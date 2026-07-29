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بوتين: الرياضة الروسية موطن الأبطال والأرقام القياسية والانتصارات
بوتين: الرياضة الروسية موطن الأبطال والأرقام القياسية والانتصارات
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن "ألعاب المستقبل" كانت وما تزال خالية من الظروف السياسية وأي شكل من أشكال التمييز والمعايير المزدوجة. 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T12:59+0000
2026-07-29T13:14+0000
روسيا
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وقال بوتين، في خطاب أمام المشاركين وضيوف البطولة الدولية الثالثة متعددة الرياضات "ألعاب المستقبل" في كازاخستان: "روسيا هي واحدة من القوى الرياضية الرائدة على هذا الكوكب، مسقط رأس الرياضيين العظماء والسجلات والانتصارات".وأشار الرئيس الروسي إلى أن الاتحاد الروسي للرياضات الرقمية تأسس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وفي فبراير/ شباط 2024، أُقيمت أول مسابقة لـ"ألعاب المستقبل" في البلاد، ما أثار اهتماما كبيرا بين الرياضيين والمشاهدين حول العالم.وتعدّ "ألعاب المستقبل" منافسات دولية مبتكرة، تدمج الرياضات البدنية التقليدية مع الألعاب الرقمية والافتراضية (المادية + الرقمية)، وتشمل أبرز ركائزها الرياضات الهجينة، والرياضات الإلكترونية، والرياضات التكنولوجية المتقدمة.وستبدأ البطولة الدولية متعددة الرياضات "ألعاب المستقبل" في العاصمة الكازاخستانية أستانا، في 29 يوليو/ تموز الجاري، وسيشارك فيها أكثر من 800 رياضي من 50 جنسية. يشار إلى أن كازاخستان، ستصبح الدولة الثالثة التي تستضيف البطولة بعد روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، وستنتهي المنافسات في 9 أغسطس/ آب المقبل.فريق روسيا يفوز بمسابقة "ألعاب القوى المبتكرة" ضمن بطولة "ألعاب المستقبل 2024"بعدسة "سبوتنيك"... أجمل لحظات افتتاح "ألعاب المستقبل" في قازان
https://sarabic.ae/20240302/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-بلغ-عدد-مشاهدات-ألعاب-المستقبل-22-مليار-1086600381.html
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روسيا, رياضة
روسيا, رياضة

بوتين: الرياضة الروسية موطن الأبطال والأرقام القياسية والانتصارات

12:59 GMT 29.07.2026 (تم التحديث: 13:14 GMT 29.07.2026)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن "ألعاب المستقبل" كانت وما تزال خالية من الظروف السياسية وأي شكل من أشكال التمييز والمعايير المزدوجة.
وقال بوتين، في خطاب أمام المشاركين وضيوف البطولة الدولية الثالثة متعددة الرياضات "ألعاب المستقبل" في كازاخستان: "روسيا هي واحدة من القوى الرياضية الرائدة على هذا الكوكب، مسقط رأس الرياضيين العظماء والسجلات والانتصارات".

وتابع: "نحن فخورون بأن بلدنا كان في أصل الحركة الرقمية، وبالطبع، نحن نخلق كل الظروف لتطوير هذه الرياضة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الاتحاد الروسي للرياضات الرقمية تأسس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وفي فبراير/ شباط 2024، أُقيمت أول مسابقة لـ"ألعاب المستقبل" في البلاد، ما أثار اهتماما كبيرا بين الرياضيين والمشاهدين حول العالم.

وأضاف: "أودّ أن أشير إلى أن هذه الألعاب (ألعاب المستقبل) كانت منذ البداية وما تزال خالية من الظروف السياسية وأي أشكال من التمييز والمعايير المزدوجة".

فريق روسيا يفوز ضمن بطولة ألعاب المستقبل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
نائب رئيس الوزراء الروسي: بلغ عدد مشاهدات "ألعاب المستقبل" 2.2 مليار
2 مارس 2024, 16:20 GMT
وتعدّ "ألعاب المستقبل" منافسات دولية مبتكرة، تدمج الرياضات البدنية التقليدية مع الألعاب الرقمية والافتراضية (المادية + الرقمية)، وتشمل أبرز ركائزها الرياضات الهجينة، والرياضات الإلكترونية، والرياضات التكنولوجية المتقدمة.

وأقيمت أول "ألعاب المستقبل" في مدينة قازان الروسية عام 2024. وفي عام 2025، أقيمت البطولة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وستبدأ البطولة الدولية متعددة الرياضات "ألعاب المستقبل" في العاصمة الكازاخستانية أستانا، في 29 يوليو/ تموز الجاري، وسيشارك فيها أكثر من 800 رياضي من 50 جنسية.
يشار إلى أن كازاخستان، ستصبح الدولة الثالثة التي تستضيف البطولة بعد روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، وستنتهي المنافسات في 9 أغسطس/ آب المقبل.
فريق روسيا يفوز بمسابقة "ألعاب القوى المبتكرة" ضمن بطولة "ألعاب المستقبل 2024"
بعدسة "سبوتنيك"... أجمل لحظات افتتاح "ألعاب المستقبل" في قازان
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