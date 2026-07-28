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بلجيكا تسجل أعلى معدل وفيات في الاتحاد الأوروبي خلال موجة الحر في يونيو
بلجيكا تسجل أعلى معدل وفيات في الاتحاد الأوروبي خلال موجة الحر في يونيو
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات الشبكة الأوروبية لمراقبة الوفيات أن بلجيكا سجلت أعلى معدل للوفيات الزائدة بين دول الاتحاد الأوروبي خلال موجة الحر التي اجتاحت القارة في يونيو... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T01:29+0000
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ووفقًا للبيانات، ارتفع عدد الوفيات في بلجيكا بنسبة 48% مقارنة بالمعدلات الطبيعية، فيما أعلن معهد الصحة العامة البلجيكي تسجيل 1747 وفاة إضافية بنهاية يونيو، وهو أعلى مستوى بين 27 دولة شملتها المراقبة.وللمقارنة، ارتفعت الوفيات خلال الفترة نفسها بنسبة 23% في فرنسا و13% في هولندا، رغم تعرض الدول الثلاث لدرجات حرارة متقاربة.ويرى خبراء أن الكثافة العمرانية المرتفعة، إلى جانب قلة المساحات الخضراء في المدن البلجيكية، أسهمتا في زيادة تأثير موجة الحر على السكان، ما جعل البلاد الأكثر تضررًا من حيث الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.
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موجة الحر, الحر, أخبار الاتحاد الأوروبي, بلجيكيا, العالم
موجة الحر, الحر, أخبار الاتحاد الأوروبي, بلجيكيا, العالم

بلجيكا تسجل أعلى معدل وفيات في الاتحاد الأوروبي خلال موجة الحر في يونيو

01:29 GMT 28.07.2026 (تم التحديث: 02:29 GMT 28.07.2026)
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالمصريون يهربون من موجة الحر إلى شاطئ البحر
المصريون يهربون من موجة الحر إلى شاطئ البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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أظهرت بيانات الشبكة الأوروبية لمراقبة الوفيات أن بلجيكا سجلت أعلى معدل للوفيات الزائدة بين دول الاتحاد الأوروبي خلال موجة الحر التي اجتاحت القارة في يونيو الماضي.
ووفقًا للبيانات، ارتفع عدد الوفيات في بلجيكا بنسبة 48% مقارنة بالمعدلات الطبيعية، فيما أعلن معهد الصحة العامة البلجيكي تسجيل 1747 وفاة إضافية بنهاية يونيو، وهو أعلى مستوى بين 27 دولة شملتها المراقبة.
وللمقارنة، ارتفعت الوفيات خلال الفترة نفسها بنسبة 23% في فرنسا و13% في هولندا، رغم تعرض الدول الثلاث لدرجات حرارة متقاربة.
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ويرى خبراء أن الكثافة العمرانية المرتفعة، إلى جانب قلة المساحات الخضراء في المدن البلجيكية، أسهمتا في زيادة تأثير موجة الحر على السكان، ما جعل البلاد الأكثر تضررًا من حيث الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.
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