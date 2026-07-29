https://sarabic.ae/20260729/ترامب-أخبرت-زيلينسكي-برغبتي-في-إنهاء-الصراع-بأوكرانيا-1115608194.html
ترامب: أخبرت زيلينسكي برغبتي في إنهاء الصراع بأوكرانيا
ترامب: أخبرت زيلينسكي برغبتي في إنهاء الصراع بأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه أخبر فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماعهما الأخير أمس الثلاثاء، بأنه يريد منه إنهاء الصراع في أوكرانيا. 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T20:26+0000
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وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "أريده (زيلينسكي) أن ينهي الحرب، وقلت له: أريد إنهاء الحرب، انهِ الحرب".وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "لديّ علاقات جيدة مع كل منهما. لدي علاقات جيدة مع الرئيس بوتين ومع الرئيس زيلينسكي".وقال مسؤول في البيت الأبيض: "سيناقش الرئيس ترامب مع الرئيس زيلينسكي عملية التسوية السلمية الجارية بين روسيا وأوكرانيا. لقد حان الوقت لإنهاء الحرب".
https://sarabic.ae/20260729/ترامب-أمريكا-ستوجه-ضربة-قوية-لإيران-وتلقيت-إفادة-عن-هجوم-في-مصر-1115607548.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: أخبرت زيلينسكي برغبتي في إنهاء الصراع بأوكرانيا
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه أخبر فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماعهما الأخير أمس الثلاثاء، بأنه يريد منه إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "أريده (زيلينسكي) أن ينهي الحرب، وقلت له: أريد إنهاء الحرب، انهِ الحرب".
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "لديّ علاقات جيدة مع كل منهما. لدي علاقات جيدة مع الرئيس بوتين ومع الرئيس زيلينسكي".
وأعلن البيت الأبيض لوسائل إعلام روسية، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيناقش التوصل إلى تسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء. وترى الولايات المتحدة أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الصراع.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: "سيناقش الرئيس ترامب مع الرئيس زيلينسكي عملية التسوية السلمية الجارية بين روسيا وأوكرانيا. لقد حان الوقت لإنهاء الحرب".