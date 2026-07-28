https://sarabic.ae/20260728/تصويت-برأيك-تنجح-تحركات-سلطنة-عمان-بوضع-حد-لأزمة-مضيق-هرمز؟-1115575225.html
تصويت... برأيك تنجح تحركات سلطنة عمان بوضع حد لأزمة مضيق هرمز؟
تصويت... برأيك تنجح تحركات سلطنة عمان بوضع حد لأزمة مضيق هرمز؟
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر إقليمية لوكالة الأنباء الأمريكية، أن سلطنة عمان قدمت إلى إيران مقترحًا لتشكيل آلية إقليمية جماعية لإدارة مضيق هرمز، تقوم على مساهمات طوعية من السفن... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T15:19+0000
2026-07-28T15:19+0000
2026-07-28T15:19+0000
التصويت
العالم
العالم العربي
إيران
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113097875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f70c4ddfb1c0eaafeefc0ebdcd3d7eb.jpg
وأفادت وسائل إعلام، بأن المحادثات بين مسقط وطهران تناولت أيضًا إعادة فتح الممر الأوسط للمضيق، الذي بات شبه معطل منذ اندلاع العمليات العسكرية في فبراير/شباط. وتنظر عمان إلى الصفقة بتفاؤل، وتأمل الإعلان عن تقدم في الأيام القريبة، رغم عدم وجود ضمانات رسمية حتى الآن.ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية الإيرانية، تحقيق تقدّم في المفاوضات مع عمان، فيما تستمر الضربات الأمريكية ضد أهداف في إيران، وتصر طهران على إبقاء المضيق مغلقاً ريثما تتوقف واشنطن عن تدخلها العسكري. ويرى مراقبون أن نجاح الوساطة العمانية قد يشكل مفتاحاً لاستئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية حول وقف إطلاق النار.برأيك تنجح تحركات سلطنة عمان بوضع حد لأزمة مضيق هرمز، أم أن المفاوضات قد تستمر لوقت طويل أو قد تتعثر بسبب تكرار الهجمات الأمريكية؟
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113097875_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_1557f14f3fb92722c069c915881c7cf5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
التصويت, العالم, العالم العربي, إيران, опросы, استطلاعات الرأي
التصويت, العالم, العالم العربي, إيران, опросы, استطلاعات الرأي
تصويت... برأيك تنجح تحركات سلطنة عمان بوضع حد لأزمة مضيق هرمز؟
كشفت مصادر إقليمية لوكالة الأنباء الأمريكية، أن سلطنة عمان قدمت إلى إيران مقترحًا لتشكيل آلية إقليمية جماعية لإدارة مضيق هرمز، تقوم على مساهمات طوعية من السفن تشبه نموذج مضيق "ملقا"، في خطوة تهدف إلى إنهاء الاحتكار الإيراني للممر المائي الاستراتيجي.
وأفادت وسائل إعلام، بأن المحادثات بين مسقط وطهران تناولت أيضًا إعادة فتح الممر الأوسط للمضيق، الذي بات شبه معطل منذ اندلاع العمليات العسكرية في فبراير/شباط. وتنظر عمان إلى الصفقة بتفاؤل، وتأمل الإعلان عن تقدم في الأيام القريبة، رغم عدم وجود ضمانات رسمية حتى الآن.
ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية الإيرانية، تحقيق تقدّم في المفاوضات مع عمان، فيما تستمر الضربات الأمريكية ضد أهداف في إيران، وتصر طهران على إبقاء المضيق مغلقاً ريثما تتوقف واشنطن عن تدخلها العسكري. ويرى مراقبون أن نجاح الوساطة العمانية قد يشكل مفتاحاً لاستئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية حول وقف إطلاق النار.
برأيك تنجح تحركات سلطنة عمان بوضع حد لأزمة مضيق هرمز، أم أن المفاوضات قد تستمر لوقت طويل أو قد تتعثر بسبب تكرار الهجمات الأمريكية؟