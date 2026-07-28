https://sarabic.ae/20260728/الدفاع-السعودية-إحباط-هجوم-بمسيرات-استهدف-منشآت-بترولية-في-المنطقة-الشرقية-1115580916.html
الدفاع السعودية: إحباط هجوم بمسيرات استهدف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية
الدفاع السعودية: إحباط هجوم بمسيرات استهدف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي نجحت في إحباط هجوم جديد استهدف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية، بعد اعتراض وتدمير عدد من... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T20:10+0000
2026-07-28T20:10+0000
2026-07-28T20:10+0000
السعودية
مسيرات
العراق
العالم العربي
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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي ،علي فالح الزيدي، وجه أمس الاثنين، الجهات الأمنية المتخصّصة بالتحقيق في ما جاء ببيان وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، باستهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلاقاً من الأراضي العراقية، وفقًا لمعلومات الجانب السعودي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت أمس الإثنين، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة قالت إنها قادمة من الأراضي العراقية، مشيرة إلى أنها حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.
https://sarabic.ae/20260727/عاجل--السوداني-يوجّه-بفتح-تحقيق-في-مزاعم-انطلاق-طائرات-مسيرة-من-العراق-لاستهداف-السعودية-1115552517.html
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السعودية, مسيرات, العراق, العالم العربي
السعودية, مسيرات, العراق, العالم العربي
الدفاع السعودية: إحباط هجوم بمسيرات استهدف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي نجحت في إحباط هجوم جديد استهدف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية، بعد اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح اللواء المالكي أن هذه "المحاولات الإرهابية انطلقت مجددًا من الأراضي العراقية، ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران"، مؤكدًا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي ،علي فالح الزيدي، وجه أمس الاثنين، الجهات الأمنية المتخصّصة بالتحقيق في ما جاء ببيان وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، باستهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلاقاً من الأراضي العراقية
، وفقًا لمعلومات الجانب السعودي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت أمس الإثنين، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة قالت إنها قادمة من الأراضي العراقية، مشيرة إلى أنها حاولت استهداف منشآت بترولية
في المنطقتين الشرقية والرياض.