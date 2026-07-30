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https://sarabic.ae/20260730/إصابة-شخصين-إثر-هجوم-أمريكي-استهدف-منزلًا-في-جزيرة-قشم-1115612263.html
إعلام: إصابة شخصين إثر هجوم أمريكي استهدف منزلًا في جزيرة قشم جنوبي إيران
إعلام: إصابة شخصين إثر هجوم أمريكي استهدف منزلًا في جزيرة قشم جنوبي إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الخميس، بأنه تم نقل شخصين مصابين إلى المستشفى إثر هجوم أمريكي استهدف منزلًا في جزيرة قشم جنوبي إيران. 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T03:18+0000
2026-07-30T03:27+0000
إيران
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وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية إنه "تم نقل جريحين إلى المستشفى إثر هجمات العدو الأمريكي على منزل سكني بجزيرة قشم".وفي السياق، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي عدة انفجارات عنيفة في مدينة الأهواز، مع انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة.وقال التلفزيون: "سماع دوي عدة انفجارات عنيفة في مدينة الأهواز، قبل قليل، وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة".من جانبه، قال نائب محافظ خوزستان إن هجمات صاروخية أمريكية استهدفت محيط مدن الأهواز، وآبادان، وشادكان، وأروندكنار، جنوب غربي البلاد.وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن هجومًا صاروخيًا استهدف مناطق في محيط مدينة ماهشهر، جنوب غربي إيران.كما أعلنت وكالة "إرنا" الرسمية "سماع دوي انفجارات في محيط مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان، جنوبي إيران".وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد، يوم الأربعاء، بتوجيه ضربات قوية إلى إيران ردًا على هجوم بطائرة مسيرة مجهولة المصدر استهدف ناقلة غاز طبيعي مسال مملوكة للولايات المتحدة في ميناء دمياط المصري.واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو/تموز، ضرباتها على إيران، متهمةً إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.
https://sarabic.ae/20260730/إعلام--الولايات-المتحدة-تشن-ضربات-جوية-جديدة-على-إيران-1115611224.html
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إيران, أخبار إيران

إعلام: إصابة شخصين إثر هجوم أمريكي استهدف منزلًا في جزيرة قشم جنوبي إيران

03:18 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 03:27 GMT 30.07.2026)
© REUTERS U.S. Central Commandقذيفة تم إطلاقها خلال ما وصفته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بأنه جولة ثالثة من الضربات خلال الأسبوع الحالي ضد إيران، في لقطة الشاشة هذه المأخوذة من مقطع فيديو تم توزيعه في 11 يوليو/ تموز 2026
قذيفة تم إطلاقها خلال ما وصفته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بأنه جولة ثالثة من الضربات خلال الأسبوع الحالي ضد إيران، في لقطة الشاشة هذه المأخوذة من مقطع فيديو تم توزيعه في 11 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© REUTERS U.S. Central Command
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أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الخميس، بأنه تم نقل شخصين مصابين إلى المستشفى إثر هجوم أمريكي استهدف منزلًا في جزيرة قشم جنوبي إيران.
وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية إنه "تم نقل جريحين إلى المستشفى إثر هجمات العدو الأمريكي على منزل سكني بجزيرة قشم".
وفي السياق، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي عدة انفجارات عنيفة في مدينة الأهواز، مع انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة.
وقال التلفزيون: "سماع دوي عدة انفجارات عنيفة في مدينة الأهواز، قبل قليل، وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة".
تغطية مباشرة للحرب على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
إعلام: الولايات المتحدة تشن ضربات جوية جديدة على إيران
01:06 GMT
من جانبه، قال نائب محافظ خوزستان إن هجمات صاروخية أمريكية استهدفت محيط مدن الأهواز، وآبادان، وشادكان، وأروندكنار، جنوب غربي البلاد.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن هجومًا صاروخيًا استهدف مناطق في محيط مدينة ماهشهر، جنوب غربي إيران.

كما أعلنت وكالة "إرنا" الرسمية "سماع دوي انفجارات في محيط مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان، جنوبي إيران".
وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد، يوم الأربعاء، بتوجيه ضربات قوية إلى إيران ردًا على هجوم بطائرة مسيرة مجهولة المصدر استهدف ناقلة غاز طبيعي مسال مملوكة للولايات المتحدة في ميناء دمياط المصري.
واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو/تموز، ضرباتها على إيران، متهمةً إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.
ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.
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