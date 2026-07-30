https://sarabic.ae/20260730/القوات-الروسية-تواصل-استهداف-الموانئ-والسفن-التي-تعمل-لصالح-نظام-كييف--وزارة-الدفاع-1115633391.html
القوات الروسية تواصل استهداف الموانئ والسفن التي تعمل لصالح نظام كييف–وزارة الدفاع
القوات الروسية تواصل استهداف الموانئ والسفن التي تعمل لصالح نظام كييف–وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تواصل استهداف الموانئ والسفن التي تعمل لصالح نظام كييف. 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T15:08+0000
2026-07-30T15:08+0000
2026-07-30T16:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة للضربات بأسلحة عالية الدقة ذات تمركز أرضي وطائرات مسيرة هجومية، تم قصف محطة ضخ للوقود ومواد التشحيم ومركز لتوزيع الوقود في بلدة نوفي بيلياري في مقاطعة أوديسا".في وقت سابق من يوم الخميس، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت خلال الليل سفينة شحن جافة في ميناء يوجني وسفينتي شحن جافتين شرق وجنوب أوديسيا، كانتا تحملان أسلحة ومعدات عسكرية.واوضحت الدفاع في بيان أنه "في 27 يوليو، أصابت أطقم طائرات " غيران-4 سيكر" النفاثة دون طيار سفينتي شحن جافتين في ميناء نيكولاييف".
https://sarabic.ae/20260730/غيران-الروسية-تستهدف-سفنا-تحمل-شحنات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1115630400.html
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روسيا
القوات الروسية تواصل استهداف الموانئ والسفن التي تعمل لصالح نظام كييف–وزارة الدفاع
15:08 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 16:07 GMT 30.07.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تواصل استهداف الموانئ والسفن التي تعمل لصالح نظام كييف.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة للضربات بأسلحة عالية الدقة ذات تمركز أرضي وطائرات مسيرة هجومية، تم قصف محطة ضخ للوقود ومواد التشحيم ومركز لتوزيع الوقود في بلدة نوفي بيلياري في مقاطعة أوديسا".
وتابع بيان الوزارة: "نتيجة لضربات عالية الدقة من أسلحة أرضية وطائرات مسيرة هجومية، تم استهداف 4 سفن شحن جافة تحمل شحنات عسكرية، بما في ذلك سفينة واحدة في ميناء أوديسا وأخرى في ميناء يوجني، وسفينتين أثناء عبورهما البحر (جنوب مدينة أوديسا) ".
في وقت سابق من يوم الخميس، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت خلال الليل سفينة شحن جافة في ميناء يوجني وسفينتي شحن جافتين شرق وجنوب أوديسيا، كانتا تحملان أسلحة ومعدات عسكرية.
تظهر اللقطات كيف قامت أطقم طائرات " غيران-4 سيكر" المسيرة بضرب ثلاث سفن تحمل شحنات إلى القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات في البحر الأسود.
واوضحت الدفاع في بيان أنه "في 27 يوليو، أصابت أطقم طائرات " غيران-4 سيكر" النفاثة دون طيار سفينتي شحن جافتين في ميناء نيكولاييف".