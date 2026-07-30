https://sarabic.ae/20260730/زعيم-أنصار-الله-يعلن-معادلة-الحصار-بالحصار-ويصعد-هجومه-على-السعودية-1115633659.html

زعيم "أنصار الله" يعلن معادلة "الحصار بالحصار" ويصعد هجومه على السعودية

زعيم "أنصار الله" يعلن معادلة "الحصار بالحصار" ويصعد هجومه على السعودية

سبوتنيك عربي

شن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، هجوما حادا على المملكة العربية السعودية، متهمًا الرياض بالتحرك ضمن ما وصفه بالمشروع... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T15:34+0000

2026-07-30T15:34+0000

2026-07-30T15:34+0000

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وقال الحوثي، خلال كلمة له، إن السعودية تتدخل في شؤون دول المنطقة تحت ما وصفه بالمظلة الأمريكية الإسرائيلية، مستشهدًا بتصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن المملكة، معتبرًا أن ارتباط الرياض بواشنطن يمثل، بحسب تعبيره، ارتباطًا بمشاريع تستهدف المنطقة. واتهم زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، السعودية بتشديد الحصار على اليمن، خاصة عقب موقف صنعاء الداعم لقطاع غزة خلال الحرب، مشيرًا إلى أن الرياض أسهمت في إجراءات عسكرية واقتصادية ضد اليمن، من بينها اعتراض مسارات هجمات يمنية، رغم ما قال إنه حرص على تجنب الأجواء السعودية. وعلى الجانب الاقتصادي، اتهم، عبد الملك الحوثي التحالف الأمريكي السعودي بالتسبب في تدهور الاقتصاد اليمني وحرمان البلاد من الاستفادة من مواردها النفطية والغازية، إضافةً إلى تعطيل منشآت اقتصادية ومنع إيرادات قال إنها مخصصة لدعم الرواتب والخدمات الأساسية، معتبرًا أن الحصار يستهدف الضغط على الشعب اليمني وإضعاف قدرته على الصمود. كما انتقد الحوثي السياسات السعودية تجاه اليمن، متهمًا الرياض بالسعي إلى لعب دور الوكيل للقوى الغربية، والتدخل في الشؤون الداخلية اليمنية، ومحاولة التأثير على موارد البلاد وهويتها السياسية والاجتماعية. وأكد زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، في ختام كلمته أن الخلاف مع السعودية، وفق رؤيته، يرتبط بقضايا الأرض والثروات والسيادة، معلنًا التمسك بما وصفه بـ"معادلة الحصار بالحصار"، وحذر من أن أي تصعيد سعودي واسع سيقابله تصعيد يمني مماثل.وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والمملكة العربية السعودية، بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية، إذا شنّت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدًا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والمواني اليمنية.ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريًا، في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.

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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, العالم العربي, السعودية