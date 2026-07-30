https://sarabic.ae/20260730/الشيوخ-الأمريكي-يقر-بدء-مناقشة-مشروع-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1115611739.html
الشيوخ الأمريكي يقر بدء مناقشة مشروع عقوبات جديدة على روسيا
الشيوخ الأمريكي يقر بدء مناقشة مشروع عقوبات جديدة على روسيا
سبوتنيك عربي
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في تصويت إجرائي ثانٍ، وبأغلبية بسيطة، الأربعاء، بدء النظر في مشروع قانون يفرض عقوبات إضافية على روسيا وإيران، وذلك وفق النتائج... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
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وبحسب نتائج التصويت، حصل مشروع القانون على العدد المطلوب من الأصوات (أكثر من 50 صوتًا) للانتقال إلى مرحلة المناقشة الرسمية داخل مجلس الشيوخ، حيث سيكون بإمكان الأعضاء تقديم تعديلات على نص المشروع.وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، سيجري المجلس تصويتًا إجرائيًا آخر يتطلب موافقة 60 عضوًا لإنهاء النقاش، قبل الانتقال إلى التصويت النهائي، الذي يحتاج إلى أغلبية بسيطة لإقراره.وفي حال موافقة مجلس الشيوخ على المشروع، فسيُحال إلى مجلس النواب الأمريكي للنظر فيه.ويُعد هذا ثاني تصويت إجرائي على مشروع القانون خلال أقل من 24 ساعة، إذ صوّت مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء 29 يوليو/تموز، على إنهاء النقاش بشأن مقترح البدء في النظر بالمشروع.وكان مشروع قانون العقوبات، الذي نُشر في وقت سابق من الشهر الجاري واطلعت عليه وكالة "سبوتنيك"، ينص على خفض الرسوم الجمركية المقترحة على أكبر خمسة مشترين للنفط والغاز الروسي من 500% إلى 100%.وفي الوقت نفسه، يفرض المشروع رسومًا جمركية بنسبة 500% على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من روسيا، كما ينص على فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي، وبنوك سبيربنك، وفي تي بي، وغازبروم بنك.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، يوم 14 يوليو/تموز، إن إدارته تدرس مشروع القانون، مع وجود فرصة كبيرة لإقراره في الكونغرس، مضيفًا أن القرار سيكون تكريمًا للسيناتور الراحل ليندسي غراهام، المدرج في روسيا على قائمة الإرهابيين والمتطرفين.
https://sarabic.ae/20260727/بوتين-الغرب-يحقق-أرقاما-قياسية-في-عدد-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-لكن-مع-عدم-جدواها---عاجل-1115538212.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, قانون عقوبات روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس الشيوخ الأمريكي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قانون عقوبات روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس الشيوخ الأمريكي
الشيوخ الأمريكي يقر بدء مناقشة مشروع عقوبات جديدة على روسيا
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في تصويت إجرائي ثانٍ، وبأغلبية بسيطة، الأربعاء، بدء النظر في مشروع قانون يفرض عقوبات إضافية على روسيا وإيران، وذلك وفق النتائج الرسمية للتصويت في المجلس.
وبحسب نتائج التصويت، حصل مشروع القانون على العدد المطلوب من الأصوات (أكثر من 50 صوتًا) للانتقال إلى مرحلة المناقشة الرسمية داخل مجلس الشيوخ، حيث سيكون بإمكان الأعضاء تقديم تعديلات على نص المشروع.
وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، سيجري المجلس تصويتًا إجرائيًا آخر يتطلب موافقة 60 عضوًا لإنهاء النقاش، قبل الانتقال إلى التصويت النهائي، الذي يحتاج إلى أغلبية بسيطة لإقراره.
وفي حال موافقة مجلس الشيوخ على المشروع، فسيُحال إلى مجلس النواب الأمريكي للنظر فيه.
ويُعد هذا ثاني تصويت إجرائي على مشروع القانون خلال أقل من 24 ساعة، إذ صوّت مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء 29 يوليو/تموز، على إنهاء النقاش بشأن مقترح البدء في النظر بالمشروع.
وكان مشروع قانون العقوبات
، الذي نُشر في وقت سابق من الشهر الجاري واطلعت عليه وكالة "سبوتنيك"، ينص على خفض الرسوم الجمركية المقترحة على أكبر خمسة مشترين للنفط والغاز الروسي من 500% إلى 100%.
وفي الوقت نفسه، يفرض المشروع رسومًا جمركية بنسبة 500% على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من روسيا، كما ينص على فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي، وبنوك سبيربنك، وفي تي بي، وغازبروم بنك.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، يوم 14 يوليو/تموز، إن إدارته تدرس مشروع القانون، مع وجود فرصة كبيرة لإقراره في الكونغرس، مضيفًا أن القرار سيكون تكريمًا للسيناتور الراحل ليندسي غراهام، المدرج في روسيا على قائمة الإرهابيين والمتطرفين.