https://sarabic.ae/20260729/ترامب-أخبرت-زيلينسكي-برغبتي-في-إنهاء-الصراع-بأوكرانيا-1115608194.html

ترامب: أخبرت زيلينسكي برغبتي في إنهاء الصراع بأوكرانيا

ترامب: أخبرت زيلينسكي برغبتي في إنهاء الصراع بأوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه أخبر فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماعهما الأخير أمس الثلاثاء، بأنه يريد منه إنهاء الصراع في أوكرانيا. 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T20:26+0000

2026-07-29T20:26+0000

2026-07-29T20:26+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1a/1099911055_0:649:1500:1493_1920x0_80_0_0_1dae72b52a3aa1873564d93bcdd0cb37.jpg

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "أريده (زيلينسكي) أن ينهي الحرب، وقلت له: أريد إنهاء الحرب، انهِ الحرب".وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "لديّ علاقات جيدة مع كل منهما. لدي علاقات جيدة مع الرئيس بوتين ومع الرئيس زيلينسكي".وقال مسؤول في البيت الأبيض: "سيناقش الرئيس ترامب مع الرئيس زيلينسكي عملية التسوية السلمية الجارية بين روسيا وأوكرانيا. لقد حان الوقت لإنهاء الحرب".

https://sarabic.ae/20260729/ترامب-أمريكا-ستوجه-ضربة-قوية-لإيران-وتلقيت-إفادة-عن-هجوم-في-مصر-1115607548.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية