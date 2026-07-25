https://sarabic.ae/20260725/-أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-منشآت-تابعة-لشركة-أرامكو-السعودية-في-جيزان-وينبع---عاجل-1115494444.html

"أنصار الله" تعلن مهاجمة منشآت تابعة لشركة "أرامكو" السعودية في جيزان وينبع

"أنصار الله" تعلن مهاجمة منشآت تابعة لشركة "أرامكو" السعودية في جيزان وينبع

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا منشآت تابعة لشركة "أرامكو" السعودية في منطقتي جيزان وينبع، باستخدام عشرات... 25.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-25T12:17+0000

2026-07-25T12:17+0000

2026-07-25T12:23+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

السعودية

الأخبار

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104019/68/1040196852_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_ad2b497682c1d309fa3bc3b84e335f90.jpg

وقالت الجماعة، في بيان صادر عن المتحدث باسم قواتها المسلحة، العميد يحيى سريع، إن العملية الأولى استهدفت "أهدافا حساسة" تابعة لـ"أرامكو" في جيزان، فيما استهدفت العملية الثانية منشآت للشركة في ينبع بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة.وأضافت الجماعة أن الهجمات جاءت ردا على ما وصفته بـ"العدوان السعودي" الذي استهدف مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران، متهمة الرياض بمواصلة الحصار وانتهاك السيادة اليمنية، مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية تصدت لطائرات قالت إنها اخترقت الأجواء اليمنية.وأكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية استمرار فرض الحصار البحري على السعودية، مهددة بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية خلال الساعات والأيام المقبلة، وفق ما وصفته بمعادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد".وأعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية، مساء أمس الجمعة، تعرض السفينة "ماسا" التابعة لإحدى الشركات السعودية، لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، أمس الجمعة، ما أسفر عن أضرار طفيفة في هيكلها، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، مؤكدة أن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد التأكد من سلامتها.ويأتي الحادث في أعقاب إعلان المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية العميد يحيى سريع، مطلع الأسبوع، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية ضمن ما وصفه بـ"مواجهة الحصار بالحصار"، ملوحًا بالرد على أي تصعيد سعودي بـ"تصعيد شامل وقاس".في المقابل، أعلن المتحدث باسم قوات "التحالف العربي" اللواء الركن تركي المالكي، اتخاذ إجراءات لحماية السفن في مضيق باب المندب، مؤكدًا أن التحالف سيرد بقوة على أي تهديدات تستهدف الملاحة، كما نفى وجود حصار مفروض على المواني والمطارات اليمنية.وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين الطرفين، بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية، إذا شنت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدًا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والمواني اليمنية.ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريًا، في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20260725/العليمي-يحذر-أنصار-الله-من-استمرار-التصعيد-والمقامرة-بمصالح-الشعب-اليمني-1115491775.html

https://sarabic.ae/20260725/الدفاع-المدني-السعودي-يعلن-انتهاء-حالتي-الإنذار-في-ينبع-وجازان-1115487279.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, أخبار اليمن الأن, السعودية, الأخبار, العالم العربي