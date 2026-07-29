https://sarabic.ae/20260729/أردوغان-مشروع-قانون-حل-حزب-العمال-الكردستاني-يحال-إلى-البرلمان-خلال-أيام-1115608362.html
أردوغان: مشروع قانون حل حزب العمال الكردستاني يحال إلى البرلمان خلال أيام
أردوغان: مشروع قانون حل حزب العمال الكردستاني يحال إلى البرلمان خلال أيام
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأن مشروع قانون حل حزب العمال الكردستاني سيُحال إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة. 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T20:48+0000
2026-07-29T20:48+0000
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حزب العمال الكردستاني
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جاءت تصريحات أردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء التركي، اليوم الأربعاء، أكد خلاله أيضا أن أي مبادرة "تتجاهل الحقوق السيادية للقبارصة الأتراك" محكوم عليها بالفشل، وذلك تعليقاً على إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال زيارته للجزيرة المقسمة، عن استئناف المحادثات بشأن هذه القضية. وقال أردوغان: "أي مبادرة تتجاهل المساواة السيادية للقبارصة الأتراك وحقوقهم ومصالحهم المشروعة لن تنجح"، حسبما نقلت قناة "العربية". وأضاف أن "المسألة القبرصية ليست مجرد نقاش في شأن تقاسم السلطة بين مجموعتين، بل تتعلق بصورة أساسية بالاعتراف بالمساواة السيادية وبالوضعية الدولية للشعب القبرصي التركي". وكان حزب العمال الكردستاني قد قرر، في مايو/أيار 2025، نزع سلاحه وحل نفسه استجابةً لدعوة من زعيمه المسجون، عبد الله أوجلان.
https://sarabic.ae/20260218/تركيا-تؤيد-تقريرا-يدعم-السلام-مع-حزب-العمال-الكردستاني-1110495734.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
العالم, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
أردوغان: مشروع قانون حل حزب العمال الكردستاني يحال إلى البرلمان خلال أيام
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأن مشروع قانون حل حزب العمال الكردستاني سيُحال إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة.
جاءت تصريحات أردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء التركي، اليوم الأربعاء، أكد خلاله أيضا أن أي مبادرة "تتجاهل الحقوق السيادية للقبارصة الأتراك" محكوم عليها بالفشل، وذلك تعليقاً على إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال زيارته للجزيرة المقسمة، عن استئناف المحادثات بشأن هذه القضية.
وقال أردوغان: "أي مبادرة تتجاهل المساواة السيادية للقبارصة الأتراك وحقوقهم ومصالحهم المشروعة لن تنجح"، حسبما نقلت قناة "العربية".
وأضاف أن "المسألة القبرصية ليست مجرد نقاش في شأن تقاسم السلطة بين مجموعتين، بل تتعلق بصورة أساسية بالاعتراف بالمساواة السيادية وبالوضعية الدولية للشعب القبرصي التركي".
وكان حزب العمال الكردستاني قد قرر، في مايو/أيار 2025، نزع سلاحه وحل نفسه استجابةً لدعوة من زعيمه المسجون، عبد الله أوجلان.