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إعلام: الصين تعتزم تحديث قواتها المسلحة جراء التغيرات العالمية
إعلام: الصين تعتزم تحديث قواتها المسلحة جراء التغيرات العالمية
سبوتنيك عربي
أفادت تلفزيون الصين المركزي (CCTV)، نقلًا عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن الصين تعتزم تحديث دفاعاتها الوطنية وقواتها المسلحة في ضوء "التغيرات غير المسبوقة... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T13:00+0000
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الصين
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وأضاف التلفزيون، نقلًا عن الرئيس الصيني، أن "الارتقاء بمستوى الدفاع الوطني وتحديث القوات المسلحة شرط أساسي لتطبيق التحديث على النمط الصيني".وأشار تلفزيون الصين المركزي إلى أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، تأخذ في الاعتبار المبادئ العامة لاستراتيجية التجديد الوطني والتغيرات غير المسبوقة في العالم، إذ وضعت تعزيز الجيش وازدهاره في مكانة بارزة في شؤون الحزب والدولة، وتعتزم تعزيز القيادة المطلقة للحزب على القوات المسلحة.
https://sarabic.ae/20260725/وزير-الخارجية-الصيني-الصين-وروسيا-يجب-ألا-تسمحا-بإعادة-تسليح-اليابان-1115486201.html
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الصين, العالم
الصين, العالم

إعلام: الصين تعتزم تحديث قواتها المسلحة جراء التغيرات العالمية

13:00 GMT 31.07.2026
© AP Photo / Eugene Hoshikoعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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أفادت تلفزيون الصين المركزي (CCTV)، نقلًا عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن الصين تعتزم تحديث دفاعاتها الوطنية وقواتها المسلحة في ضوء "التغيرات غير المسبوقة التي يشهدها العالم".
وأضاف التلفزيون، نقلًا عن الرئيس الصيني، أن "الارتقاء بمستوى الدفاع الوطني وتحديث القوات المسلحة شرط أساسي لتطبيق التحديث على النمط الصيني".

ووفقًا له، تخطط الصين لتنفيذ إستراتيجية جديدة من ثلاث مراحل لتحديث قواتها المسلحة، فضلًا عن تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تقوية الجيش وتحسين قدراته القتالية من خلال التقدم العلمي والتكنولوجي.

وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
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25 يوليو, 04:15 GMT
وأشار تلفزيون الصين المركزي إلى أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، تأخذ في الاعتبار المبادئ العامة لاستراتيجية التجديد الوطني والتغيرات غير المسبوقة في العالم، إذ وضعت تعزيز الجيش وازدهاره في مكانة بارزة في شؤون الحزب والدولة، وتعتزم تعزيز القيادة المطلقة للحزب على القوات المسلحة.
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