https://sarabic.ae/20260730/أردوغان-تركيا-مستعدة-للمشاركة-في-أي-مبادرات-لضمان-الأمن-جنوبي-لبنان-بعد-انسحاب-اليونيفيل-1115639239.html
أردوغان: تركيا مستعدة للمشاركة في أي مبادرات لضمان الأمن جنوبي لبنان بعد انسحاب "اليونيفيل"
أردوغان: تركيا مستعدة للمشاركة في أي مبادرات لضمان الأمن جنوبي لبنان بعد انسحاب "اليونيفيل"
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن تركيا مستعدة للإسهام في المبادرات الرامية إلى ضمان الأمن ودعم سيادة لبنان، عقب انتهاء مهام قوة الأمم... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جوزاف عون، الذي يزور أنقرة: "يمثل استكمال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمهامها أمراً بالغ الأهمية، وترغب تركيا في المشاركة في جميع المبادرات الرامية إلى ضمان الأمن في جنوب لبنان ودعم سيادة البلاد بعد انتهاء مهمة القوة الأممية".وأبدى أردوغان استعداد تركيا لتقديم جميع أشكال الدعم اللازمة لإعادة إعمار جنوب لبنان، الذي تضرر بفعل الهجمات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن مواصلة الحوار بين لبنان وسوريا يمثل تطوراً إيجابياً يخدم مصالح البلدين، مؤكداً استعداد تركيا للمساهمة في تعزيز العلاقات بينهما، رغم التحديات التي طبعت علاقاتهما في الماضي.وتكتسب زيارة عون إلى أنقرة أهمية خاصة في ظل رغبة تركيا في الاضطلاع بدور أمني، بدعم من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في جنوب لبنان خلال مرحلة ما بعد التسوية في المنطقة.
https://sarabic.ae/20260730/عون-من-أنقرة-لن-نستسلم-لقوة-طاغية-ونرفض-التدخل-بشؤوننا-وأردوغان-يتعهد-بإعمار-الجنوب-ودعم-الجيش-1115636831.html
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العالم, العالم العربي, لبنان, أخبار تركيا اليوم
العالم, العالم العربي, لبنان, أخبار تركيا اليوم
أردوغان: تركيا مستعدة للمشاركة في أي مبادرات لضمان الأمن جنوبي لبنان بعد انسحاب "اليونيفيل"
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن تركيا مستعدة للإسهام في المبادرات الرامية إلى ضمان الأمن ودعم سيادة لبنان، عقب انتهاء مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة جنوبي لبنان "اليونيفيل".
وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جوزاف عون، الذي يزور أنقرة: "يمثل استكمال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمهامها أمراً بالغ الأهمية، وترغب تركيا في المشاركة في جميع المبادرات الرامية إلى ضمان الأمن في جنوب لبنان ودعم سيادة البلاد بعد انتهاء مهمة القوة الأممية".
وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل خلال المرحلة المقبلة دعمها للقوات المسلحة اللبنانية.
وأبدى أردوغان استعداد تركيا لتقديم جميع أشكال الدعم اللازمة لإعادة إعمار جنوب لبنان، الذي تضرر بفعل الهجمات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن مواصلة الحوار بين لبنان وسوريا يمثل تطوراً إيجابياً يخدم مصالح البلدين، مؤكداً استعداد تركيا للمساهمة في تعزيز العلاقات بينهما، رغم التحديات التي طبعت علاقاتهما في الماضي.
وجاءت زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى تركيا بعد نحو ثلاثة أسابيع من زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى إسطنبول.
وتكتسب زيارة عون إلى أنقرة أهمية خاصة في ظل رغبة تركيا في الاضطلاع بدور أمني، بدعم من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في جنوب لبنان خلال مرحلة ما بعد التسوية في المنطقة.