صور لآثار الزلزال القوي في اليابان

تُظهر صورة جوية مدخنة منهارة في مصنع ياتسوشيرو التابع لشركة نيبون لصناعة الورق، بعد زلزال بلغت قوته المبدئية ٧.١ درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة كوماموتو جنوب اليابان، في ياتسوشيرو، 28 يوليو/تموز 2026.
تُظهر صورة جوية مدخنة منهارة في مصنع ياتسوشيرو التابع لشركة نيبون لصناعة الورق، بعد زلزال بلغت قوته المبدئية ٧.١ درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة كوماموتو جنوب اليابان، في ياتسوشيرو، 28 يوليو/تموز 2026.
يظهر في هذه اللقطة، المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاص يحتمون في متجر موجي بعد الزلزال، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.
يظهر في هذه اللقطة، المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاص يحتمون في متجر موجي بعد الزلزال، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.
تمر مركبات على طريق متضرر بعد الزلزال، في بلدة هيكاوا، محافظة كوماموتو، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.
تمر مركبات على طريق متضرر بعد الزلزال، في بلدة هيكاوا، محافظة كوماموتو، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.
صورة جوية تُظهر مبنى سكنيًا يحترق بعد الزلزال، اليابان، 28 يوليو/تموز 2026.
صورة جوية تُظهر مبنى سكنيًا يحترق بعد الزلزال، اليابان، 28 يوليو/تموز 2026.
شخص يشاهد جسرًا متضررًا جراء الزلزال، في ياتسوشيرو، محافظة كوماموتو، اليابان،29 يوليو/تموز 2026.
شخص يشاهد جسرًا متضررًا جراء الزلزال، في ياتسوشيرو، محافظة كوماموتو، اليابان،29 يوليو/تموز 2026.
مركز تسوق إيون، الذي تضرر جراء انفجار أعقب زلزالًا، يظهر في كاشيما، محافظة كوماموتو، جنوب اليابان، الأربعاء 29 يوليو/تموز 2026.
مركز تسوق إيون، الذي تضرر جراء انفجار أعقب زلزالًا، يظهر في كاشيما، محافظة كوماموتو، جنوب اليابان، الأربعاء 29 يوليو/تموز 2026.
قاعة الصلاة المنهارة في ضريح ياتسوشيرو بعد الزلزال، 29 يوليو/تموز 2026.
قاعة الصلاة المنهارة في ضريح ياتسوشيرو بعد الزلزال، 29 يوليو/تموز 2026.
حطام في مركز تسوق "إيون مول" المتضرر، حيث وقع انفجارٌ إثر الزلزال، 29 يوليو/تموز 2026.
حطام في مركز تسوق "إيون مول" المتضرر، حيث وقع انفجارٌ إثر الزلزال، 29 يوليو/تموز 2026.
امرأة تبكي بالقرب من مركز تسوق "إيون مول" المتضرر، حيث وقع انفجارٌ إثر زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ضرب محافظة كوماموتو جنوب اليابان، في بلدة كاشيما، محافظة كوماموتو، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.
امرأة تبكي بالقرب من مركز تسوق "إيون مول" المتضرر، حيث وقع انفجارٌ إثر زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ضرب محافظة كوماموتو جنوب اليابان، في بلدة كاشيما، محافظة كوماموتو، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.
عمال يقومون بإصلاحات في عمود كهرباء بالقرب من مركز تسوق "إيون مول" المتضرر، حيث وقع انفجار عقب الزلزال، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.
عمال يقومون بإصلاحات في عمود كهرباء بالقرب من مركز تسوق "إيون مول" المتضرر، حيث وقع انفجار عقب الزلزال، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.
صورة جوية تُظهر طريق كيوشو السريع المتضرر بعد الزلزال، اليابان، 28 يوليو/تموز 2026.
صورة جوية تُظهر طريق كيوشو السريع المتضرر بعد الزلزال، اليابان، 28 يوليو/تموز 2026.
عامل إنقاذ يتفقد سيارة في مركز تسوق "إيون مول" المتضرر، حيث وقع انفجارٌ إثر الزلزال، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.
عامل إنقاذ يتفقد سيارة في مركز تسوق "إيون مول" المتضرر، حيث وقع انفجارٌ إثر الزلزال، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.
صورة جوية التقطتها طائرة بدون طيار تُظهر عمال الإنقاذ في مصنع "نيبون بيبر إندستريز" بعد الزلزال، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.
صورة جوية التقطتها طائرة بدون طيار تُظهر عمال الإنقاذ في مصنع "نيبون بيبر إندستريز" بعد الزلزال، اليابان، 29 يوليو/تموز 2026.