https://sarabic.ae/20260730/موسكو-تدعو-واشنطن-للانضمام-إلى-اتفاقية-قانون-البحار-1115619551.html
موسكو تدعو واشنطن للانضمام إلى اتفاقية قانون البحار
موسكو تدعو واشنطن للانضمام إلى اتفاقية قانون البحار
سبوتنيك عربي
دعا وفد روسيا الاتحادية خلال أعمال الجمعية الـ31 للسلطة الدولية لقاع البحار (ISA)، الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T10:52+0000
2026-07-30T10:52+0000
2026-07-30T11:27+0000
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وجاء في البيان، الذي حصلت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" على نسخة منه: "ندعو الولايات المتحدة مجددًا إلى أن تصبح طرفًا في اتفاقية عام 1982، من أجل الامتثال الكامل لأحكامها وإجراءاتها".ودعت روسيا، الولايات المتحدة وجميع الدول إلى عدم اتخاذ تدابير أحادية الجانب في هذا المجال، وعدم إنشاء اتفاقيات أو آليات موازية من شأنها أن تهدد الاستخدام المنظم والآمن والمستدام لموارد قاع المحيطات في العالم.وبحسب ما أفادت به الإدارة القانونية بوزارة الخارجية الروسية، يضم الوفد الروسي ممثلين عن وزارة الخارجية، والسفارة الروسية في كينغستون، ووزارة الموارد الطبيعية. ويرأس الوفد ديمتري تيتينكين، نائب وزير الموارد الطبيعية.وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو أرسلت مذكرة احتجاج إلى أمريكا، فيما يتعلق بتغيير واشنطن للحدود الخارجية لجرفها القاري.وأشارت الخارجية الروسية إلى أن أمريكا "تحاول من خلال أفعالها تقليص مساحة قاع البحر الخاضعة لمجلس السلطة الدولية لقاع البحار، أي المجتمع الدولي بأسره، والحصول على مناطق جرفية إضافية لاستخدامها الخاص".
https://sarabic.ae/20260728/جزائري-رئيسًا-للمجلس-الاقتصادي-والاجتماعي-للأمم-المتحدة-هل-ينجح-في-قيادة-أجندة-التنمية-العالمية؟-1115571802.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة
موسكو تدعو واشنطن للانضمام إلى اتفاقية قانون البحار
10:52 GMT 30.07.2026 (تم التحديث: 11:27 GMT 30.07.2026)
دعا وفد روسيا الاتحادية خلال أعمال الجمعية الـ31 للسلطة الدولية لقاع البحار (ISA)، الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وذلك عبر بيان صادر عنه.
وجاء في البيان، الذي حصلت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" على نسخة منه: "ندعو الولايات المتحدة مجددًا إلى أن تصبح طرفًا في اتفاقية عام 1982، من أجل الامتثال الكامل لأحكامها وإجراءاتها".
ولعقود، امتنعت الولايات المتحدة عن الانضمام إلى هذه الاتفاقية، التي صادقت عليها جميع دول العالم تقريبًا. وفي مطلع عام 1982، أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، أن واشنطن تجد أحكام الاتفاقية المستقبلية بشأن استخراج موارد أعماق البحار "غير مقبولة".
ودعت روسيا، الولايات المتحدة وجميع الدول إلى عدم اتخاذ تدابير أحادية الجانب في هذا المجال، وعدم إنشاء اتفاقيات أو آليات موازية من شأنها أن تهدد الاستخدام المنظم والآمن والمستدام لموارد قاع المحيطات في العالم.
وتُعقد جلسة الجمعية العامة للسلطة الدولية لقانون البحار في مقرها بمدينة كينغستون، جامايكا، في الفترة من 27 إلى 31 يوليو/ تموز الجاري.
وبحسب ما أفادت به الإدارة القانونية بوزارة الخارجية الروسية، يضم الوفد الروسي ممثلين عن وزارة الخارجية، والسفارة الروسية في كينغستون، ووزارة الموارد الطبيعية. ويرأس الوفد ديمتري تيتينكين، نائب وزير الموارد الطبيعية.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو أرسلت مذكرة احتجاج إلى أمريكا، فيما يتعلق بتغيير واشنطن للحدود الخارجية لجرفها القاري.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن أمريكا "تحاول من خلال أفعالها تقليص مساحة قاع البحر الخاضعة لمجلس السلطة الدولية لقاع البحار، أي المجتمع الدولي بأسره، والحصول على مناطق جرفية إضافية لاستخدامها الخاص".