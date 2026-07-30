https://sarabic.ae/20260730/الشيوخ-الأمريكي-يقر-بدء-مناقشة-مشروع-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1115611739.html

الشيوخ الأمريكي يقر بدء مناقشة مشروع عقوبات جديدة على روسيا

الشيوخ الأمريكي يقر بدء مناقشة مشروع عقوبات جديدة على روسيا

سبوتنيك عربي

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في تصويت إجرائي ثانٍ، وبأغلبية بسيطة، الأربعاء، بدء النظر في مشروع قانون يفرض عقوبات إضافية على روسيا وإيران، وذلك وفق النتائج... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T02:08+0000

2026-07-30T02:08+0000

2026-07-30T02:08+0000

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مجلس الشيوخ الأمريكي

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وبحسب نتائج التصويت، حصل مشروع القانون على العدد المطلوب من الأصوات (أكثر من 50 صوتًا) للانتقال إلى مرحلة المناقشة الرسمية داخل مجلس الشيوخ، حيث سيكون بإمكان الأعضاء تقديم تعديلات على نص المشروع.وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، سيجري المجلس تصويتًا إجرائيًا آخر يتطلب موافقة 60 عضوًا لإنهاء النقاش، قبل الانتقال إلى التصويت النهائي، الذي يحتاج إلى أغلبية بسيطة لإقراره.وفي حال موافقة مجلس الشيوخ على المشروع، فسيُحال إلى مجلس النواب الأمريكي للنظر فيه.ويُعد هذا ثاني تصويت إجرائي على مشروع القانون خلال أقل من 24 ساعة، إذ صوّت مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء 29 يوليو/تموز، على إنهاء النقاش بشأن مقترح البدء في النظر بالمشروع.وكان مشروع قانون العقوبات، الذي نُشر في وقت سابق من الشهر الجاري واطلعت عليه وكالة "سبوتنيك"، ينص على خفض الرسوم الجمركية المقترحة على أكبر خمسة مشترين للنفط والغاز الروسي من 500% إلى 100%.وفي الوقت نفسه، يفرض المشروع رسومًا جمركية بنسبة 500% على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من روسيا، كما ينص على فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي، وبنوك سبيربنك، وفي تي بي، وغازبروم بنك.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، يوم 14 يوليو/تموز، إن إدارته تدرس مشروع القانون، مع وجود فرصة كبيرة لإقراره في الكونغرس، مضيفًا أن القرار سيكون تكريمًا للسيناتور الراحل ليندسي غراهام، المدرج في روسيا على قائمة الإرهابيين والمتطرفين.

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