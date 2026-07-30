https://sarabic.ae/20260730/الاتحاد-العالمي-للملاكمة-يرفع-جميع-القيود-المفروضة-على-الملاكمين-الروس-1115640958.html

الاتحاد العالمي للملاكمة يرفع جميع القيود المفروضة على الملاكمين الروس

الاتحاد العالمي للملاكمة يرفع جميع القيود المفروضة على الملاكمين الروس

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الرياضة الروسي رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ميخائيل ديغتاريوف، اليوم الخميس، أن الاتحاد العالمي للملاكمة سمح للملاكمين الروس بالمشاركة في البطولات... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T19:41+0000

2026-07-30T19:41+0000

2026-07-30T19:41+0000

العالم

روسيا

رياضة

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وكتب ديغتاريوف في قناته على تطبيق تلغرام: "تعود الملاكمة الروسية إلى الساحة العالمية. سمح الاتحاد العالمي للملاكمة لرياضيينا من جميع الفئات العمرية بالمشاركة في جميع المسابقات الدولية تحت راية علمهم ونشيدهم الوطني. وقد تم قبول الاتحاد الروسي للملاكمة كعضو في الاتحاد العالمي للملاكمة مطلع عام 2026. وناقشنا استئناف العلاقات الرياضية الطبيعية مع رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الكازاخستانية، غينادي غولوفكين، خلال اجتماع عُقد في طشقند في كانون الثاني/يناير 2026".وأضاف الوزير الروسي: "يعدّ قرار الاتحاد العالمي بالغ الأهمية، إذ إن الاتحاد العالمي للملاكمة مرخّص له من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لتنظيم بطولة الملاكمة الأولمبية. وتمهّد عضوية الاتحاد الروسي الكاملة في الاتحاد العالمي للملاكمة الطريق أمام الملاكمين الروس للمشاركة الكاملة في الفعاليات الرياضية الدولية، بما في ذلك الدورة الأولمبية. ونحن مستمرون بإعادة الرياضة الروسية إلى أسرة الرياضة العالمية".وتأسس الاتحاد العالمي للملاكمة عام 2023، كبديل للاتحاد الدولي للملاكمة الذي يرأسه الروسي عمر كريمليف. وتُقام بطولة الملاكمة ضمن برنامج دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028، في لوس أنجلوس، تحت رعاية الاتحاد العالمي للملاكمة.

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العالم, روسيا, رياضة