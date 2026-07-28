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https://sarabic.ae/20260728/جزائري-رئيسًا-للمجلس-الاقتصادي-والاجتماعي-للأمم-المتحدة-هل-ينجح-في-قيادة-أجندة-التنمية-العالمية؟-1115571802.html
جزائري رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة... هل ينجح في قيادة أجندة التنمية العالمية؟
جزائري رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة... هل ينجح في قيادة أجندة التنمية العالمية؟
سبوتنيك عربي
في خطوة تعكس المكانة الدبلوماسية المتنامية للجزائر داخل منظومة الأمم المتحدة، انتُخب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عمار بن جامع،... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T13:20+0000
2026-07-28T13:20+0000
الجزائر
منظمة الأمم المتحدة
سفير
تقارير سبوتنيك
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وفي السياق، قال النائب السابق، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان محمد هاني لـ"سبوتنيك": "نتخاب السفير عمار بن جامع يجسد انتصارا كبيرا للدبلوماسية الجزائرية، ويعبر عن الثقة الكبيرة التي تحظى بها الجزائر داخل منظمة الأمم المتحدة، ويعكس المكانة المرموقة التي أصبحت تحتلها دبلوماسيتها في ظل مبادئ الشرعية الدولية والحوار والتعاون المتعدد الأطراف".وأكد هاني أن "هذا الاستحقاق يرفع صوت الجزائر في محافل دولية عدة، ما يعزز حضورها في صنع القرار الدولي".وحسب هاني، "تأتي رئاسة الجزائر للمجلس في وقت يواجه فيه العالم تحديات متشابكة، أبرزها تباطؤ تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وارتفاع معدلات الفقر والديون في الكثير من الدول النامية، واستمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى التغيرات المناخية واتساع الفجوة الرقمية بين الدول، كما يفرض الاستقطاب السياسي والتوترات الجيوسياسية ضغوطًا إضافية على قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على بناء توافقات دولية فعالة".وتعكس الثقة التي حظيت بها الجزائر في تولي هذا المنصب المكانة التي باتت تحتلها دبلوماسيتها داخل الأمم المتحدة، كما تمنحها فرصة لإبراز رؤيتها بشأن التنمية المستدامة والتعاون الدولي، والمساهمة في صياغة حلول جماعية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم.ويُعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، إذ يضطلع بدور محوري في تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، فضلاً عن كونه منصة للحوار بين الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
https://sarabic.ae/20260503/الجزائر-تقتحم-الواجهة-النووية-من-بوابة-الأمم-المتحدة-تحرك-دبلوماسي-جديد-لمواجهة-أخطر-تهديدات-العصر-1113079171.html
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الجزائر, منظمة الأمم المتحدة, سفير, تقارير سبوتنيك, حصري
الجزائر, منظمة الأمم المتحدة, سفير, تقارير سبوتنيك, حصري

جزائري رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة... هل ينجح في قيادة أجندة التنمية العالمية؟

13:20 GMT 28.07.2026
© Photo / Algerian News Agencyالسفير عمار بن جامع رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة
السفير عمار بن جامع رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© Photo / Algerian News Agency
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- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
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حصري
في خطوة تعكس المكانة الدبلوماسية المتنامية للجزائر داخل منظومة الأمم المتحدة، انتُخب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عمار بن جامع، رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة "إيكوسوك" لدورة عام 2027.
وفي السياق، قال النائب السابق، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان محمد هاني لـ"سبوتنيك": "نتخاب السفير عمار بن جامع يجسد انتصارا كبيرا للدبلوماسية الجزائرية، ويعبر عن الثقة الكبيرة التي تحظى بها الجزائر داخل منظمة الأمم المتحدة، ويعكس المكانة المرموقة التي أصبحت تحتلها دبلوماسيتها في ظل مبادئ الشرعية الدولية والحوار والتعاون المتعدد الأطراف".

وأضاف: "كما يمنح للجزائر الفرصة الأكبر في المساهمة في توجيه النقاشات الدولية المعلقة بالتنمية المستدامة، والتعاون الاقتصادي والاجتماعي، والدفاع عن القضايا الدولية وفي مقدمتها القضايا الأفريقية".

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3 مايو, 13:55 GMT
وأكد هاني أن "هذا الاستحقاق يرفع صوت الجزائر في محافل دولية عدة، ما يعزز حضورها في صنع القرار الدولي".
وشدد على أن "هذا الانتخاب يضع الجزائر أمام مسؤولية دولية كبيرة في مرحلة تتسم بتحديات اقتصادية وتنموية غير مسبوقة، وسط توقعات بتأثير ملموس في تعزيز التعاون الدولي ودفع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وحسب هاني، "تأتي رئاسة الجزائر للمجلس في وقت يواجه فيه العالم تحديات متشابكة، أبرزها تباطؤ تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وارتفاع معدلات الفقر والديون في الكثير من الدول النامية، واستمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى التغيرات المناخية واتساع الفجوة الرقمية بين الدول، كما يفرض الاستقطاب السياسي والتوترات الجيوسياسية ضغوطًا إضافية على قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على بناء توافقات دولية فعالة".
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2 فبراير, 21:36 GMT
وتعكس الثقة التي حظيت بها الجزائر في تولي هذا المنصب المكانة التي باتت تحتلها دبلوماسيتها داخل الأمم المتحدة، كما تمنحها فرصة لإبراز رؤيتها بشأن التنمية المستدامة والتعاون الدولي، والمساهمة في صياغة حلول جماعية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم.

وفي ظل التحولات الدولية الراهنة، تبدو رئاسة الجزائر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أكثر من مجرد استحقاق بروتوكولي، فهي اختبار حقيقي لقدرة الدبلوماسية الجزائرية على تحويل حضورها المتنامي في المحافل الدولية إلى دور مؤثر في رسم السياسات التنموية العالمية، وتعزيز جسور التعاون بين الدول من أجل مستقبل أكثر استدامة وعدالة.

ويُعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، إذ يضطلع بدور محوري في تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، فضلاً عن كونه منصة للحوار بين الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
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