في انطلاقة تاريخية.. الجزائر تدشن خطا جديدا للسكك الحديدية.. صور

دشنت الجزائر يوم الأحد، خط السكك الحديدية الذي يربط منجم غار جبيلات في ولاية تندوف بمدينة بشار، في خطوة يرى خبراء أنها تمثل انطلاقة جديدة في البنية التحتية... 01.02.2026, سبوتنيك عربي

وأشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع وفود وزارية عليا، من بينهم وزراء الداخلية والنقل والأشغال العمومية، على افتتاح المحطة الجديدة بمنطقة غار جبيلات في الجنوب الغربي للبلاد، بحضور المسؤولين المحليين، حيث تضمن الحفل إعطاء إشارة انطلاق أول قطار لنقل الركاب والبضائع عبر هذا الخط السككي.بنية تحتية ضخمة تربط الشمال بالجنوبيمتد الخط المنجمي الغربي للسكة الحديدية بين بشار وتندوف وغار جبيلات لمسافة تقارب 950 كلم، ويعد أحد أهم المشاريع الوطنية في الشبكة الحديدية الجزائرية، وقد شهد تقدما كبيرا في الأشهر الماضية قبل أن يدخل حيز التشغيل رسميا.هذا المشروع الضخم يأتي ضمن رؤية حكومية لتعزيز ربط المناطق الجنوبية بالاقتصاد الوطني، وتسهيل التنقل ونقل البضائع، خصوصا خام الحديد الذي يستخرج من منجم غار جبيلات، وهو واحد من أكبر احتياطيات الحديد في العالم.وتعد السكة الحديدية الجديدة محورا أساسيا لتحريك الاقتصاد الوطني خارج نطاق المحروقات، إذ تفتح آفاقا واسعة لتطوير الصناعات التحويلية في الجزائر بربط مناطق الإنتاج بمراكز المعالجة والتصدير في الشمال، مثل منطقة وهران وبشار وغيرها.جيل جديد من الارتباط الوطنيينظر إلى هذا المشروع باعتباره خطوة تغير مفاهيم النقل والبنية التحتية داخل الجزائر، فبعد سنوات من التخطيط والتنفيذ بدءا من وضع حجر الأساس للمشروع، أصبح الربط بين الجنوب الغربي وشبكة السكك الحديدية الوطنية واقعا ملموسا، يعزز التماسك بين الأقاليم ويفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة.كما يمثل هذا الخط السككي إنجازا هندسيا ضخما، اكتمل في ظرف قياسي لم يتجاوز 24 شهرا، وقد تمت مراعاته بأعمال هندسية معقدة تشمل عدة جسور ومنشآت فنية على طول المسار، الأمر الذي يجعله واحدا من أبرز مشاريع البنى التحتية في الجزائر وأفريقيا.يمتد الخط السككي الجديد عبر ولايات بشار، بني عباس، تندوف، وغار جبيلات، ويضم محطات متعددة للركاب والبضائع، ما يعزز حركة النقل ويخفض تكلفة الخدمات اللوجستية، فضلا عن ربط المناطق الصحراوية النائية بمراكز الإنتاج والاستهلاك.كما افتتح القطار رحلته الأولى للركاب في ظل تفاعل شعبي واسع، حيث عبر المواطنون عن ارتياحهم وسعادتهم بتوفر وسيلة نقل حديثة تسهل التنقل وتفتح آفاقا جديدة للتواصل بين المناطق.وبهذا الإنجاز، تدخل الجزائر حقبة جديدة في تطوير بنيتها التحتية، تأكيدا لسياساتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوزيع عادل للخدمات في جميع أنحاء التراب الوطني.من مشروع سيادي إلى منصة صناعية منتجةقال الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي لـ"سبوتنيك"، إن منجم غارا جبيلات ليس مجرد مشروع منجمي ضخم مؤجل التنفيذ، لكنه اليوم دخل فعليا مرحلة التحول إلى رافعة اقتصادية استراتيجية ضمن مسار تنويع الاقتصاد الجزائري وتقليص التبعية للمحروقات، غير أن الانتقال من "نجاح الإنجاز" إلى "نجاح الاستغلال" يفرض بناء رؤية واضحة تقوم على ثلاث ركائز مترابطة: النجاعة التشغيلية، التكامل الصناعي، والاستدامة الاقتصادية واللوجستية.وهذا، حسب المتحدث، يمر عبر استقرار سلسلة المعالجة وضمان التحكم المستمر في جودة الخام، خاصة خفض نسبة الفوسفور إلى المستويات التجارية (≈0.2%)، مع إدماج الصيانة الصناعية الذكية والتكوين المحلي لتقليص التوقفات غير المخططة.