https://sarabic.ae/20260728/بعد-إقرار-عودة-الرموز-الروسية-فيليبوف-يتسلم-مهامه-في-الاتحاد-الأوروبي-للجمباز-1115578332.html
بعد إقرار عودة الرموز الروسية... فيليبوف يتسلم مهامه في الاتحاد الأوروبي للجمباز
بعد إقرار عودة الرموز الروسية... فيليبوف يتسلم مهامه في الاتحاد الأوروبي للجمباز
سبوتنيك عربي
باشر نائب رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، مارات فيليبوف، مهامه عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للجمباز، وفقًا لما ذكره المكتب الصحفي للاتحاد الروسي... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T18:10+0000
2026-07-28T18:10+0000
2026-07-28T18:10+0000
روسيا
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وجاءت هذه الخطوة عقب انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الأوروبي للجمباز، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت أيضًا إقرار عودة الرموز الروسية إلى المنافسات.وفي سياق متصل، كانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز قد قررت في 17 مايو/أيار الماضي، السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في المنافسات الدولية تحت علم بلادهم مع عزف النشيد الوطني، قبل أن يعلن الاتحاد في 27 يوليو/تموز فرض قيود على مشاركة الرياضيين الروس في البطولات المقررة قبل شهر مايو/أيار.
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روسيا, الرياضيين الروس, العالم
روسيا, الرياضيين الروس, العالم
بعد إقرار عودة الرموز الروسية... فيليبوف يتسلم مهامه في الاتحاد الأوروبي للجمباز
باشر نائب رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، مارات فيليبوف، مهامه عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للجمباز، وفقًا لما ذكره المكتب الصحفي للاتحاد الروسي للجمباز لوكالة "سبوتنيك".
وجاءت هذه الخطوة عقب انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الأوروبي للجمباز، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت أيضًا إقرار عودة الرموز الروسية إلى المنافسات.
وكان فيليبوف قد انتُخب عضوًا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للجمباز خلال المؤتمر الذي عُقد في براغ في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إلا أنه لم يتمكن من مباشرة مهامه آنذاك بسبب القيود المفروضة في ذلك الوقت.
وفي سياق متصل، كانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز قد قررت في 17 مايو/أيار الماضي، السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في المنافسات الدولية تحت علم بلادهم مع عزف النشيد الوطني، قبل أن يعلن الاتحاد في 27 يوليو/تموز فرض قيود على مشاركة الرياضيين الروس في البطولات المقررة قبل شهر مايو/أيار.