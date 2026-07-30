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فرنسا تعلن أعلى مستوى إنذار من حرائق الغابات شمال شرقي البلاد
فرنسا تعلن أعلى مستوى إنذار من حرائق الغابات شمال شرقي البلاد
سبوتنيك عربي
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو- فرانس"، أمس الأربعاء، أعلى مستوى من الإنذار (الأحمر) بسبب مخاطر حرائق الغابات في إقليمي موزيل وميرت إي موزيل شمال... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T04:17+0000
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حرائق غابات
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وقالت الهيئة: "تعني الظروف الجوية أن خطر اندلاع حرائق الغابات والأحراش وانتشارها مرتفع جدًا مقارنة بالمعدلات المعتادة خلال فصل الصيف".كما أصدرت الهيئة إنذارًا برتقاليًا في 29 إقليمًا آخر.وتكافح فرنسا موجة واسعة من حرائق الغابات في ظل موجة حر غير مسبوقة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في 16 يوليو/ تموز الجاري، أن عدد حرائق الغابات هذا العام هو الأعلى منذ أكثر من 8 عقود، فيما جرى إجلاء عشرات الآلاف من السكان بسبب سرعة انتشار النيران.
https://sarabic.ae/20260728/الاتحاد-الأوروبي-يقر-بعجزه-عن-احتواء-حرائق-الغابات-مع-تصاعد-موجات-الحر-1115559088.html
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أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي, حرائق غابات
أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي, حرائق غابات

فرنسا تعلن أعلى مستوى إنذار من حرائق الغابات شمال شرقي البلاد

04:17 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 04:44 GMT 30.07.2026)
© Photo / الحماية المدنية الجزائريةحرائق الغابات في الجزائر
حرائق الغابات في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© Photo / الحماية المدنية الجزائرية
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو- فرانس"، أمس الأربعاء، أعلى مستوى من الإنذار (الأحمر) بسبب مخاطر حرائق الغابات في إقليمي موزيل وميرت إي موزيل شمال شرقي البلاد، وذلك نتيجة الظروف الجوية غير المواتية.
وقالت الهيئة: "تعني الظروف الجوية أن خطر اندلاع حرائق الغابات والأحراش وانتشارها مرتفع جدًا مقارنة بالمعدلات المعتادة خلال فصل الصيف".
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كما أصدرت الهيئة إنذارًا برتقاليًا في 29 إقليمًا آخر.

وفي السياق، أعلنت سلطات إقليم كوت دور، أن حريقًا اندلع في غابة ببلدية كوشيه شرقي فرنسا، وامتد على مساحة 50 هكتارًا.

وتكافح فرنسا موجة واسعة من حرائق الغابات في ظل موجة حر غير مسبوقة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في 16 يوليو/ تموز الجاري، أن عدد حرائق الغابات هذا العام هو الأعلى منذ أكثر من 8 عقود، فيما جرى إجلاء عشرات الآلاف من السكان بسبب سرعة انتشار النيران.
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