مصدر صحفي إسرائيلي يكشف عن تفاصيل مسودة الاتفاق بشأن قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
ما بين الدولة والقطاع الخاص ... كيف تبدو خريطة الكهرباء في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
بريطانيا تغرق في الديون... ما هي الصعوبات؟ وهل من حلول؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
بسبب إغلاق هرمز... هل يدخل لبنان في موجة تضخم إضافية؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب في إيران.. بين المباحثات والتلويح بالخيار العسكري
16:03 GMT
29 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
16:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
حقوقي: إدخال الإمارات الذكاء الاصطناعي بالقضاء سيوفر الوقت
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
81 حزبًا ليبيا يقدمون رؤية وطنية لمعالجة الأزمة الليبية وتعزيز الحوار
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بسبب إغلاق هرمز... هل يدخل لبنان في موجة تضخم إضافية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الأمارات تتصدّر الإزدهار عريباً... ما أهم المقومات التي ساهمت في هذا النجاح؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
الحدث من سبوتنيك
تنديد أممي بـ"تفاقم" العنف وضم الأراضي بالضفة الغربية... كيف يبدو المشهد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:34 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب نصح زيلينسكي لكن لم يفرض عليه إنهاء الصراع
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تجدد مواجهة إيران وإسرائيل.. بين الاختبار والقرار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صراع الإيرادات.. لماذا يقبله بعض الممثلين ويرفضه آخرون؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260730/مصدر-إعلامي-يكشف-عن-تفاصيل-مسودة-الاتفاق-بشأن-قطاع-غزة-1115642137.html
مصدر صحفي إسرائيلي يكشف عن تفاصيل مسودة الاتفاق بشأن قطاع غزة
مصدر صحفي إسرائيلي يكشف عن تفاصيل مسودة الاتفاق بشأن قطاع غزة
سبوتنيك عربي
كشف الصحفي "الإسرائيلي"، باراك رافيد، عن التفاصيل الأساسية لمسودة الاتفاق المتفاوض عليه حاليا بشأن قطاع غزة، والتي ترتكز على مبدأ "حكومة واحدة، وقانون واحد،... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T20:32+0000
2026-07-30T20:49+0000
العالم
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110497423_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_72d84114d55ee8be9bd5d675bc380bad.jpg
تفكيك السلاح ونشر شرطة مفحصة أمنيا وتقضي التفاهمات بتفكيك كافة الأسلحة الثقيلة والخفيفة خلال مدة تتراوح بين 6 و8 أشهر، بالتوازي مع تسليم حركة "حماس" لخرائط الأنفاق ومواقع ومستودعات التصنيع، وفقا للصحفي.وأشار الصحفي إلى أنه "تنفذ هذه الخطوة تدريجيا؛ حيث تسلم إدارة المناطق للجنة بعد التأكد من خلوها من السلاح، مع نشر قوة شرطية فلسطينية جديدة مجازة أمنيا من جهاز "الشاباك" الإسرائيلي".وتابع أيضا: "تتيح الخطة فرصة الحصول على مقابل مالي للمسلحين المشاركين في برنامج إعادة الشراء، مع منح العفو لعناصر حماس والسماح لهم بالبقاء داخل القطاع".الانسحاب "الإسرائيلي" والشروط الميدانية في المقابل، تشترط التفاهمات انسحاب الجيش "الإسرائيلي" إلى "الخط الأصفر" الذي تمركز عنده في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع ربط أي انسحابات إضافية بالتنفيذ الفعلي للاتفاق، وفقا للمصدر.وأكد الصحفي أن "تل أبيب تتعهد بوقف الاغتيالات المستهدفة لعناصر حماس، باستثناء الحالات التي تشكل "قنبلة موقوتة".وقالت وزير الخارجية الفلسطينية في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "لجنة إدارة غزة هي آلية مؤقتة ضرورية للمرحلة الانتقالية، هدفها إعادة تأهيل القطاع وإعادة إعماره. ولا تريد القيادة الفلسطينية أن تتحول إلى هيكل دائم أو بديل عن التسوية السياسية".وأضافت الوزيرة أن بدء عمل اللجنة يتطلب أولًا اتخاذ إجراءات عملية على الأرض وتوفير الظروف الأمنية اللازمة.
https://sarabic.ae/20260730/الاتحاد-الفلسطيني-لكرة-القدم-يشكو-إسرائيل-بسبب-اتهامات-طالت-رياضيين-قتلوا-في-غزة-1115641774.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110497423_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5ecd0e01a841bd42f7e33cb2a726b021.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

