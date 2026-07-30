https://sarabic.ae/20260730/في-مواجهة-الجفاف-والحر-مبادرة-تونسية-تراهن-على-بقاء-الأشجار-وحماية-البيئة-1115617319.html

في مواجهة الجفاف والحر.. مبادرة تونسية تراهن على بقاء الأشجار وحماية البيئة

في مواجهة الجفاف والحر.. مبادرة تونسية تراهن على بقاء الأشجار وحماية البيئة

سبوتنيك عربي

لم تعد آثار التغيرات المناخية في تونس تقتصر على مواسم الجفاف المتتالية أو تراجع التساقطات المطرية، بل أصبحت موجات الحر القياسية وحرائق الغابات وتقلص المساحات... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T08:17+0000

2026-07-30T08:17+0000

2026-07-30T08:17+0000

تونس

مبادرة

الأشجار

الثروة النباتية

تقارير سبوتنيك

حصري

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وبينما تتسارع وتيرة التوسع العمراني على حساب الغطاء النباتي، اختار مجموعة من المتطوعين في محافظة سوسة شرقي البلاد، خوض معركة من نوع آخر، معركة تبدأ بغرس شجرة، لكنها تراهن على تغيير علاقة الإنسان بمحيطه الطبيعي.وقال رئيس فريق مبادرة "متطوعون للتشجير" زياد البصيلي، في حديث لـ"سبوتنيك": "لم تولد المبادرة داخل مؤسسة رسمية أو ضمن برنامج حكومي، وإنما بدأت من شغف مجموعة صغيرة من الشباب بالطبيعة، ورغبتهم في إعادة اللون الأخضر إلى مناطق يرون أنها فقدت جزءا كبيرا من غطائها النباتي".وتابع: "كان المتطوعون في البداية يتكفلون شخصيًا بشراء الشتلات وحتى بمصاريف السقي، لكن مع مرور الوقت بدأ الناس يؤمنون بالمشروع، وأصبح هناك من يساهم ماديًا حتى تستمر هذه المبادرة وتتوسع".ولعل أكثر المشاريع رمزية، بحسب البصيلي، يتمثل في الطريق الرابط بين منطقة الرميلة ومدينة القلعة والمركب التجاري بسوسة، حيث غرس الفريق نحو 250 شجرة "جاكارندا"، وهو ما دفع البلدية إلى إطلاق اسم "شارع الجاكارندا" على ذلك المحور، في اعتراف رمزي بما أحدثته المبادرة من تغيير بصري وبيئي في المكان.وأشار إلى أن "نشاط الفريق لا يقتصر على التشجير، بل يشمل أيضًا التوعية البيئية داخل المدارس ومركبات الطفولة ومؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتعلم الأطفال أساسيات الزراعة وكيفية استعمال الأسمدة الطبيعية، بما يرسخ لديهم ثقافة المحافظة على البيئة منذ الصغر".وأضاف: "من هذا المنطلق، يحرص الفريق على تكييف نوعية النباتات مع خصوصية كل موقع، ففي الأماكن التي يصعب توفير ظروف ملائمة لنمو الأشجار الكبرى، يقع اختيار نباتات الزينة أو الأنواع الأكثر مقاومة بهدف تحسين المشهد العمراني مع ضمان استدامة التشجير".التشجير في مواجهة المناخ والحرائقوأكد البصيلي أن "الإقبال على المبادرة يفوق التوقعات، إذ يتلقى الفريق يوميًا عشرات، بل مئات الرسائل من أشخاص يرغبون في المشاركة في حملات التشجير، بينهم أطفال وشباب وكبار السن".وأوضح أنه "لتجاوز مشكلة المتابعة، ابتكر الفريق مبادرة بسيطة سينطلق فيها قريبًا تقوم على غرس شجرة بالقرب من منزل أحد السكان، ثم الاتفاق مع صاحب المنزل على الاعتناء بها وسقيها، في محاولة لتحويل كل مواطن إلى شريك مباشر في حماية الغطاء النباتي".وإذ انتقد ما أسماه "حملات التشجير الصورية"، التي تنتهي بانتهاء يوم النشاط، دون توفير أي متابعة لاحقة للأشجار المغروسة، قال: "العمل الحقيقي يبدأ بعد غرس الشجرة، وليس قبل ذلك. تلقينا عروضًا للمشاركة في حملات داخل الجبال، لكننا رفضناها لأننا كنا نعلم مسبقًا أن الشتلات ستترك دون متابعة، وبالتالي ستفشل".واقترح البصيلي "اعتماد مقاربة تدريجية تقوم على تشجير أجزاء محدودة من الغابات مع تسييجها وتأمين ريها والعناية بها، ثم التوسع تدريجيًا على امتداد سنوات عدة، بدلًا من غرس آلاف الشتلات دفعة واحدة وتركها تواجه مصيرها".وأكد البصيلي أن "الهدف هو أن تصبح حملات التشجير ثقافة يومية، وأن يحمل كل مواطن جزءًا من مسؤولية حماية البيئة، فالشجرة التي نغرسها اليوم ليست هدية للحاضر فقط، وإنما استثمار في مستقبل الأجيال القادمة".

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مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

تونس, مبادرة, الأشجار, الثروة النباتية, تقارير سبوتنيك, حصري