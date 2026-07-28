قلعة إيرانية ومستنقع أمريكي... مواقع جديدة تدخل قائمة التراث العالمي لـ"يونيسكو"

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:03 GMT
18 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:33 GMT
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موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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بلا قيود
خبير عسكري: مشروع عزل روسيا بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة
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روسيا والعالم العربي
توجه أردني لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي الضيوف
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الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
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مدار الليل والنهار
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الحدث من سبوتنيك
الذكاء الاصطناعي والبشر بين التنافس والتكامل... قانون "الجرائم الإلكترونية" في سوريا، كيف يُقرأ الجدل حوله؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
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من الملعب
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عرب بوينت بودكاست
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الحدث من سبوتنيك
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نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
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موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
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https://sarabic.ae/20260728/قلعة-إيرانية-ومستنقع-أمريكي-مواقع-جديدة-تدخل-قائمة-التراث-العالمي-لـيونيسكو--1115562823.html
قلعة إيرانية ومستنقع أمريكي... مواقع جديدة تدخل قائمة التراث العالمي لـ"يونيسكو"
قلعة إيرانية ومستنقع أمريكي... مواقع جديدة تدخل قائمة التراث العالمي لـ"يونيسكو"
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لمواقع جديدة حول العالم تم إدراجها على قائمة التراث العالمي لـ"يونيسكو". 28.07.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور, اليونيسكو, تراث, تراث عالمي
фото, صور, اليونيسكو, تراث, تراث عالمي

قلعة إيرانية ومستنقع أمريكي... مواقع جديدة تدخل قائمة التراث العالمي لـ"يونيسكو"

10:47 GMT 28.07.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لمواقع جديدة حول العالم تم إدراجها على قائمة التراث العالمي لـ"يونيسكو".
CC BY 2.0 / Julia Maudlin / Alamut Castle

بقايا قلعة "ألموت" أو "عش العقاب" وهي حصن صخري يقع في جبال البر في إيران.

بقايا قلعة &quot;ألموت&quot; أو &quot;عش العقاب&quot; وهي حصن صخري يقع في جبال البر في إيران. - سبوتنيك عربي
1/15
CC BY 2.0 / Julia Maudlin / Alamut Castle

بقايا قلعة "ألموت" أو "عش العقاب" وهي حصن صخري يقع في جبال البر في إيران.

© Photo / CC BY-ND 2.0/Svetlana / Moroni

صورة من موروني العاصمة الرسمية لجزر القمر.

صورة من موروني العاصمة الرسمية لجزر القمر. - سبوتنيك عربي
2/15
© Photo / CC BY-ND 2.0/Svetlana / Moroni

صورة من موروني العاصمة الرسمية لجزر القمر.

CC0 / Saigen Jiro / Fujiwara Palace

فوجيواراكيو العاصمة الإمبراطورية التاريخية الأولى لليابان والتي كانت عاصمة اليابان لمدة 16عامًا.

فوجيواراكيو العاصمة الإمبراطورية التاريخية الأولى لليابان والتي كانت عاصمة اليابان لمدة 16عامًا. - سبوتنيك عربي
3/15
CC0 / Saigen Jiro / Fujiwara Palace

فوجيواراكيو العاصمة الإمبراطورية التاريخية الأولى لليابان والتي كانت عاصمة اليابان لمدة 16عامًا.

© AP Photo / Majdi Mohammed

مزارعون فلسطينيون أثناء مرورهم أمام المسرح الروماني في قرية سبسطية، وتُعد سبسطية القديمة من أهم المواقع الأثرية في الأراضي المقدسة، والتي تقع في الضفة الغربية.

مزارعون فلسطينيون أثناء مرورهم أمام المسرح الروماني في قرية سبسطية، وتُعد سبسطية القديمة من أهم المواقع الأثرية في الأراضي المقدسة، والتي تقع في الضفة الغربية. - سبوتنيك عربي
4/15
© AP Photo / Majdi Mohammed

مزارعون فلسطينيون أثناء مرورهم أمام المسرح الروماني في قرية سبسطية، وتُعد سبسطية القديمة من أهم المواقع الأثرية في الأراضي المقدسة، والتي تقع في الضفة الغربية.

© AP Photo / Virginia Mayo

رجل يمتطي عربة تجرها الخيول على شاطئ أوماها، خلال رفع جزئي لإجراءات مكافحة فيروس كورونا، في فرنسا.

رجل يمتطي عربة تجرها الخيول على شاطئ أوماها، خلال رفع جزئي لإجراءات مكافحة فيروس كورونا، في فرنسا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Virginia Mayo

رجل يمتطي عربة تجرها الخيول على شاطئ أوماها، خلال رفع جزئي لإجراءات مكافحة فيروس كورونا، في فرنسا.

