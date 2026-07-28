https://sarabic.ae/20260728/الاتحاد-الأوروبي-يقر-بعجزه-عن-احتواء-حرائق-الغابات-مع-تصاعد-موجات-الحر-1115559088.html
الاتحاد الأوروبي يقر بعجزه عن احتواء حرائق الغابات مع تصاعد موجات الحر
الاتحاد الأوروبي يقر بعجزه عن احتواء حرائق الغابات مع تصاعد موجات الحر
سبوتنيك عربي
أقرت المفوضية الأوروبية بأن دول الاتحاد الأوروبي تواجه صعوبة متزايدة في السيطرة على حرائق الغابات، مع استمرار موجات الحر التي تضرب أجزاء واسعة من القارة، مؤكدة... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T04:01+0000
2026-07-28T04:01+0000
2026-07-28T04:01+0000
حرائق الغابات
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وقال مسؤول في المفوضية الأوروبية إن الحرائق تنتشر بوتيرة أسرع من إمكانات الاستجابة، موضحًا أن بعض المناطق تشهد تمدد النيران بسرعة تصل إلى 20 ضعفًا مقارنة بسرعة تمكن رجال الإطفاء من احتوائها.وأشار المسؤول إلى حريق اندلع في منطقة لوس غاياردوس بإقليم ألميريا جنوب إسبانيا، حيث امتدت ألسنة اللهب بسرعة بلغت ستة كيلومترات في الساعة، بينما لا يستطيع رجال الإطفاء التعامل إلا مع نحو 300 متر في الساعة، ما يصعّب عمليات السيطرة على الحريق.وأضاف أن المفوضية تدرس خططًا جديدة لإدارة الغابات والأراضي الزراعية بصورة أكثر فاعلية، تشمل إزالة الأخشاب والنباتات الجافة التي تسهم في تسريع انتشار الحرائق والحد من مخاطر الكوارث مستقبلاً.وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من موجة حر غير مسبوقة شهدتها أوروبا، إذ سجلت بلجيكا أعلى معدل للوفيات الزائدة بين دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو، في حين حذر خبراء من أن تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة يزيدان من شدة الحرائق ويضاعفان آثارها على السكان والبيئة.
https://sarabic.ae/20260728/بلجيكا-تسجل-أعلى-معدل-وفيات-في-الاتحاد-الأوروبي-خلال-موجة-الحر-في-يونيو-1115558609.html
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حرائق الغابات, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
حرائق الغابات, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
الاتحاد الأوروبي يقر بعجزه عن احتواء حرائق الغابات مع تصاعد موجات الحر
أقرت المفوضية الأوروبية بأن دول الاتحاد الأوروبي تواجه صعوبة متزايدة في السيطرة على حرائق الغابات، مع استمرار موجات الحر التي تضرب أجزاء واسعة من القارة، مؤكدة أن سرعة انتشار النيران أصبحت تفوق قدرات فرق الإطفاء.
وقال مسؤول في المفوضية الأوروبية إن الحرائق تنتشر بوتيرة أسرع من إمكانات الاستجابة، موضحًا أن بعض المناطق تشهد تمدد النيران بسرعة تصل إلى 20 ضعفًا مقارنة بسرعة
تمكن رجال الإطفاء من احتوائها.
وأشار المسؤول إلى حريق اندلع في منطقة لوس غاياردوس بإقليم ألميريا جنوب إسبانيا، حيث امتدت ألسنة اللهب بسرعة بلغت ستة كيلومترات في الساعة، بينما لا يستطيع رجال الإطفاء التعامل إلا مع نحو 300 متر في الساعة، ما يصعّب عمليات السيطرة على الحريق.
وأضاف أن المفوضية تدرس خططًا جديدة لإدارة الغابات والأراضي الزراعية بصورة أكثر فاعلية، تشمل إزالة الأخشاب والنباتات الجافة التي تسهم في تسريع انتشار الحرائق والحد من مخاطر الكوارث مستقبلاً.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من موجة حر غير مسبوقة شهدتها أوروبا، إذ سجلت بلجيكا أعلى معدل للوفيات الزائدة بين دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو، في حين حذر خبراء من أن تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة يزيدان من شدة الحرائق ويضاعفان آثارها على السكان والبيئة.