أحدها مصمم للقادة العسكريين... 3 مسدسات روسية خارقة

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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18 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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بلا قيود
خبير عسكري: مشروع عزل روسيا بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة
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روسيا والعالم العربي
توجه أردني لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي الضيوف
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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120 د
مدار الليل والنهار
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الحدث من سبوتنيك
الذكاء الاصطناعي والبشر بين التنافس والتكامل... قانون "الجرائم الإلكترونية" في سوريا، كيف يُقرأ الجدل حوله؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
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57 د
مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
08:30 GMT
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من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:32 GMT
18 د
الحدث من سبوتنيك
ما بين الدولة والقطاع الخاص... كيف تبدو خريطة الكهرباء في لبنان؟
10:00 GMT
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نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
29 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
12:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
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13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
16:33 GMT
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https://sarabic.ae/20260728/أحدها-مصمم-للقادة-العسكريين-3-مسدسات-روسية-خارقة-1115571296.html
أحدها مصمم للقادة العسكريين... 3 مسدسات روسية خارقة
أحدها مصمم للقادة العسكريين... 3 مسدسات روسية خارقة
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواع مختلفة من المسدسات منها 3 طرازات مصممة لتلبية احتياجات ميدانية مختلفة لعناصر القوات المسلحة والقوات الأمنية، وبينما يستخدم اثنان منها طلقات... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك
رصد عسكري
روسيا
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نستعرض في هذا الإنفوغرافيك أبرز المواصفات الفنية لـ 3 مسدسات روسية الصنع تناسب العديد من المهام القتالية.
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انفوجرافيك, رصد عسكري, روسيا, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, روسيا, инфографика

أحدها مصمم للقادة العسكريين... 3 مسدسات روسية خارقة

12:59 GMT 28.07.2026
تابعنا عبر
تطور روسيا أنواع مختلفة من المسدسات منها 3 طرازات مصممة لتلبية احتياجات ميدانية مختلفة لعناصر القوات المسلحة والقوات الأمنية، وبينما يستخدم اثنان منها طلقات عيار (9 × 19 مم)، فإن النسخة الثالثة تستخدم طلقات عيار (5.45 * 18 مم).
نستعرض في هذا الإنفوغرافيك أبرز المواصفات الفنية لـ 3 مسدسات روسية الصنع تناسب العديد من المهام القتالية.
أحدها مصمم للقادة العسكريين.. 3 مسدسات روسية خارقة - سبوتنيك عربي
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