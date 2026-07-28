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بين بيروت والقاهرة
إسرائيل تستعد للعودة إلى الحرب ضدّ إيران... "حزب الله" بين انتقاد الحكومة وعدم الانسحاب منها، أيّ سيناريوهات ممكنة؟
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نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
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بين بيروت والقاهرة
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الحدث من سبوتنيك
ما بين الدولة والقطاع الخاص... كيف تبدو خريطة الكهرباء في لبنان؟
10:00 GMT
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نبض افريقيا
ليبيا تدخل سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا مع مالي والنيجر وبوركينا فاسوش
12:03 GMT
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"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة نفط سعودية
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة نفط سعودية
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أن قواتها المسلحة، "نفذت عملية عسكرية استهدفت السفينة النفطية السعودية NCC GHAZAL". 28.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، إن "السفينة خالفت قرار حظر الملاحة البحرية الذي تفرضه الجماعة على السعودية، ولم تستجب للنداءات التحذيرية".وأضاف البيان، أن "العملية نُفذت باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية"، متابعا: أنه "تم إجبار السفينة على التراجع والعودة".وأكدت الجماعة، وفق البيان، استمرارها في تنفيذ قرار الحظر البحري على السعودية، معتبرة ذلك جزءًا من معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل".وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين الطرفين، بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية، إذا شنت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدًا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والمواني اليمنية.ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريًا، في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20260728/الدفاع-السعودية-إحباط-هجوم-بمسيرات-استهدف-منشآت-بترولية-في-المنطقة-الشرقية-1115580916.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة نفط سعودية

21:18 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 21:20 GMT 28.07.2026)
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanالعميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أن قواتها المسلحة، "نفذت عملية عسكرية استهدفت السفينة النفطية السعودية NCC GHAZAL".
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، إن "السفينة خالفت قرار حظر الملاحة البحرية الذي تفرضه الجماعة على السعودية، ولم تستجب للنداءات التحذيرية".
وأضاف البيان، أن "العملية نُفذت باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية"، متابعا: أنه "تم إجبار السفينة على التراجع والعودة".
طائرة مسيرة بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
الدفاع السعودية: إحباط هجوم بمسيرات استهدف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية
20:10 GMT
وأكدت الجماعة، وفق البيان، استمرارها في تنفيذ قرار الحظر البحري على السعودية، معتبرة ذلك جزءًا من معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل".
وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين الطرفين، بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية، إذا شنت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدًا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والمواني اليمنية.
ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريًا، في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.
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