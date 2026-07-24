خبراء: استبعاد الرياضيين الروس من ألعاب القوى تمييز وعنصرية واضحة ومرفوضة
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوركارينا كوتشيتكوفا (روسيا) في سباق 400 متر للسيدات في مسابقة زنامينسكي براذرز التذكارية كجزء من أسبوع ألعاب القوى في موسكو.
© Sputnik . Grigory Sysoev/
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تقدّم الاتحاد الروسي لألعاب القوى بدعوى أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان، هدفها الطعن في قرار مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الذي أبقى على استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في البطولات الدولية.
عن حيثيات وأسباب هذا القرار، تحدث الخبير في القانون الدولي من الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد مهران، لإذاعة "سبوتنيك"، أن "سبب محاولة الغرب إقصاء دولة مثل روسيا، حتى لا يكون لها أي تأثير، لأنها دولة كبيرة جدًا، والرياضة تؤثر في الكثير من شعوب العالم، وبالتالي هذه محاولة لكتم الأصوات أو لحصر دولة قوية، فالأمر أكبر من الرياضة".
وأضاف: "معاقبة لاعب بسبب جنسيته أمر يتناقض مع أي مبادئ أو اتفاقيات دولية، كما تحظره المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، فالقانون الدولي يسمح بمعاقبة الاتحاد، لكن لا يسمح بفرض عقوبة على شخص بشكل معين".
والمطلوب من المجتمع الدولي، بحسب مهران، هو "وقف أي انتهاكات تدخل في مجال الرياضة، خاصة أنه يوجد اتفاقيات دولية، والرياضي له حقوق مثل أي إنسان، لكن ما يحصل تمييز وعنصرية واضحة ومرفوضة، لذلك هذا الوضع غير مقبول وعلى الجميع احترام الاتفاقات الدولية، ومن حق كل إنسان في ممارسة رياضته بدون أي قيود أو بدون أي تدخل في السياسة".
واعتبر مهران أن "رفض الدخول في حوار بنّاء مع الاتحاد الروسي لألعاب القوى، يؤكد أن الموضوع له أبعاد أخرى وتدخلات سياسية كبيرة جدا للضغط على الشعوب من خلال هذه الوسائل، لكن هذا الأمر مخالف للاتفاقيات، لذلك ما حدث مع روسيا يتنافى مع كل العادات، مقابل وجود دول احتلال تقوم بجرائم بشعة على مرأى ومسمع الجميع، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات، ما يؤكد ازدواجية المعايير".
وشدد مهران أن "العالم كله متأثر بحروب خارج إطار القانون الدولي، والمفروض كل دولة تشارك بما لديها من الاتحادات في أي ألعاب رياضية، وتكون المنافسة مشروعة، وترك الأمور كلها للتحكيم، لكن هذا يؤكد أن هناك تخوف حتى من فكرة الرياضة نفسها، فبعض الدول حتى تحقق أهدافها السياسية، تضغط بكل الوسائل المتاحة، خاصة أن الرياضة لها تأثير كبير جدا".
الرياضة محكومة بعقلية الأشخاص وهناك استهداف غير مبرر لكل شيء في روسيا
بدوره، قال الإعلامي الرياضي من بيروت الأستاذ إبراهيم شبلي، لـ"سبوتنيك": "الرياضة أصبحت محكومة بعقلية بعض الأشخاص كما السياسة، والسؤال الأبرز اليوم أنه في وقت يوجد حالات كثيرة وعدة في العالم تستحق التوقيف ومنعها من المشاركة لكنها ضمن المشاركين، لماذا فقط الرياضيين الروس؟ ولماذا مُنعت روسيا من المشاركة في المونديال؟ والسبب أن هناك استهدافا غير مبرر لكل شيء في روسيا".
وأضاف: "الجميع يعلم أن الفساد ينخر في الرياضة بسبب خلفيات سياسية غير أخلاقية، لكن هناك من سكت لمصالحه أو بسبب الخوف، لذلك هناك ظلم بحق روسيا وانعدام للعدل لكل من يقود الرياضة".
وختم شبلي حديثه: "هذا الموضوع يحبط الرياضيين، وفي أغلب الدول من يتحكّم في الرياضة لا يجب أن يكون في هذا الموقع".