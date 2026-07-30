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الخارجية الروسية: زيلينسكي فقد أهليته القانونية وأصبح عاجزا تماما عن التوصل إلى اتفاق
الخارجية الروسية: زيلينسكي فقد أهليته القانونية وأصبح عاجزا تماما عن التوصل إلى اتفاق
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن زعيم نظام كييف المنهَك، فلاديمير زيلينسكي، لم يفقد أهليته القانونية فحسب، بل هو... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T15:05+0000
2026-07-30T15:05+0000
العالم
روسيا
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وقالت زاخاروفا في تعليق لها نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، حول أحدث هجمات الطائرات المسيّرة على السفن في البحر الأسود: "فقد زعيم نظام كييف المنهَك أهليته القانونية منذ فترة طويلة وأصبح عاجزاً تمامًا عن التوصل إلى اتفاق، ويحاول جرّ أكبر عدد ممكن من الدول إلى مغامراته الإرهابية وتصعيد الصراع".وأضافت زاخاروفا: "نأمل أن تقوم السلطات الأمريكية، التي تمتلك نفوذاً على كييف، بتقييم هذا النهج المنافق الذي يتبعه زيلينسكي بشكل مناسب في نهاية المطاف، وأن تكبح جماحه".وأشارت زاخاروفا إلى أن المصالح الاقتصادية لكل من الولايات المتحدة وكازاخستان، اللتين تعتبرهما كييف شريكين، تتضرر بشكل متزايد من سياسات فلاديمير زيلينسكي الجائرة.وتابعت: "يثير القلق البالغ حقيقة أن اعتداءات النازيين الجدد الأوكرانيين على البنية التحتية للطاقة المدنية في البحر الأسود لا تزال مستمرة، رغم التصريحات الصارمة للدول التي تعتبرها كييف شركاء كالولايات المتحدة وكازاخستان، حيث تتضرر مصالحها الاقتصادية بشكل متزايد من سياسات زيلينسكي الجائرة والمنفصلة عن الواقع".وقالت زاخاروفا في تعليق نُشر على موقع الوزارة الرسمي: "في ليلة 30 تموز/يوليو، أقدم نظام كييف مرة أخرى على ارتكاب أعمال ذات طابع إرهابي استهدفت ناقلات نفط في منطقة المرفأ البحري لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في نوفوروسيسك".وجاء تعليق زاخاروفا في سياق الهجمات الأخيرة التي شنتها كييف على ناقلات النفط في منطقة المحطة البحرية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في نوفوروسيسك.
https://sarabic.ae/20260730/الجيش-الروسي-يشن-هجوما-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-والبنية-التحتية-الأوكرانية--الدفاع-الروسية-1115613563.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

الخارجية الروسية: زيلينسكي فقد أهليته القانونية وأصبح عاجزا تماما عن التوصل إلى اتفاق

15:05 GMT 30.07.2026
© Sputnik وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن زعيم نظام كييف المنهَك، فلاديمير زيلينسكي، لم يفقد أهليته القانونية فحسب، بل هو عاجز تمامًا عن التوصل إلى اتفاق، ويحاول تصعيد الصراع.
وقالت زاخاروفا في تعليق لها نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، حول أحدث هجمات الطائرات المسيّرة على السفن في البحر الأسود: "فقد زعيم نظام كييف المنهَك أهليته القانونية منذ فترة طويلة وأصبح عاجزاً تمامًا عن التوصل إلى اتفاق، ويحاول جرّ أكبر عدد ممكن من الدول إلى مغامراته الإرهابية وتصعيد الصراع".
وذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الوزارة تأمل أن تقيم الولايات المتحدة بشكل مناسب هجمات كييف على سلاسل إمداد الطاقة، وذلك على خلفية تصريحات زيلينسكي حول سعيه المزعوم للسلام، وأن تقوم واشنطن بكبح جماحه.
وأضافت زاخاروفا: "نأمل أن تقوم السلطات الأمريكية، التي تمتلك نفوذاً على كييف، بتقييم هذا النهج المنافق الذي يتبعه زيلينسكي بشكل مناسب في نهاية المطاف، وأن تكبح جماحه".
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وأشارت زاخاروفا إلى أن المصالح الاقتصادية لكل من الولايات المتحدة وكازاخستان، اللتين تعتبرهما كييف شريكين، تتضرر بشكل متزايد من سياسات فلاديمير زيلينسكي الجائرة.
وتابعت: "يثير القلق البالغ حقيقة أن اعتداءات النازيين الجدد الأوكرانيين على البنية التحتية للطاقة المدنية في البحر الأسود لا تزال مستمرة، رغم التصريحات الصارمة للدول التي تعتبرها كييف شركاء كالولايات المتحدة وكازاخستان، حيث تتضرر مصالحها الاقتصادية بشكل متزايد من سياسات زيلينسكي الجائرة والمنفصلة عن الواقع".

كما ذكرت زاخاروفا بأن هجوم الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على ناقلات النفط في نوفوروسيسك يعد عملاً ذا طابع إرهابي.

وقالت زاخاروفا في تعليق نُشر على موقع الوزارة الرسمي: "في ليلة 30 تموز/يوليو، أقدم نظام كييف مرة أخرى على ارتكاب أعمال ذات طابع إرهابي استهدفت ناقلات نفط في منطقة المرفأ البحري لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في نوفوروسيسك".
وجاء تعليق زاخاروفا في سياق الهجمات الأخيرة التي شنتها كييف على ناقلات النفط في منطقة المحطة البحرية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في نوفوروسيسك.
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