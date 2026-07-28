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صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
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بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
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نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
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30 د
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بلا قيود
خبير عسكري: مشروع عزل روسيا بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة
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روسيا والعالم العربي
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18:00 GMT
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الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
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مدار الليل والنهار
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الحدث من سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
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الحدث من سبوتنيك
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تصويت... برأيك تنجح تحركات سلطنة عمان بوضع حد لأزمة مضيق هرمز؟
تصويت... برأيك تنجح تحركات سلطنة عمان بوضع حد لأزمة مضيق هرمز؟
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر إقليمية لوكالة الأنباء الأمريكية، أن سلطنة عمان قدمت إلى إيران مقترحًا لتشكيل آلية إقليمية جماعية لإدارة مضيق هرمز، تقوم على مساهمات طوعية من السفن... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T15:19+0000
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وأفادت وسائل إعلام، بأن المحادثات بين مسقط وطهران تناولت أيضًا إعادة فتح الممر الأوسط للمضيق، الذي بات شبه معطل منذ اندلاع العمليات العسكرية في فبراير/شباط. وتنظر عمان إلى الصفقة بتفاؤل، وتأمل الإعلان عن تقدم في الأيام القريبة، رغم عدم وجود ضمانات رسمية حتى الآن.ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية الإيرانية، تحقيق تقدّم في المفاوضات مع عمان، فيما تستمر الضربات الأمريكية ضد أهداف في إيران، وتصر طهران على إبقاء المضيق مغلقاً ريثما تتوقف واشنطن عن تدخلها العسكري. ويرى مراقبون أن نجاح الوساطة العمانية قد يشكل مفتاحاً لاستئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية حول وقف إطلاق النار.برأيك تنجح تحركات سلطنة عمان بوضع حد لأزمة مضيق هرمز، أم أن المفاوضات قد تستمر لوقت طويل أو قد تتعثر بسبب تكرار الهجمات الأمريكية؟
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التصويت, العالم, العالم العربي, إيران, опросы, استطلاعات الرأي
التصويت, العالم, العالم العربي, إيران, опросы, استطلاعات الرأي

تصويت... برأيك تنجح تحركات سلطنة عمان بوضع حد لأزمة مضيق هرمز؟

15:19 GMT 28.07.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooiمضيق هرمز
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooi
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كشفت مصادر إقليمية لوكالة الأنباء الأمريكية، أن سلطنة عمان قدمت إلى إيران مقترحًا لتشكيل آلية إقليمية جماعية لإدارة مضيق هرمز، تقوم على مساهمات طوعية من السفن تشبه نموذج مضيق "ملقا"، في خطوة تهدف إلى إنهاء الاحتكار الإيراني للممر المائي الاستراتيجي.

وأفادت وسائل إعلام، بأن المحادثات بين مسقط وطهران تناولت أيضًا إعادة فتح الممر الأوسط للمضيق، الذي بات شبه معطل منذ اندلاع العمليات العسكرية في فبراير/شباط. وتنظر عمان إلى الصفقة بتفاؤل، وتأمل الإعلان عن تقدم في الأيام القريبة، رغم عدم وجود ضمانات رسمية حتى الآن.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية الإيرانية، تحقيق تقدّم في المفاوضات مع عمان، فيما تستمر الضربات الأمريكية ضد أهداف في إيران، وتصر طهران على إبقاء المضيق مغلقاً ريثما تتوقف واشنطن عن تدخلها العسكري. ويرى مراقبون أن نجاح الوساطة العمانية قد يشكل مفتاحاً لاستئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية حول وقف إطلاق النار.
برأيك تنجح تحركات سلطنة عمان بوضع حد لأزمة مضيق هرمز، أم أن المفاوضات قد تستمر لوقت طويل أو قد تتعثر بسبب تكرار الهجمات الأمريكية؟
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