https://sarabic.ae/20260730/ترامب-يكشف-عن-مصير-أوروبا-في-حال-توقفه-عن-صداقتها-1115640421.html
ترامب يكشف عن مصير أوروبا في حال توقفه عن صداقتها
ترامب يكشف عن مصير أوروبا في حال توقفه عن صداقتها
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن حلفاء واشنطن الأوروبيين سيواجهون مشاكل كبيرة إذا ما توقف عن كونه صديقًا لهم. 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T19:03+0000
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وقال ترامب لوسائل إعلام فرنسية: "إنهم محظوظون بوجودي كصديق، وإلا لكانوا في ورطة كبيرة".ورفض ترامب التعليق على احتمال رفع الرسوم الجمركية على واردات سلع الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنه لا يرغب في الحديث عن هذا الموضوع.وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن "الاتحاد الأوروبي فرض غرامات على عدد من الشركات الأمريكية، بينها "آبل" بقيمة 15 مليار دولار، و"ميتا" بقيمة 3 مليارات دولار، و"أمازون" بقيمة 2.5 مليار دولار"، مضيفًا أن "غوغل تعرضت أيضًا لغرامة جديدة بقيمة مليار دولار، لترتفع إجمالي الغرامات المفروضة عليها إلى أكثر من 18 مليار دولار".واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذه الممارسات "غير قانونية وتمييزية بشكل كبير"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ليست حصّالة أموال لأوروبا ولن تسمح بذلك".وأضاف أنه أصدر توجيهًا ببدء تحقيق بموجب المادة 301، بشأن ما وصفه بـ"نهب الشركات الأمريكية ودافعي الضرائب الأمريكيين"، محذرًا من أن الاتحاد الأوروبي "سيدفع ثمنًا باهظًا" بسبب هذه السياسات.ويذكر أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شهدت تقلبات كبيرة خلال إدارة ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية وطالب بزيادة مشتريات أوروبا من الطاقة والغاز الأمريكي.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
ترامب يكشف عن مصير أوروبا في حال توقفه عن صداقتها
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن حلفاء واشنطن الأوروبيين سيواجهون مشاكل كبيرة إذا ما توقف عن كونه صديقًا لهم.
وقال ترامب لوسائل إعلام فرنسية: "إنهم محظوظون بوجودي كصديق، وإلا لكانوا في ورطة كبيرة".
ورفض ترامب التعليق على احتمال رفع الرسوم الجمركية على واردات سلع الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنه لا يرغب في الحديث عن هذا الموضوع.
توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بفتح تحقيق تجاري ضد الاتحاد الأوروبي وفرض رسوم جمركية على دول الاتحاد، متهمًا التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية الكبرى من خلال غرامات وصفها بأنها "غير قانونية وتمييزية".
وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن "الاتحاد الأوروبي فرض غرامات على عدد من الشركات الأمريكية، بينها "آبل" بقيمة 15 مليار دولار، و"ميتا" بقيمة 3 مليارات دولار، و"أمازون" بقيمة 2.5 مليار دولار"، مضيفًا أن "غوغل تعرضت أيضًا لغرامة جديدة بقيمة مليار دولار، لترتفع إجمالي الغرامات المفروضة عليها إلى أكثر من 18 مليار دولار".
واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذه الممارسات "غير قانونية وتمييزية بشكل كبير"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ليست حصّالة أموال لأوروبا ولن تسمح بذلك".
وأضاف أنه أصدر توجيهًا ببدء تحقيق بموجب المادة 301، بشأن ما وصفه بـ"نهب الشركات الأمريكية ودافعي الضرائب الأمريكيين"، محذرًا من أن الاتحاد الأوروبي "سيدفع ثمنًا باهظًا" بسبب هذه السياسات.
وأكد ترامب أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى إلغاء العقوبات بالكامل، مع توقعه فرض رسوم جمركية كبيرة على الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن.
ويذكر أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شهدت تقلبات كبيرة خلال إدارة ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية وطالب بزيادة مشتريات أوروبا من الطاقة والغاز الأمريكي.