-07-28T12:59+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
روسيا
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نستعرض في هذا الإنفوغرافيك أبرز المواصفات الفنية لـ 3 مسدسات روسية الصنع تناسب العديد من المهام القتالية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, رصد عسكري, روسيا, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, روسيا, инфографика
أحدها مصمم للقادة العسكريين... 3 مسدسات روسية خارقة
تطور روسيا أنواع مختلفة من المسدسات منها 3 طرازات مصممة لتلبية احتياجات ميدانية مختلفة لعناصر القوات المسلحة والقوات الأمنية، وبينما يستخدم اثنان منها طلقات عيار (9 × 19 مم)، فإن النسخة الثالثة تستخدم طلقات عيار (5.45 * 18 مم).
نستعرض في هذا الإنفوغرافيك أبرز المواصفات الفنية لـ 3 مسدسات روسية الصنع تناسب العديد من المهام القتالية.