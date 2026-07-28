قلعة إيرانية ومستنقع أمريكي... مواقع جديدة تدخل قائمة التراث العالمي لـ"يونيسكو"

بقايا قلعة "ألموت" أو "عش العقاب" وهي حصن صخري يقع في جبال البر في إيران.
بقايا قلعة "ألموت" أو "عش العقاب" وهي حصن صخري يقع في جبال البر في إيران.
صورة من موروني العاصمة الرسمية لجزر القمر.
فوجيواراكيو العاصمة الإمبراطورية التاريخية الأولى لليابان والتي كانت عاصمة اليابان لمدة 16عامًا.
فوجيواراكيو العاصمة الإمبراطورية التاريخية الأولى لليابان والتي كانت عاصمة اليابان لمدة 16عامًا.
مزارعون فلسطينيون أثناء مرورهم أمام المسرح الروماني في قرية سبسطية، وتُعد سبسطية القديمة من أهم المواقع الأثرية في الأراضي المقدسة، والتي تقع في الضفة الغربية.
مزارعون فلسطينيون أثناء مرورهم أمام المسرح الروماني في قرية سبسطية، وتُعد سبسطية القديمة من أهم المواقع الأثرية في الأراضي المقدسة، والتي تقع في الضفة الغربية.
رجل يمتطي عربة تجرها الخيول على شاطئ أوماها، خلال رفع جزئي لإجراءات مكافحة فيروس كورونا، في فرنسا.
رجل يمتطي عربة تجرها الخيول على شاطئ أوماها، خلال رفع جزئي لإجراءات مكافحة فيروس كورونا، في فرنسا.
محمية العقبة البحرية في الأردن والتي تُعرف بأنها أقصى نظام للشعاب المرجانية الاستوائية شمالاً في العالم.
محمية العقبة البحرية في الأردن والتي تُعرف بأنها أقصى نظام للشعاب المرجانية الاستوائية شمالاً في العالم.
صورة لمواقع أفران جينغدتشن الإمبراطورية، المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لـ"يونيسكو" والتي تعد القلب التاريخي لإنتاج الخزف الإمبراطوري في الصين.
صورة لمواقع أفران جينغدتشن الإمبراطورية، المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لـ"يونيسكو" والتي تعد القلب التاريخي لإنتاج الخزف الإمبراطوري في الصين.
أفيال في حديقة غارامبا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
رهبان مبتدئون يسيرون في موكب بالقرب من معبد دهاميك ستوبا في الهند.
رهبان مبتدئون يسيرون في موكب بالقرب من معبد دهاميك ستوبا في الهند.
صورة لقلعة بوفورت الواقعة جنوب شرقي لبنان.
صورة لقلعة بوفورت الواقعة جنوب شرقي لبنان.
مسجد "بيكيت آتا" تحت الأرض في كازاخستان.
مسجد "بيكيت آتا" تحت الأرض في كازاخستان.
زوار يتجولون ضمن قارب خلال وجودهم في منتزه ستيفن سي فوستر الحكومي.
زوار يتجولون ضمن قارب خلال وجودهم في منتزه ستيفن سي فوستر الحكومي.
صورة جوية لجبل أوليمبوس في اليونان.
صورة جوية لقلعة كاركاسون في فرنسا.
صورة جوية لقلعة كاركاسون في فرنسا.
صورة ساحرة لمحافظة غوتشانغ في كوريا الجنوبية.