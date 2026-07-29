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صور لآثار الزلزال القوي في اليابان
صور لآثار الزلزال القوي في اليابان
سبوتنيك عربي
تُعد اليابان من أكثر دول العالم تعرضاً للنشاط الزلزالي، نظرًا إلى موقعها عند نقطة التقاء أربع صفائح تكتونية كبرى على امتداد الحافة الغربية لـ"حزام النار" في... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور, ألبومات, أخبار اليابان, زلزال
фото, صور, ألبومات, أخبار اليابان, زلزال

صور لآثار الزلزال القوي في اليابان

15:25 GMT 29.07.2026 (تم التحديث: 15:26 GMT 29.07.2026)
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تُعد اليابان من أكثر دول العالم تعرضاً للنشاط الزلزالي، نظرًا إلى موقعها عند نقطة التقاء أربع صفائح تكتونية كبرى على امتداد الحافة الغربية لـ"حزام النار" في المحيط الهادئ، اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من صور زلزال بلغت قوته المبدئية 7.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة كوماموتو جنوب اليابان.
© REUTERS KYODO

تُظهر صورة جوية مدخنة منهارة في مصنع ياتسوشيرو التابع لشركة نيبون لصناعة الورق، بعد زلزال بلغت قوته المبدئية ٧.١ درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة كوماموتو جنوب اليابان، في ياتسوشيرو، 28 يوليو/تموز 2026.

تُظهر صورة جوية مدخنة منهارة في مصنع ياتسوشيرو التابع لشركة نيبون لصناعة الورق، بعد زلزال بلغت قوته المبدئية ٧.١ درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة كوماموتو جنوب اليابان، في ياتسوشيرو، 28 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي
1/13
© REUTERS KYODO

تُظهر صورة جوية مدخنة منهارة في مصنع ياتسوشيرو التابع لشركة نيبون لصناعة الورق، بعد زلزال بلغت قوته المبدئية ٧.١ درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة كوماموتو جنوب اليابان، في ياتسوشيرو، 28 يوليو/تموز 2026.

© REUTERS yu_tsen.0425 via Threads

يظهر في هذه اللقطة، المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاص يحتمون في متجر موجي بعد الزلزال، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.

يظهر في هذه اللقطة، المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاص يحتمون في متجر موجي بعد الزلزال، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي
2/13
© REUTERS yu_tsen.0425 via Threads

يظهر في هذه اللقطة، المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاص يحتمون في متجر موجي بعد الزلزال، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.

© REUTERS KYODO

تمر مركبات على طريق متضرر بعد الزلزال، في بلدة هيكاوا، محافظة كوماموتو، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.

تمر مركبات على طريق متضرر بعد الزلزال، في بلدة هيكاوا، محافظة كوماموتو، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي
3/13
© REUTERS KYODO

تمر مركبات على طريق متضرر بعد الزلزال، في بلدة هيكاوا، محافظة كوماموتو، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.

© REUTERS KYODO

صورة جوية تُظهر مبنى سكنيًا يحترق بعد الزلزال، اليابان، 28 يوليو/تموز 2026.

صورة جوية تُظهر مبنى سكنيًا يحترق بعد الزلزال، اليابان، 28 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي
4/13
© REUTERS KYODO

صورة جوية تُظهر مبنى سكنيًا يحترق بعد الزلزال، اليابان، 28 يوليو/تموز 2026.

© REUTERS Issei Kato

شخص يشاهد جسرًا متضررًا جراء الزلزال، في ياتسوشيرو، محافظة كوماموتو، اليابان،29 يوليو/تموز 2026.

شخص يشاهد جسرًا متضررًا جراء الزلزال، في ياتسوشيرو، محافظة كوماموتو، اليابان،29 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي
5/13
© REUTERS Issei Kato

شخص يشاهد جسرًا متضررًا جراء الزلزال، في ياتسوشيرو، محافظة كوماموتو، اليابان،29 يوليو/تموز 2026.

© AP Photo / Hiro Komae

مركز تسوق إيون، الذي تضرر جراء انفجار أعقب زلزالًا، يظهر في كاشيما، محافظة كوماموتو، جنوب اليابان، الأربعاء 29 يوليو/تموز 2026.

مركز تسوق إيون، الذي تضرر جراء انفجار أعقب زلزالًا، يظهر في كاشيما، محافظة كوماموتو، جنوب اليابان، الأربعاء 29 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي
6/13
© AP Photo / Hiro Komae

مركز تسوق إيون، الذي تضرر جراء انفجار أعقب زلزالًا، يظهر في كاشيما، محافظة كوماموتو، جنوب اليابان، الأربعاء 29 يوليو/تموز 2026.

© REUTERS KYODO

قاعة الصلاة المنهارة في ضريح ياتسوشيرو بعد الزلزال، 29 يوليو/تموز 2026.

قاعة الصلاة المنهارة في ضريح ياتسوشيرو بعد الزلزال، 29 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي
7/13
© REUTERS KYODO

قاعة الصلاة المنهارة في ضريح ياتسوشيرو بعد الزلزال، 29 يوليو/تموز 2026.

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

حطام في مركز تسوق "إيون مول" المتضرر، حيث وقع انفجارٌ إثر الزلزال، 29 يوليو/تموز 2026.

حطام في مركز تسوق &quot;إيون مول&quot; المتضرر، حيث وقع انفجارٌ إثر الزلزال، 29 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي
8/13
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

حطام في مركز تسوق "إيون مول" المتضرر، حيث وقع انفجارٌ إثر الزلزال، 29 يوليو/تموز 2026.

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

امرأة تبكي بالقرب من مركز تسوق "إيون مول" المتضرر، حيث وقع انفجارٌ إثر زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ضرب محافظة كوماموتو جنوب اليابان، في بلدة كاشيما، محافظة كوماموتو، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.

امرأة تبكي بالقرب من مركز تسوق &quot;إيون مول&quot; المتضرر، حيث وقع انفجارٌ إثر زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ضرب محافظة كوماموتو جنوب اليابان، في بلدة كاشيما، محافظة كوماموتو، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي
9/13
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

امرأة تبكي بالقرب من مركز تسوق "إيون مول" المتضرر، حيث وقع انفجارٌ إثر زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ضرب محافظة كوماموتو جنوب اليابان، في بلدة كاشيما، محافظة كوماموتو، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

عمال يقومون بإصلاحات في عمود كهرباء بالقرب من مركز تسوق "إيون مول" المتضرر، حيث وقع انفجار عقب الزلزال، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.

عمال يقومون بإصلاحات في عمود كهرباء بالقرب من مركز تسوق &quot;إيون مول&quot; المتضرر، حيث وقع انفجار عقب الزلزال، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي
10/13
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

عمال يقومون بإصلاحات في عمود كهرباء بالقرب من مركز تسوق "إيون مول" المتضرر، حيث وقع انفجار عقب الزلزال، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.

© REUTERS KYODO

صورة جوية تُظهر طريق كيوشو السريع المتضرر بعد الزلزال، اليابان، 28 يوليو/تموز 2026.

صورة جوية تُظهر طريق كيوشو السريع المتضرر بعد الزلزال، اليابان، 28 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي
11/13
© REUTERS KYODO

صورة جوية تُظهر طريق كيوشو السريع المتضرر بعد الزلزال، اليابان، 28 يوليو/تموز 2026.

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

عامل إنقاذ يتفقد سيارة في مركز تسوق "إيون مول" المتضرر، حيث وقع انفجارٌ إثر الزلزال، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.

عامل إنقاذ يتفقد سيارة في مركز تسوق &quot;إيون مول&quot; المتضرر، حيث وقع انفجارٌ إثر الزلزال، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي
12/13
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

عامل إنقاذ يتفقد سيارة في مركز تسوق "إيون مول" المتضرر، حيث وقع انفجارٌ إثر الزلزال، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.

© REUTERS KYODO

صورة جوية التقطتها طائرة بدون طيار تُظهر عمال الإنقاذ في مصنع "نيبون بيبر إندستريز" بعد الزلزال، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.

صورة جوية التقطتها طائرة بدون طيار تُظهر عمال الإنقاذ في مصنع &quot;نيبون بيبر إندستريز&quot; بعد الزلزال، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026. - سبوتنيك عربي
13/13
© REUTERS KYODO

صورة جوية التقطتها طائرة بدون طيار تُظهر عمال الإنقاذ في مصنع "نيبون بيبر إندستريز" بعد الزلزال، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.

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