https://sarabic.ae/20260731/إعلام-أمريكا-وإسرائيل-تستعدان-لضرب-منشآت-الطاقة-الإيرانية-1115671038.html

إعلام: أمريكا وإسرائيل تستعدان لضرب منشآت الطاقة الإيرانية

إعلام: أمريكا وإسرائيل تستعدان لضرب منشآت الطاقة الإيرانية

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر متعددة، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل، "تخططان لحملة قصف عنيفة تستهدف منشآت البنية التحتية للطاقة في... 31.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-31T22:03+0000

2026-07-31T22:03+0000

2026-08-01T04:56+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111256590_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_f4015cf51450f95a08fee99b4881c0a0.jpg

وذكرت شبكة "سي. بي. إس" الأمريكية، أن "هناك نقاشًا دار داخل الإدارة الأمريكية بشأن إنهاء العمليات قبل افتتاح الأسواق المالية يوم الاثنين (المقبل)، بسبب المخاوف من تأثير القصف على الاقتصادين الأمريكي والعالمي، إلا أن موعد انتهاء الحملة لم يُحسم"، مشيرةً إلى أن "إسرائيل أُبلغت بالخطة وتنسّق مع الولايات المتحدة، وفقًا لمصادر أمريكية عدة".وأشارت إلى أن "أي عملية مشتركة ستعني عودة إسرائيل إلى العمليات القتالية، التي كانت أوقفتها خلال الهدنة، التي توسطت فيها الولايات المتحدة"، موضحة أن "إيران لم تستهدف إسرائيل منذ انهيار مذكرة التفاهم واستئناف الولايات المتحدة عملياتها العسكرية مطلع يوليو (تموز الماضي)".وبحسب المصادر، طُرحت الخطة العسكرية خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في كامب ديفيد، اليوم الجمعة، فيما أبدى بعض مساعدي البيت الأبيض المعنيين بالشؤون السياسية معارضة شديدة لها.وخلال الاجتماع، قال ترمب للصحفيين: "سنضربهم بقوة شديدة، وفي مرحلة ما سيقولون لم نعد قادرين على التحمل". وعندما سُئل عن إمكانية إحياء المسار الدبلوماسي، أجاب: "أعتقد أننا نريد فقط أن ننتصر".ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران، ردًا على ما وصفته واشنطن باستهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.

https://sarabic.ae/20260731/إعلام-ترامب-ونتنياهو-يدرسان-مقترحا-لفرض-حصار-بري-على-إيران-1115665317.html

إسرائيل

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية