https://sarabic.ae/20260730/باحث-في-الشأن-الدولي-الرياضة-لم-تنج-من-العقوبات-التي-فرضت-ضد-روسيا-1115621048.html
باحث في الشأن الدولي: الرياضة لم تنج من العقوبات التي فرضت ضد روسيا
باحث في الشأن الدولي: الرياضة لم تنج من العقوبات التي فرضت ضد روسيا
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في الشأن الدولي من بيروت، سمير أيوب، أن "الرياضة لم تنجُ من العقوبات، التي فُرضت على روسيا، في محاولة لمحاصرتها وعزلها سياسيًا". 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T11:40+0000
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وقال أيوب، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "روسيا لها دور بارز في مختلف المناسبات الرياضية، وبالتالي عدم وجودها في أي مناسبة رياضية يفقدها قيمتها الرياضية، فالغرب الذي أراد تسييس هذه الرياضة ومنع روسيا من المشاركة كان يهدف، أولًا إلى فتح المجال أمام رياضييه لينالوا بعض الميداليات، التي فشلوا في الحصول عليها عندما تكون روسيا، ثانيًا محاولة استمرار بعزل روسيا".وأكد أيوب أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإدارته التي أولت اهتمامًا كبيرًا لكل المجالات الرياضية في روسيا، لم تنكسر أمام المحاولات الأوروبية والأمريكية لعزل روسيا في مجال الرياضة".وختم أيوب، قائلًا: "عندما نتحدث عن وجود دول كبرى لها مكانة كبيرة وقدرة هائلة في تحقيق إنجازات وألقاب رياضية، هذا يعطيها القيمة لتحقيق مشاهدات قياسية عالمية، لذلك عندما تشارك روسيا، هو ليس استجداء إنما بفضل قدرة لاعبيها، والرياضة اليوم هي جزء من الأخلاق الروسية بمواجهة الأخلاق الأوروبية".
https://sarabic.ae/20260729/بوتين-الرياضة-الروسية-موطن-الأبطال-والأرقام-القياسية-والانتصارات-1115594501.html
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العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
باحث في الشأن الدولي: الرياضة لم تنج من العقوبات التي فرضت ضد روسيا
حصري
رأى الباحث في الشأن الدولي من بيروت، سمير أيوب، أن "الرياضة لم تنجُ من العقوبات، التي فُرضت على روسيا، في محاولة لمحاصرتها وعزلها سياسيًا".
وقال أيوب، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "روسيا لها دور بارز في مختلف المناسبات الرياضية، وبالتالي عدم وجودها في أي مناسبة رياضية يفقدها قيمتها الرياضية، فالغرب الذي أراد تسييس هذه الرياضة ومنع روسيا من المشاركة كان يهدف، أولًا إلى فتح المجال أمام رياضييه لينالوا بعض الميداليات، التي فشلوا في الحصول عليها عندما تكون روسيا، ثانيًا محاولة استمرار بعزل روسيا".
وأضاف أن "الغرب أدخل السياسة بالرياضة بسبب مصالحه، فهم حاولوا اتهام روسيا باستخدام منشطات لتبرير إبعاد الرياضيين الروس عن المناسبات، وبالتالي كل هذا يأتي في إطار الضغط وسياسة النفاق، التي تتبعها الدول الأوروبية ضد روسيا، إلا أن كل المنظمات العالمية الرياضية افتقدت وجود روسيا، لذلك كانت محاولات في الفترة الأخيرة لإعادتها إلى العمل الرياضي".
وأكد أيوب أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإدارته التي أولت اهتمامًا كبيرًا لكل المجالات الرياضية في روسيا، لم تنكسر أمام المحاولات الأوروبية والأمريكية لعزل روسيا في مجال الرياضة".
وأردف: "للازدواجية التي يتمتع بها القانون الدولي، فما يجري اليوم على الساحة العالمية فيه انتقاء للقوانين، التي تفيض وتصب بمصلحة الغرب والدول الغربية، لأنه لو كان هناك توازن عالمي أو محاولة للالتزام وتطبيق القوانين لما تم عزل روسيا، كما هناك العديد من الدول الضعيفة والصغيرة، التي تخاف من تهديدات الولايات المتحدة من فرض إملاءات عليها، لذلك تصوّت وهي غير مقتنعة بهذه المسألة".
وختم أيوب، قائلًا: "عندما نتحدث عن وجود دول كبرى لها مكانة كبيرة وقدرة هائلة في تحقيق إنجازات وألقاب رياضية، هذا يعطيها القيمة لتحقيق مشاهدات قياسية عالمية، لذلك عندما تشارك روسيا، هو ليس استجداء إنما بفضل قدرة لاعبيها، والرياضة اليوم هي جزء من الأخلاق الروسية بمواجهة الأخلاق الأوروبية".