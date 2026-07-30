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إعلام: الولايات المتحدة تشن ضربات جوية جديدة على إيران
إعلام: الولايات المتحدة تشن ضربات جوية جديدة على إيران
سبوتنيك عربي
نفذ الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، سلسلة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف داخل إيران، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مسؤول، في تصعيد ميداني جديد... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T01:06+0000
2026-07-30T01:07+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
إسرائيل
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وأوضح الصحفي في موقع "أكسيوس" باراك رافيد، عبر منشور على منصة "إكس"، أن مسؤولاً أمريكياً أكد بدء تنفيذ هذه الضربات الجوية، والتي تأتي في أعقاب تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية لإيران أمس الأربعاء.من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية، لتعرض عدة مناطق في إيران لضربات أمريكية.في السياق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، أعد خطة لحملة جوية مكثفة ضد إيران قد تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين لتدمير قدراتها الصاروخية، فيما يدرس البيت الأبيض خيار تنفيذ هجوم أكثر محدودية يتيح الإبقاء على مسار التفاوض الدبلوماسي.في المقابل، أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، عن مخاوفه بشأن وجود نقص حاد في صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية، حاسماً في تقرير قدمه للرئيس ترامب أن استنزاف المخزونات الدفاعية في الشرق الأوسط يفرض مخاطر جسيمة على الأمن القومي للولايات المتحدة.وعلى الصعيد السياسي الإقليمي، بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس ترامب ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث خيارات التحرك المشترك في حال اتساع نطاق المواجهة العسكرية، بحسب الصحيفة.وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد، يوم الأربعاء، بتوجيه ضربات قوية إلى إيران ردًا على هجوم بطائرة مسيرة مجهولة المصدر استهدف ناقلة غاز طبيعي مسال مملوكة للولايات المتحدة في ميناء دمياط المصري.واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو/تموز، ضرباتها على إيران، متهمةً إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.
https://sarabic.ae/20260729/إعلام-نتنياهو-يتجنب-الضغط-على-ترامب-بشأن-إيران-1115610717.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إسرائيل

إعلام: الولايات المتحدة تشن ضربات جوية جديدة على إيران

01:06 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 01:07 GMT 30.07.2026)
© AP Photo / Alireza Sotakbarتغطية مباشرة للحرب على إيران
تغطية مباشرة للحرب على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Alireza Sotakbar
تابعنا عبر
نفذ الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، سلسلة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف داخل إيران، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مسؤول، في تصعيد ميداني جديد بعد توقف الضربات.
وأوضح الصحفي في موقع "أكسيوس" باراك رافيد، عبر منشور على منصة "إكس"، أن مسؤولاً أمريكياً أكد بدء تنفيذ هذه الضربات الجوية، والتي تأتي في أعقاب تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية لإيران أمس الأربعاء.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
إعلام: نتنياهو يتجنب الضغط على ترامب بشأن إيران
أمس, 23:43 GMT
من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية، لتعرض عدة مناطق في إيران لضربات أمريكية.
في السياق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، أعد خطة لحملة جوية مكثفة ضد إيران قد تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين لتدمير قدراتها الصاروخية، فيما يدرس البيت الأبيض خيار تنفيذ هجوم أكثر محدودية يتيح الإبقاء على مسار التفاوض الدبلوماسي.
في المقابل، أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، عن مخاوفه بشأن وجود نقص حاد في صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية، حاسماً في تقرير قدمه للرئيس ترامب أن استنزاف المخزونات الدفاعية في الشرق الأوسط يفرض مخاطر جسيمة على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وعلى الصعيد السياسي الإقليمي، بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس ترامب ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث خيارات التحرك المشترك في حال اتساع نطاق المواجهة العسكرية، بحسب الصحيفة.
وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد، يوم الأربعاء، بتوجيه ضربات قوية إلى إيران ردًا على هجوم بطائرة مسيرة مجهولة المصدر استهدف ناقلة غاز طبيعي مسال مملوكة للولايات المتحدة في ميناء دمياط المصري.
واستأنفت الولايات المتحدة، ليل 8 يوليو/تموز، ضرباتها على إيران، متهمةً إياها بشن هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.
ووصفت طهران هذه الضربات بأنها انتهاك للتفاهمات التي تم التوصل إليها، وبدأت باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وجاءت موجة التصعيد الجديدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم كانت تنص على إنهاء النزاع.
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