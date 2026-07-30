https://sarabic.ae/20260730/الاتحاد-الفلسطيني-لكرة-القدم-يشكو-إسرائيل-بسبب-اتهامات-طالت-رياضيين-قتلوا-في-غزة-1115641774.html
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يشكو إسرائيل بسبب اتهامات طالت رياضيين قتلوا في غزة
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يشكو إسرائيل بسبب اتهامات طالت رياضيين قتلوا في غزة
سبوتنيك عربي
أدان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ما وصفه بـ"الادعاءات" التي أطلقتها السلطات الإسرائيلية بحق عدد من أفراد الأسرة الكروية الفلسطينية الذين قتلوا خلال الحرب في... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T19:52+0000
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وقال الاتحاد، في بيان، إن "سلب حياة الأفراد ثم توجيه اتهامات لهم دون أي دليل، أو إجراءات قانونية، أو منحهم فرصة للدفاع عن أنفسهم، يعد سلوكًا مشينًا"، مؤكدًا أن هذه الادعاءات "لا تستند إلى أدلة قابلة للتحقق، ولم تعرض على أي جهة مستقلة أو محايدة، ولم تخضع لأي مراجعة قانونية"، بحسب ما ذكرت وكالة "معا" الإخبارية.وأضاف أن استهداف الأفراد ثم محاولة تبرير ذلك من خلال "ادعاءات غير موثقة" يمثل، بحسب وصفه، انتهاكًا خطيرًا لمبادئ العدالة والكرامة ونزاهة الرياضة.وأوضح الاتحاد أنه تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشأن الاتهامات التي وجهت بعد الوفاة إلى 12 عضوًا من الأسرة الكروية الفلسطينية، بينهم حكم دولي مساعد معتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.وطالب الاتحاد الفلسطيني "فيفا" بالتدخل إزاء ما وصفها بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي تمس مجتمع كرة القدم العالمي، كما دعا "يويفا" إلى اتخاذ موقف واضح دفاعًا عن مبدأ قرينة البراءة، وحث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على توفير الحماية والدعم لكرة القدم الفلسطينية في مواجهة هذه الممارسات.كما أعلن احتفاظه بكامل حقوقه القانونية لاتخاذ مزيد من الإجراءات، بما في ذلك إحالة القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي.واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن القضية "لا تتعلق بمجرد الرد على الاتهامات، بل بالدفاع عن مبدأ أساسي"، معتبرًا أن توجيه اتهامات إلى الضحايا بعد وفاتهم، ودون أدلة أو مساءلة، يمثل محاولة لإعادة صياغة الواقع والتنصل من المسؤولية.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, أخبار الفيفا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, أخبار الفيفا, الولايات المتحدة الأمريكية
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يشكو إسرائيل بسبب اتهامات طالت رياضيين قتلوا في غزة
أدان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ما وصفه بـ"الادعاءات" التي أطلقتها السلطات الإسرائيلية بحق عدد من أفراد الأسرة الكروية الفلسطينية الذين قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة، معتبرًا أن الاتهامات وجهت إليهم بعد وفاتهم ودون تقديم أي أدلة أو إجراءات قانونية.
وقال الاتحاد، في بيان، إن "سلب حياة الأفراد ثم توجيه اتهامات لهم دون أي دليل، أو إجراءات قانونية، أو منحهم فرصة للدفاع عن أنفسهم، يعد سلوكًا مشينًا"، مؤكدًا أن هذه الادعاءات "لا تستند إلى أدلة قابلة للتحقق، ولم تعرض على أي جهة مستقلة أو محايدة، ولم تخضع لأي مراجعة قانونية"، بحسب ما ذكرت وكالة
"معا" الإخبارية.
وأضاف أن استهداف الأفراد ثم محاولة تبرير ذلك من خلال "ادعاءات غير موثقة" يمثل، بحسب وصفه، انتهاكًا خطيرًا لمبادئ العدالة والكرامة ونزاهة الرياضة.
وأشار الاتحاد إلى أن الحرب في غزة خلفت خسائر كبيرة في القطاع الرياضي الفلسطيني، موضحًا أن 1013 رياضيًا قُتلوا، بينهم 568 من أسرة كرة القدم، كما تعرضت 256 منشأة رياضية للتدمير، منها 184 دُمرت بالكامل، فيما لحقت أضرار جزئية بـ81 منشأة، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس "استهدافًا ممنهجًا للرياضة الفلسطينية".
وأوضح الاتحاد أنه تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشأن الاتهامات التي وجهت بعد الوفاة إلى 12 عضوًا من الأسرة الكروية الفلسطينية، بينهم حكم دولي مساعد معتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وطالب الاتحاد الفلسطيني "فيفا" بالتدخل إزاء ما وصفها بـ"الانتهاكات الجسيمة
" التي تمس مجتمع كرة القدم العالمي، كما دعا "يويفا" إلى اتخاذ موقف واضح دفاعًا عن مبدأ قرينة البراءة، وحث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على توفير الحماية والدعم لكرة القدم الفلسطينية في مواجهة هذه الممارسات.
وأكد الاتحاد جاهزيته لتقديم ما قال إنها أدلة وإثباتات دعمت مواقفه خلال السنوات الثلاث الماضية، مطالبًا بتحقيق العدالة لجميع الرياضيين الذين قُتلوا.
كما أعلن احتفاظه بكامل حقوقه القانونية لاتخاذ مزيد من الإجراءات، بما في ذلك إحالة القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن القضية "لا تتعلق بمجرد الرد على الاتهامات، بل بالدفاع عن مبدأ أساسي"، معتبرًا أن توجيه اتهامات إلى الضحايا
بعد وفاتهم، ودون أدلة أو مساءلة، يمثل محاولة لإعادة صياغة الواقع والتنصل من المسؤولية.
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس
سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.