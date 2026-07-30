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https://sarabic.ae/20260730/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-شبكة-أنفاق-في-مرتفعات-الشقيف-جنوب-لبنان-1115642763.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير شبكة أنفاق في مرتفعات الشقيف جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير شبكة أنفاق في مرتفعات الشقيف جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تدمير عدد من المسارات الرئيسية لشبكة أنفاق تحت الأرض في منطقة مرتفعات الشقيف (البوفور) بجنوب لبنان، وذلك خلال عملية نفذتها... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T21:51+0000
2026-07-30T21:51+0000
لبنان
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وقال الجيش، في بيان، إنه: "في إطار نشاط عملياتي محدد داخل المنطقة الأمنية في لبنان، دمّرت قوات الفرقة 36، بقيادة القيادة الشمالية، قبل قليل، عدداً من المسارات الرئيسية لشبكة الأنفاق تحت الأرض في منطقة مرتفعات الشقيف (البوفور)".وأضاف: "وقد استُخدمت هذه الشبكة كمجمع قيادة مركزي، أُدير منه القتال، كما وُجهت منه النيران ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل. وتُعد هذه الشبكة بنية تحتية استراتيجية أُنشئت على مدى عقدين، وتتألف من عدة مستويات، وشكّلت مقراً إرهابياً مركزياً لوحدة (بدر) في جنوب لبنان، بتمويل وتخطيط من النظام الإيراني".وتابع البيان: "شكّل وجود هذه البنية التحتية تهديداً لسكان شمال إسرائيل ولقواتنا، إذ أُقيمت على بُعد نحو ستة كيلومترات من المطلة وإصبع الجليل، ومنها أُطلقت عشرات المسيّرات، والمسيّرات الانتحارية، والصواريخ المضادة للدروع. وخلال الليلة الماضية، دمّر جيش الدفاع جزءاً كبيراً من شبكة الأنفاق تحت الأرض في المنطقة"، مشيراً إلى أنه "خلال الأسابيع الأخيرة، استكملت قوات جيش الدفاع إحكام سيطرتها على منطقة مرتفعات البوفور، مع فرض السيطرة على البنى التحتية تحت الأرض، وتطهيرها، وتهيئتها للتدمير".وعلى الرغم من "الاتفاق الإطاري"، الذي تم التوصل إليه في واشنطن في 26 يونيو/ حزيران الماضي، بين لبنان وإسرائيل، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوب لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.وفي وقت سابق، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة خلال العمليات العسكرية في لبنان، "قد ترقى إلى جرائم حرب"، مؤكدًا أن بعثة أممية مستقلة بدأت جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المزعومة، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي.وأضاف أن بيانات السلطات اللبنانية تشير إلى مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة أكثر من 12200 آخرين، منذ مارس/ آذار الماضي، بينهم عاملون في القطاع الصحي وصحفيون، معربًا عن قلقه من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان، وما نتج عنه من منع آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم.
https://sarabic.ae/20260729/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-مقر-تحت-الأرض-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1115589712.html
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لبنان, أخبار لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير شبكة أنفاق في مرتفعات الشقيف جنوب لبنان

21:51 GMT 30.07.2026
© Photo / x غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© Photo / x
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تدمير عدد من المسارات الرئيسية لشبكة أنفاق تحت الأرض في منطقة مرتفعات الشقيف (البوفور) بجنوب لبنان، وذلك خلال عملية نفذتها قوات الفرقة 36 بقيادة المنطقة الشمالية داخل المنطقة الأمنية في لبنان.
وقال الجيش، في بيان، إنه: "في إطار نشاط عملياتي محدد داخل المنطقة الأمنية في لبنان، دمّرت قوات الفرقة 36، بقيادة القيادة الشمالية، قبل قليل، عدداً من المسارات الرئيسية لشبكة الأنفاق تحت الأرض في منطقة مرتفعات الشقيف (البوفور)".
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أمس, 10:37 GMT
وأضاف: "وقد استُخدمت هذه الشبكة كمجمع قيادة مركزي، أُدير منه القتال، كما وُجهت منه النيران ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل. وتُعد هذه الشبكة بنية تحتية استراتيجية أُنشئت على مدى عقدين، وتتألف من عدة مستويات، وشكّلت مقراً إرهابياً مركزياً لوحدة (بدر) في جنوب لبنان، بتمويل وتخطيط من النظام الإيراني".
وتابع البيان: "شكّل وجود هذه البنية التحتية تهديداً لسكان شمال إسرائيل ولقواتنا، إذ أُقيمت على بُعد نحو ستة كيلومترات من المطلة وإصبع الجليل، ومنها أُطلقت عشرات المسيّرات، والمسيّرات الانتحارية، والصواريخ المضادة للدروع. وخلال الليلة الماضية، دمّر جيش الدفاع جزءاً كبيراً من شبكة الأنفاق تحت الأرض في المنطقة"، مشيراً إلى أنه "خلال الأسابيع الأخيرة، استكملت قوات جيش الدفاع إحكام سيطرتها على منطقة مرتفعات البوفور، مع فرض السيطرة على البنى التحتية تحت الأرض، وتطهيرها، وتهيئتها للتدمير".
وعلى الرغم من "الاتفاق الإطاري"، الذي تم التوصل إليه في واشنطن في 26 يونيو/ حزيران الماضي، بين لبنان وإسرائيل، والذي ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، يتعرض جنوب لبنان للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية، كما يستهدف الجيش الإسرائيلي مبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.
وفي وقت سابق، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة خلال العمليات العسكرية في لبنان، "قد ترقى إلى جرائم حرب"، مؤكدًا أن بعثة أممية مستقلة بدأت جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المزعومة، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي.
وأضاف أن بيانات السلطات اللبنانية تشير إلى مقتل أكثر من 4300 شخص وإصابة أكثر من 12200 آخرين، منذ مارس/ آذار الماضي، بينهم عاملون في القطاع الصحي وصحفيون، معربًا عن قلقه من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من جنوب لبنان، وما نتج عنه من منع آلاف المدنيين من العودة إلى منازلهم.
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