CC BY 2.0 / Joi Ito / Diving in Aqaba

محمية العقبة البحرية في الأردن والتي تُعرف بأنها أقصى نظام للشعاب المرجانية الاستوائية شمالاً في العالم.

محمية العقبة البحرية في الأردن والتي تُعرف بأنها أقصى نظام للشعاب المرجانية الاستوائية شمالاً في العالم. - سبوتنيك عربي
6/15
CC BY 2.0 / Joi Ito / Diving in Aqaba

محمية العقبة البحرية في الأردن والتي تُعرف بأنها أقصى نظام للشعاب المرجانية الاستوائية شمالاً في العالم.

CC BY 4.0 / xiquinhosilva / Jingdezhen Imperial Kiln (cropped image)

صورة لمواقع أفران جينغدتشن الإمبراطورية، المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لـ"يونيسكو" والتي تعد القلب التاريخي لإنتاج الخزف الإمبراطوري في الصين.

صورة لمواقع أفران جينغدتشن الإمبراطورية، المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لـ&quot;يونيسكو&quot; والتي تعد القلب التاريخي لإنتاج الخزف الإمبراطوري في الصين. - سبوتنيك عربي
7/15
CC BY 4.0 / xiquinhosilva / Jingdezhen Imperial Kiln (cropped image)

صورة لمواقع أفران جينغدتشن الإمبراطورية، المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لـ"يونيسكو" والتي تعد القلب التاريخي لإنتاج الخزف الإمبراطوري في الصين.

© Photo / Public domain/USAID

أفيال في حديقة غارامبا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أفيال في حديقة غارامبا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. - سبوتنيك عربي
8/15
© Photo / Public domain/USAID

أفيال في حديقة غارامبا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

© AP Photo / Rajesh Kumar SIngh

رهبان مبتدئون يسيرون في موكب بالقرب من معبد دهاميك ستوبا في الهند.

رهبان مبتدئون يسيرون في موكب بالقرب من معبد دهاميك ستوبا في الهند. - سبوتنيك عربي
9/15
© AP Photo / Rajesh Kumar SIngh

رهبان مبتدئون يسيرون في موكب بالقرب من معبد دهاميك ستوبا في الهند.

© AP Photo / Hussein Malla

صورة لقلعة بوفورت الواقعة جنوب شرقي لبنان.

صورة لقلعة بوفورت الواقعة جنوب شرقي لبنان. - سبوتنيك عربي
10/15
© AP Photo / Hussein Malla

صورة لقلعة بوفورت الواقعة جنوب شرقي لبنان.

CC BY-SA 4.0 / Yakov Fedorov / Beket-Ata (Oglandy) (cropped image)

مسجد "بيكيت آتا" تحت الأرض في كازاخستان.

مسجد &quot;بيكيت آتا&quot; تحت الأرض في كازاخستان. - سبوتنيك عربي
11/15
CC BY-SA 4.0 / Yakov Fedorov / Beket-Ata (Oglandy) (cropped image)

مسجد "بيكيت آتا" تحت الأرض في كازاخستان.

© AP Photo / Stephen B. Morton

زوار يتجولون ضمن قارب خلال وجودهم في منتزه ستيفن سي فوستر الحكومي.

زوار يتجولون ضمن قارب خلال وجودهم في منتزه ستيفن سي فوستر الحكومي. - سبوتنيك عربي
12/15
© AP Photo / Stephen B. Morton

زوار يتجولون ضمن قارب خلال وجودهم في منتزه ستيفن سي فوستر الحكومي.

CC BY-SA 4.0 / kallerna / Mt Olympus aerial 2 (cropped image)

صورة جوية لجبل أوليمبوس في اليونان.

صورة جوية لجبل أوليمبوس في اليونان. - سبوتنيك عربي
13/15
CC BY-SA 4.0 / kallerna / Mt Olympus aerial 2 (cropped image)

صورة جوية لجبل أوليمبوس في اليونان.

CC BY-SA 4.0 / Chensiyuan / 1 carcassonne aerial 2016 (cropped image)

صورة جوية لقلعة كاركاسون في فرنسا.

صورة جوية لقلعة كاركاسون في فرنسا. - سبوتنيك عربي
14/15
CC BY-SA 4.0 / Chensiyuan / 1 carcassonne aerial 2016 (cropped image)

صورة جوية لقلعة كاركاسون في فرنسا.

CC BY-SA 3.0 / Seungh / 고창갯벌

صورة ساحرة لمحافظة غوتشانغ في كوريا الجنوبية.

صورة ساحرة لمحافظة غوتشانغ في كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
15/15
CC BY-SA 3.0 / Seungh / 고창갯벌

صورة ساحرة لمحافظة غوتشانغ في كوريا الجنوبية.

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