أمن التدفق اللوجستيوأردف تيغرسي أن تحويل خط تندوف–بشار من مجرد بنية نقل إلى "شريان اقتصادي" عالي الموثوقية يقترن باعتماد منظومة إدارة رقمية لحركة القطارات والمخزون لتقليص زمن الدورة اللوجستية للطن.مع الانتقال التدريجي من أحجام صغيرة عالية التكلفة إلى طاقات تتجاوز 40–50 مليون طن سنويا، بما يسمح بتخفيض تكلفة النقل والمعالجة ويسهم في تحسين القدرة التنافسية العالمية، معتبرا أن النجاعة هنا ليست تقنية فقط، بل مالية أيضا، فكل يوم تعطل يعني كلفة مباشرة وضياع فرصة سوقية.التكامل الصناعيشدد تيغرسي على أن الخطر الأكبر على غارا جبيلات هو أن يتحول إلى منجم تصدير خام منخفض القيمة المضافة، لذلك يمثل التحويل المحلي حجر الزاوية في الاستراتيجية المستقبلية، مع بناء سلسلة صلب متكاملة وربط الإنتاج المنجمي مباشرة بوحدات الاختزال (بشار – وهران – الحجار).شراكات تكنولوجية ذكيةوأوضح المتحدث أن استغلال شراكات مثل "توسيالي" و"دانييلي" لنقل التكنولوجيا وليس فقط اقتناء المعدات ضروري لتوطين الهندسة الصناعية والتكوين المتخصص بدل الاعتماد الدائم على الخبرة الخارجية.مما يؤدي إلى التوجه تدريجيا نحو منتجات ذات قيمة أعلى: فولاذ خاص، مكونات صناعية، منتجات نصف مصنعة موجهة للصناعات الميكانيكية والطاقوية، حيث كل طن يحول محليا يخلق مضاعفا اقتصاديا يفوق بأضعاف تصديره خاما.الاستدامة الاقتصاديةالمردودية الحقيقية للمشروع لا تقاس بسنة أو سنتين، بل بقدرته على الصمود أمام تقلبات الأسواق العالمية ومدى تحصين المشروع من تقلبات الأسعار وتنويع الأسواق التصديرية، مع اعتماد عقود طويلة الأجل مع شركاء صناعيين أوروبيين وإفريقيين، وتطوير جزء من الإنتاج للسوق الداخلية لتقليص التعرض للمخاطر الخارجية.كما أن الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر مستقبلا، إلى جانب إعادة تدوير المياه الصناعية وتقنيات الاقتصاد في الموارد.الإدماج الإقليمي والأفريقيربط السكك لاحقا بالممرات العابرة للصحراء لفتح أسواق الساحل وغرب أفريقيا يحول الجزائر إلى منصة لوجستية معدنية متوسطية–أفريقية، وأي اختلال في الحوكمة قد يفرغ المشروع من جدواه مهما كانت الإمكانيات التقنية.غارا جبيلات ليس مشروع منجم، بل مشروع إعادة تموضع اقتصادي للجزائر، ونجاحه الحقيقي يتحقق عندما يتحول الخام إلى صناعة، وتتحول السكة إلى ممر اقتصادي، وتتحول الشراكات إلى نقل معرفة، وتتحول العائدات إلى استثمار مستدام، عندها فقط يصبح غارا جبيلات ليس مجرد مصدر دخل، بل محركا للسيادة الصناعية والتنويع الاقتصادي لعقود قادمة.الجزائر انتصرت سياسيا واقتصادياقال البرلماني عن حركة البناء عبد القادر بريش لـ"سبوتنيك"، إن القراءة السياسية للحدث تترجم الإرادة السياسية حين تتدخل لتحقيق المعجزات، وإن حرص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على المشروع جعل من الحلم حقيقة، والمشروع مهم خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي يعيشها العالم اليوم، وهذا البعد يكرس السيادة لاستغلال الثروات والتنويع الاقتصادي.المشروع استراتيجي ولا يقاس بمفهوم الربح القصير المدى، بل يقاس بمنطق العائد الاقتصادي على الأجيال والمنطقة الجنوبية الغربية، ويجعل من الجنوب الغربي منطقة جاذبة تحيي حياة الناس وتجعلها أكثر استقرارا.وأضاف المتحدث أن السكة الحديدية من أبرز وسائل النقل الصديقة للبيئة والآمنة، وهذان المشروعان العملاقان يجعلان الجزائر تتجه نحو شركائها في أفريقيا الغربية ومنها موريتانيا، وهذا حلم يتحقق.

