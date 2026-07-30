https://sarabic.ae/20260730/مصدر-إعلامي-يكشف-عن-تفاصيل-مسودة-الاتفاق-بشأن-قطاع-غزة-1115642137.html
مصدر صحفي إسرائيلي يكشف عن تفاصيل مسودة الاتفاق بشأن قطاع غزة
مصدر صحفي إسرائيلي يكشف عن تفاصيل مسودة الاتفاق بشأن قطاع غزة
سبوتنيك عربي
كشف الصحفي "الإسرائيلي"، باراك رافيد، عن التفاصيل الأساسية لمسودة الاتفاق المتفاوض عليه حاليا بشأن قطاع غزة، والتي ترتكز على مبدأ "حكومة واحدة، وقانون واحد،... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
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تفكيك السلاح ونشر شرطة مفحصة أمنيا وتقضي التفاهمات بتفكيك كافة الأسلحة الثقيلة والخفيفة خلال مدة تتراوح بين 6 و8 أشهر، بالتوازي مع تسليم حركة "حماس" لخرائط الأنفاق ومواقع ومستودعات التصنيع، وفقا للصحفي.وأشار الصحفي إلى أنه "تنفذ هذه الخطوة تدريجيا؛ حيث تسلم إدارة المناطق للجنة بعد التأكد من خلوها من السلاح، مع نشر قوة شرطية فلسطينية جديدة مجازة أمنيا من جهاز "الشاباك" الإسرائيلي".وتابع أيضا: "تتيح الخطة فرصة الحصول على مقابل مالي للمسلحين المشاركين في برنامج إعادة الشراء، مع منح العفو لعناصر حماس والسماح لهم بالبقاء داخل القطاع".الانسحاب "الإسرائيلي" والشروط الميدانية في المقابل، تشترط التفاهمات انسحاب الجيش "الإسرائيلي" إلى "الخط الأصفر" الذي تمركز عنده في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع ربط أي انسحابات إضافية بالتنفيذ الفعلي للاتفاق، وفقا للمصدر.وأكد الصحفي أن "تل أبيب تتعهد بوقف الاغتيالات المستهدفة لعناصر حماس، باستثناء الحالات التي تشكل "قنبلة موقوتة".وقالت وزير الخارجية الفلسطينية في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "لجنة إدارة غزة هي آلية مؤقتة ضرورية للمرحلة الانتقالية، هدفها إعادة تأهيل القطاع وإعادة إعماره. ولا تريد القيادة الفلسطينية أن تتحول إلى هيكل دائم أو بديل عن التسوية السياسية".وأضافت الوزيرة أن بدء عمل اللجنة يتطلب أولًا اتخاذ إجراءات عملية على الأرض وتوفير الظروف الأمنية اللازمة.
https://sarabic.ae/20260730/الاتحاد-الفلسطيني-لكرة-القدم-يشكو-إسرائيل-بسبب-اتهامات-طالت-رياضيين-قتلوا-في-غزة-1115641774.html
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العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
مصدر صحفي إسرائيلي يكشف عن تفاصيل مسودة الاتفاق بشأن قطاع غزة
20:32 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 20:49 GMT 30.07.2026)
كشف الصحفي "الإسرائيلي"، باراك رافيد، عن التفاصيل الأساسية لمسودة الاتفاق المتفاوض عليه حاليا بشأن قطاع غزة، والتي ترتكز على مبدأ "حكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد" تحت إشراف "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
تفكيك السلاح ونشر شرطة مفحصة أمنيا وتقضي التفاهمات بتفكيك كافة الأسلحة الثقيلة والخفيفة خلال مدة تتراوح بين 6 و8 أشهر، بالتوازي مع تسليم حركة "حماس" لخرائط الأنفاق ومواقع ومستودعات التصنيع، وفقا للصحفي.
وأشار الصحفي إلى أنه "تنفذ هذه الخطوة تدريجيا؛ حيث تسلم إدارة المناطق للجنة بعد التأكد من خلوها من السلاح، مع نشر قوة شرطية فلسطينية جديدة مجازة أمنيا من جهاز "الشاباك" الإسرائيلي".
وكما نوه الصحفي إلى أن "إدارة السلاح والعفو عن المسلحين وتتضمن المسودة تخزين السلاح المسترد تحت رقابة اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار الدولية المرتقبة، مع حل الميليشيات المسلحة "إسرائيليا" وتسليم عتادها".
وتابع أيضا: "تتيح الخطة فرصة الحصول على مقابل مالي للمسلحين المشاركين في برنامج إعادة الشراء، مع منح العفو لعناصر حماس والسماح لهم بالبقاء داخل القطاع".
الانسحاب "الإسرائيلي" والشروط الميدانية في المقابل، تشترط التفاهمات انسحاب الجيش "الإسرائيلي" إلى "الخط الأصفر" الذي تمركز عنده في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع ربط أي انسحابات إضافية بالتنفيذ الفعلي للاتفاق، وفقا للمصدر.
وأكد الصحفي أن "تل أبيب تتعهد بوقف الاغتيالات المستهدفة لعناصر حماس، باستثناء الحالات التي تشكل "قنبلة موقوتة".
وأكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، يوم أمس الأربعاء، أن القيادة الفلسطينية تنظر إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، المنصوص عليها في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبارها هيئة مؤقتة، وليست دائمة.
وقالت وزير الخارجية الفلسطينية في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "لجنة إدارة غزة هي آلية مؤقتة ضرورية للمرحلة الانتقالية، هدفها إعادة تأهيل القطاع وإعادة إعماره. ولا تريد القيادة الفلسطينية أن تتحول إلى هيكل دائم أو بديل عن التسوية السياسية".
وأضافت الوزيرة أن بدء عمل اللجنة يتطلب أولًا اتخاذ إجراءات عملية على الأرض وتوفير الظروف الأمنية اللازمة.