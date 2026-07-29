أردوغان: مشروع قانون حل حزب العمال الكردستاني يحال إلى البرلمان خلال أيام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
الذكاء الاصطناعي والبشر بين التنافس والتكامل... قانون "الجرائم الإلكترونية" في سوريا، كيف يُقرأ الجدل حوله؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:32 GMT
18 د
الحدث من سبوتنيك
ما بين الدولة والقطاع الخاص... كيف تبدو خريطة الكهرباء في لبنان؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
29 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
12:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظاهرة النينيو تطرف مناخي يعصف بأفريقيا ويضرب قلب الأمن الغذائي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب في إيران.. بين المباحثات والتلويح بالخيار العسكري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القبض على عصابة سرقت بيانات بنكية لعشرات المواطنين في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
ما بين الدولة والقطاع الخاص ... كيف تبدو خريطة الكهرباء في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
بريطانيا تغرق في الديون... ما هي الصعوبات؟ وهل من حلول؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
بسبب إغلاق هرمز... هل يدخل لبنان في موجة تضخم إضافية؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب في إيران.. بين المباحثات والتلويح بالخيار العسكري
16:03 GMT
29 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
16:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
حقوقي: إدخال الإمارات الذكاء الاصطناعي بالقضاء سيوفر الوقت
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
81 حزبًا ليبيا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260729/أردوغان-مشروع-قانون-حل-حزب-العمال-الكردستاني-يحال-إلى-البرلمان-خلال-أيام-1115608362.html
أردوغان: مشروع قانون حل حزب العمال الكردستاني يحال إلى البرلمان خلال أيام
أردوغان: مشروع قانون حل حزب العمال الكردستاني يحال إلى البرلمان خلال أيام
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأن مشروع قانون حل حزب العمال الكردستاني سيُحال إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة. 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T20:48+0000
2026-07-29T20:48+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100591566_0:0:1138:640_1920x0_80_0_0_811a04381494aa554e1f0f876422b190.jpg
جاءت تصريحات أردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء التركي، اليوم الأربعاء، أكد خلاله أيضا أن أي مبادرة "تتجاهل الحقوق السيادية للقبارصة الأتراك" محكوم عليها بالفشل، وذلك تعليقاً على إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال زيارته للجزيرة المقسمة، عن استئناف المحادثات بشأن هذه القضية. وقال أردوغان: "أي مبادرة تتجاهل المساواة السيادية للقبارصة الأتراك وحقوقهم ومصالحهم المشروعة لن تنجح"، حسبما نقلت قناة "العربية". وأضاف أن "المسألة القبرصية ليست مجرد نقاش في شأن تقاسم السلطة بين مجموعتين، بل تتعلق بصورة أساسية بالاعتراف بالمساواة السيادية وبالوضعية الدولية للشعب القبرصي التركي". وكان حزب العمال الكردستاني قد قرر، في مايو/أيار 2025، نزع سلاحه وحل نفسه استجابةً لدعوة من زعيمه المسجون، عبد الله أوجلان.
https://sarabic.ae/20260218/تركيا-تؤيد-تقريرا-يدعم-السلام-مع-حزب-العمال-الكردستاني-1110495734.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100591566_9:0:1020:758_1920x0_80_0_0_1094dbe3956f9a436309061e3f8f3791.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
العالم, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني

أردوغان: مشروع قانون حل حزب العمال الكردستاني يحال إلى البرلمان خلال أيام

20:48 GMT 29.07.2026
© AP Photo / Francisco Secoالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Francisco Seco
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأن مشروع قانون حل حزب العمال الكردستاني سيُحال إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة.
جاءت تصريحات أردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء التركي، اليوم الأربعاء، أكد خلاله أيضا أن أي مبادرة "تتجاهل الحقوق السيادية للقبارصة الأتراك" محكوم عليها بالفشل، وذلك تعليقاً على إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال زيارته للجزيرة المقسمة، عن استئناف المحادثات بشأن هذه القضية.
وقال أردوغان: "أي مبادرة تتجاهل المساواة السيادية للقبارصة الأتراك وحقوقهم ومصالحهم المشروعة لن تنجح"، حسبما نقلت قناة "العربية".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمة في البرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
تركيا تؤيد تقريرا يدعم السلام مع حزب "العمال" الكردستاني
18 فبراير, 15:13 GMT
وأضاف أن "المسألة القبرصية ليست مجرد نقاش في شأن تقاسم السلطة بين مجموعتين، بل تتعلق بصورة أساسية بالاعتراف بالمساواة السيادية وبالوضعية الدولية للشعب القبرصي التركي".
وكان حزب العمال الكردستاني قد قرر، في مايو/أيار 2025، نزع سلاحه وحل نفسه استجابةً لدعوة من زعيمه المسجون، عبد الله أوجلان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала