صور لآثار الزلزال القوي في اليابان

تُعد اليابان من أكثر دول العالم تعرضاً للنشاط الزلزالي، نظرًا إلى موقعها عند نقطة التقاء أربع صفائح تكتونية كبرى على امتداد الحافة الغربية لـ"حزام النار" في المحيط الهادئ، اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من صور زلزال بلغت قوته المبدئية 7.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة كوماموتو جنوب اليابان.