مصدر صحفي إسرائيلي يكشف عن تفاصيل مسودة الاتفاق بشأن قطاع غزة

20:32 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 20:49 GMT 30.07.2026)
© Sputnikتحديات انتشار القوة الدولية في غزة
تحديات انتشار القوة الدولية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
كشف الصحفي "الإسرائيلي"، باراك رافيد، عن التفاصيل الأساسية لمسودة الاتفاق المتفاوض عليه حاليا بشأن قطاع غزة، والتي ترتكز على مبدأ "حكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد" تحت إشراف "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
تفكيك السلاح ونشر شرطة مفحصة أمنيا وتقضي التفاهمات بتفكيك كافة الأسلحة الثقيلة والخفيفة خلال مدة تتراوح بين 6 و8 أشهر، بالتوازي مع تسليم حركة "حماس" لخرائط الأنفاق ومواقع ومستودعات التصنيع، وفقا للصحفي.
وأشار الصحفي إلى أنه "تنفذ هذه الخطوة تدريجيا؛ حيث تسلم إدارة المناطق للجنة بعد التأكد من خلوها من السلاح، مع نشر قوة شرطية فلسطينية جديدة مجازة أمنيا من جهاز "الشاباك" الإسرائيلي".

وكما نوه الصحفي إلى أن "إدارة السلاح والعفو عن المسلحين وتتضمن المسودة تخزين السلاح المسترد تحت رقابة اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار الدولية المرتقبة، مع حل الميليشيات المسلحة "إسرائيليا" وتسليم عتادها".

وتابع أيضا: "تتيح الخطة فرصة الحصول على مقابل مالي للمسلحين المشاركين في برنامج إعادة الشراء، مع منح العفو لعناصر حماس والسماح لهم بالبقاء داخل القطاع".
السيارات المدمرة والمحترقة في غزة تتحول إلى مكبات عشوائية للنفايات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يشكو إسرائيل بسبب اتهامات طالت رياضيين قتلوا في غزة
19:52 GMT
الانسحاب "الإسرائيلي" والشروط الميدانية في المقابل، تشترط التفاهمات انسحاب الجيش "الإسرائيلي" إلى "الخط الأصفر" الذي تمركز عنده في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع ربط أي انسحابات إضافية بالتنفيذ الفعلي للاتفاق، وفقا للمصدر.
وأكد الصحفي أن "تل أبيب تتعهد بوقف الاغتيالات المستهدفة لعناصر حماس، باستثناء الحالات التي تشكل "قنبلة موقوتة".
وأكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، يوم أمس الأربعاء، أن القيادة الفلسطينية تنظر إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، المنصوص عليها في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبارها هيئة مؤقتة، وليست دائمة.
وقالت وزير الخارجية الفلسطينية في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "لجنة إدارة غزة هي آلية مؤقتة ضرورية للمرحلة الانتقالية، هدفها إعادة تأهيل القطاع وإعادة إعماره. ولا تريد القيادة الفلسطينية أن تتحول إلى هيكل دائم أو بديل عن التسوية السياسية".
وأضافت الوزيرة أن بدء عمل اللجنة يتطلب أولًا اتخاذ إجراءات عملية على الأرض وتوفير الظروف الأمنية اللازمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала