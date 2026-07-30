https://sarabic.ae/20260730/عون-من-أنقرة-لن-نستسلم-لقوة-طاغية-ونرفض-التدخل-بشؤوننا-وأردوغان-يتعهد-بإعمار-الجنوب-ودعم-الجيش-1115636831.html

عون من أنقرة: لن نستسلم لقوة طاغية ونرفض التدخل بشؤوننا... وأردوغان يتعهد بإعمار الجنوب ودعم الجيش

عون من أنقرة: لن نستسلم لقوة طاغية ونرفض التدخل بشؤوننا... وأردوغان يتعهد بإعمار الجنوب ودعم الجيش

سبوتنيك عربي

في زيارة تحمل دلالات استراتيجية وسط ظروف إقليمية بالغة الدقة، أجرى الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم، محادثات موسعة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T16:48+0000

2026-07-30T16:48+0000

2026-07-30T16:48+0000

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وعقب المباحثات، أطلق الرئيس اللبناني مواقف سياسية حازمة، مؤكداً التمسك بالسيادة اللبنانية، ومشدداً على أن بلاده "لن تتنازل عن كرامتها الوطنية، ولن تستسلم لقوة طاغية". وقال عون: "لا استفزاز لجار أو صديق أو شقيق، ولا نقبل بأي تدخل أحادي في شؤوننا الداخلية أو السيادية، وهذا ما كانت عليه علاقات تركيا ولبنان منذ قيام دولتيهما الحديثتين".ولفت الرئيس اللبناني إلى الأهمية التاريخية للزيارة، كونه "ثالث رئيس لبناني يزور تركيا خلال سبعين عاماً"، معتبرًا أن الزيارة تأتي في "لحظة فارقة تعيد فيها المنطقة رسم ملامح مستقبلها، ومن مسؤوليتنا أن نضمن أن تكون الشراكة اللبنانية – التركية جزءًا من صناعة هذا المستقبل، لا متفرجة عليه". كما شكر أنقرة على وقوفها إلى جانب لبنان في أزماته، بدءًا من انفجار مرفأ بيروت وصولاً إلى الحرب الأخيرة، مثمّنًا دعمها المستمر للجيش اللبناني ومشاركتها الفاعلة في قوات "اليونيفيل".من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "لبنان يأتي في مقدمة الدول التي ستستفيد من أجواء الاستقرار والتعاون في المنطقة".وعلى الصعيد الجيوسياسي والأمني، أعرب أردوغان عن رغبة تركيا في الانضمام إلى "أي قوة تضمن استقرار أمن المنطقة، بما في ذلك أي قوة بديلة في لبنان". كما تطرق إلى ملف العلاقات اللبنانية - السورية، معتبراً أن "استمرار وتطور الحوار بين لبنان وسوريا سيكون مفيداً ومثمراً لكلا البلدين"، ومبدياً استعداد أنقرة لتقديم المساعدة في هذا المسار.وفور وصول الرئيس اللبناني الى تركيا زار ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ودوّن كلمة أشاد فيها بتجربته في بناء دولة القانون والمؤسسات، معتبراً إياها "مثالاً يحتذى به للشعب اللبناني".انفجارات وقصف مدفعي إسرائيلي يهزان منطقة النبطية جنوبي لبنان

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