انتخاب الجزائر لنيابة رئاسة لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة
انتخاب الجزائر لنيابة رئاسة لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة
انتُخبت الجزائر، لنيابة رئاسة مكتب لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة وذلك لعام 2026، خلال افتتاح أشغال الدورة العادية للجنة المذكورة في نيويورك.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: "يعكس هذا الانتخاب الثقة التي تحظى بها الجزائر، ويؤكد التزامها الفعال ومشاركتها النشطة في أعمال هذا الجهاز الأممي".تجدر الإشارة إلى أن الجزائر عضو في لجنة المنظمات غير الحكومية منذ عام 2023.وتعد لجنة المنظمات غير الحكومية هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتكلف على وجه الخصوص، بدراسة طلبات الحصول على الصفة الاستشارية المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى تقييم التقارير التي تقدمها المنظمات الحاصلة على هذه الصفة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
21:36 GMT 02.02.2026 (تم التحديث: 21:43 GMT 02.02.2026)
انتُخبت الجزائر، لنيابة رئاسة مكتب لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة وذلك لعام 2026، خلال افتتاح أشغال الدورة العادية للجنة المذكورة في نيويورك.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: "يعكس هذا الانتخاب الثقة التي تحظى بها الجزائر، ويؤكد التزامها الفعال ومشاركتها النشطة في أعمال هذا الجهاز الأممي".
وبينت الوكالة أن هذه الخطوة "تعد ثمرة للاهتمام الذي توليه السلطات الجزائرية للمجتمع المدني، الذي بات يضطلع بدور متنام في المجالات الاجتماعية، الثقافية والاقتصادية".
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر عضو في لجنة المنظمات غير الحكومية منذ عام 2023.
وتعد لجنة المنظمات غير الحكومية هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتكلف على وجه الخصوص، بدراسة طلبات الحصول على الصفة الاستشارية المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى تقييم التقارير التي تقدمها المنظمات الحاصلة على هذه الصفة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.