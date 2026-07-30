https://sarabic.ae/20260730/باحث-في-الشأن-الدولي-الرياضة-لم-تنج-من-العقوبات-التي-فرضت-ضد-روسيا-1115621048.html

باحث في الشأن الدولي: الرياضة لم تنج من العقوبات التي فرضت ضد روسيا

باحث في الشأن الدولي: الرياضة لم تنج من العقوبات التي فرضت ضد روسيا

سبوتنيك عربي

رأى الباحث في الشأن الدولي من بيروت، سمير أيوب، أن "الرياضة لم تنجُ من العقوبات، التي فُرضت على روسيا، في محاولة لمحاصرتها وعزلها سياسيًا". 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T11:40+0000

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وقال أيوب، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "روسيا لها دور بارز في مختلف المناسبات الرياضية، وبالتالي عدم وجودها في أي مناسبة رياضية يفقدها قيمتها الرياضية، فالغرب الذي أراد تسييس هذه الرياضة ومنع روسيا من المشاركة كان يهدف، أولًا إلى فتح المجال أمام رياضييه لينالوا بعض الميداليات، التي فشلوا في الحصول عليها عندما تكون روسيا، ثانيًا محاولة استمرار بعزل روسيا".وأكد أيوب أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإدارته التي أولت اهتمامًا كبيرًا لكل المجالات الرياضية في روسيا، لم تنكسر أمام المحاولات الأوروبية والأمريكية لعزل روسيا في مجال الرياضة".وختم أيوب، قائلًا: "عندما نتحدث عن وجود دول كبرى لها مكانة كبيرة وقدرة هائلة في تحقيق إنجازات وألقاب رياضية، هذا يعطيها القيمة لتحقيق مشاهدات قياسية عالمية، لذلك عندما تشارك روسيا، هو ليس استجداء إنما بفضل قدرة لاعبيها، والرياضة اليوم هي جزء من الأخلاق الروسية بمواجهة الأخلاق الأوروبية".

https://sarabic.ae/20260729/بوتين-الرياضة-الروسية-موطن-الأبطال-والأرقام-القياسية-والانتصارات-1115594501.html

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