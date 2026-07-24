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خبير مصري: قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بشأن الرياضيين الروس يحمل طابعا سياسيا
خبير مصري: قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بشأن الرياضيين الروس يحمل طابعا سياسيا
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب والمحلل المصري ولاعب كرة السلة السابق محمد مندور، أن قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى "وورلد أثلتيكس"، الإبقاء على القيود المفروضة على مشاركة... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
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بنغازي - سبوتنيك. وجاءت تصريحات مندور لـ"سبوتنيك"، بعد إعلان الاتحاد الدولي لألعاب القوى عدم اعتزامه الالتزام بتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية الجديدة بشأن رفع القيود المفروضة على الرياضيين الروس، رغم قرار اللجنة الصادر في 7 يوليو/ تموز الجاري، بإلغاء توصياتها السابقة للاتحادات الرياضية الدولية بهذا الشأن.وعلى خلفية قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى، تقدمت رابطة ألعاب القوى الروسية بدعوى أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) للطعن في استمرار القيود.مبدأ المسؤولية الفردية للرياضيينوشدد الخبير المصري أن "مبدأ المسؤولية الفردية يجب أن يكون أساسًا في الرياضة الدولية"، موضحًا أن "معاقبة الرياضي لمجرد انتمائه إلى دولة معينة أو بسبب قرارات تتخذها سلطات بلاده أمر غير مقبول".وأضاف أن "الهيئات الرياضية والجهات القضائية المختصة يجب أن تنظر في مدى عدالة تقييد حق الرياضي في المنافسة بسبب جنسيته فقط"، مؤكدًا أنه "في حال تطبيق مثل هذه القيود، فيجب أن تُفرض على جميع دول العالم وفق معايير موحّدة".عداء إيطالي: استبعاد الروس من بطولات ألعاب القوى يضر بمستوى المنافسة العالمية
https://sarabic.ae/20260724/الاتحاد-الروسي-لألعاب-القوى-العقوبات-المفروضة-علينا-غير-مبررة-وتمييزية-1115459995.html
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رياضة, روسيا, العالم, أخبار روسيا

خبير مصري: قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بشأن الرياضيين الروس يحمل طابعا سياسيا

10:05 GMT 24.07.2026 (تم التحديث: 10:37 GMT 24.07.2026)
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أكد الكاتب والمحلل المصري ولاعب كرة السلة السابق محمد مندور، أن قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى "وورلد أثلتيكس"، الإبقاء على القيود المفروضة على مشاركة الرياضيين الروس، "يحمل طابعًا سياسيًا"، مشددًا أنه لا يجوز معاقبة الرياضيين بسبب جنسيتهم.
بنغازي - سبوتنيك. وجاءت تصريحات مندور لـ"سبوتنيك"، بعد إعلان الاتحاد الدولي لألعاب القوى عدم اعتزامه الالتزام بتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية الجديدة بشأن رفع القيود المفروضة على الرياضيين الروس، رغم قرار اللجنة الصادر في 7 يوليو/ تموز الجاري، بإلغاء توصياتها السابقة للاتحادات الرياضية الدولية بهذا الشأن.
وعلى خلفية قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى، تقدمت رابطة ألعاب القوى الروسية بدعوى أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) للطعن في استمرار القيود.

وقال مندور إن "مثل هذه القرارات تأتي تحت ضغط سياسي معلن من دول تعارض روسيا"، معتبرًا أن "المؤسسات الرياضية التي كانت تؤكد سابقًا ضرورة فصل الرياضة عن السياسة، بدأت تستخدم الرياضة كوسيلة للعقوبات السياسية".

المدير التنفيذي للاتحاد الروسي لألعاب القوى، بوريس ياريشيفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
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مبدأ المسؤولية الفردية للرياضيين

وشدد الخبير المصري أن "مبدأ المسؤولية الفردية يجب أن يكون أساسًا في الرياضة الدولية"، موضحًا أن "معاقبة الرياضي لمجرد انتمائه إلى دولة معينة أو بسبب قرارات تتخذها سلطات بلاده أمر غير مقبول".

وأشار مندور إلى أن "القضية لا تتعلق فقط بموقف تجاه سياسة دولة واحدة، بل تؤثر على المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الرياضيين في المشاركة بالبطولات الدولية".

وأضاف أن "الهيئات الرياضية والجهات القضائية المختصة يجب أن تنظر في مدى عدالة تقييد حق الرياضي في المنافسة بسبب جنسيته فقط"، مؤكدًا أنه "في حال تطبيق مثل هذه القيود، فيجب أن تُفرض على جميع دول العالم وفق معايير موحّدة".
عداء إيطالي: استبعاد الروس من بطولات ألعاب القوى يضر بمستوى المنافسة العالمية
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