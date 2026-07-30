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الدفاع السعودية: 14 دولة أكدت دعمها لمشروع تحالف بحري دفاعي

الدفاع السعودية: 14 دولة أكدت دعمها لمشروع تحالف بحري دفاعي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، أن 14 دولة أكدت دعمها لمشروع إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى استضافته المملكة... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

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وأشارت في بيان لها، إلى أن الاجتماع ناقش التهديدات المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة العالمية، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، إضافة إلى مشروع ميثاق التحالف وهيكله التنظيمي وآليات القيادة والسيطرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاقه. وأكدت وزارة الدفاع السعودية أن البيان المشترك الداعم للمبادرة وقعته كل من السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، واليمن، وبنغلاديش، وجيبوتي، والصومال، والسودان، وجزر القمر، فيما تواصل دول أخرى إجراءاتها الوطنية للانضمام. وأضافت الوزارة أن المملكة ستكون الدولة المضيفة والقائدة للتحالف، على أن تستضيف مقره الرئيسي، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي الدولي والتصدي للتهديدات البحرية في مناطق تشمل مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، بما يدعم أمن التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والمملكة العربية السعودية، بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية، إذا شنّت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدًا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والمواني اليمنية.ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريًا، في مارس/ آذار 2015، دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20260730/زعيم-أنصار-الله-يعلن-معادلة-الحصار-بالحصار-ويصعد-هجومه-على-السعودية-1115633659.html

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