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بين بيروت والقاهرة
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بعد إقرار عودة الرموز الروسية... فيليبوف يتسلم مهامه في الاتحاد الأوروبي للجمباز
بعد إقرار عودة الرموز الروسية... فيليبوف يتسلم مهامه في الاتحاد الأوروبي للجمباز
سبوتنيك عربي
باشر نائب رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، مارات فيليبوف، مهامه عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للجمباز، وفقًا لما ذكره المكتب الصحفي للاتحاد الروسي... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T18:10+0000
2026-07-28T18:10+0000
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وجاءت هذه الخطوة عقب انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الأوروبي للجمباز، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت أيضًا إقرار عودة الرموز الروسية إلى المنافسات.وفي سياق متصل، كانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز قد قررت في 17 مايو/أيار الماضي، السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في المنافسات الدولية تحت علم بلادهم مع عزف النشيد الوطني، قبل أن يعلن الاتحاد في 27 يوليو/تموز فرض قيود على مشاركة الرياضيين الروس في البطولات المقررة قبل شهر مايو/أيار.
https://sarabic.ae/20260724/خبراء-استبعاد-الرياضيين-الروس-من-ألعاب-القوى-تمييز-وعنصرية-واضحة-ومرفوضة-1115461429.html
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روسيا, الرياضيين الروس, العالم
روسيا, الرياضيين الروس, العالم

بعد إقرار عودة الرموز الروسية... فيليبوف يتسلم مهامه في الاتحاد الأوروبي للجمباز

18:10 GMT 28.07.2026
© Sputnik . Ilya Khamov / الانتقال إلى بنك الصوربطولة ألعاب القوى الروسية في يكاترينبورغ
بطولة ألعاب القوى الروسية في يكاترينبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© Sputnik . Ilya Khamov
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باشر نائب رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، مارات فيليبوف، مهامه عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للجمباز، وفقًا لما ذكره المكتب الصحفي للاتحاد الروسي للجمباز لوكالة "سبوتنيك".
وجاءت هذه الخطوة عقب انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الأوروبي للجمباز، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت أيضًا إقرار عودة الرموز الروسية إلى المنافسات.
وكان فيليبوف قد انتُخب عضوًا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للجمباز خلال المؤتمر الذي عُقد في براغ في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إلا أنه لم يتمكن من مباشرة مهامه آنذاك بسبب القيود المفروضة في ذلك الوقت.
كارينا كوتشيتكوفا (روسيا) في سباق 400 متر للسيدات في مسابقة زنامينسكي براذرز التذكارية كجزء من أسبوع ألعاب القوى في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
خبراء: استبعاد الرياضيين الروس من ألعاب القوى تمييز وعنصرية واضحة ومرفوضة
24 يوليو, 11:23 GMT
وفي سياق متصل، كانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز قد قررت في 17 مايو/أيار الماضي، السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في المنافسات الدولية تحت علم بلادهم مع عزف النشيد الوطني، قبل أن يعلن الاتحاد في 27 يوليو/تموز فرض قيود على مشاركة الرياضيين الروس في البطولات المقررة قبل شهر مايو/أيار.
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