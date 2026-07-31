https://sarabic.ae/20260731/إعلام-الصين-تعتزم-تحديث-قواتها-المسلحة-جراء-التغيرات-العالمية--1115657526.html
إعلام: الصين تعتزم تحديث قواتها المسلحة جراء التغيرات العالمية
إعلام: الصين تعتزم تحديث قواتها المسلحة جراء التغيرات العالمية
سبوتنيك عربي
أفادت تلفزيون الصين المركزي (CCTV)، نقلًا عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن الصين تعتزم تحديث دفاعاتها الوطنية وقواتها المسلحة في ضوء "التغيرات غير المسبوقة... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T13:00+0000
2026-07-31T13:00+0000
2026-07-31T13:00+0000
الصين
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وأضاف التلفزيون، نقلًا عن الرئيس الصيني، أن "الارتقاء بمستوى الدفاع الوطني وتحديث القوات المسلحة شرط أساسي لتطبيق التحديث على النمط الصيني".وأشار تلفزيون الصين المركزي إلى أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، تأخذ في الاعتبار المبادئ العامة لاستراتيجية التجديد الوطني والتغيرات غير المسبوقة في العالم، إذ وضعت تعزيز الجيش وازدهاره في مكانة بارزة في شؤون الحزب والدولة، وتعتزم تعزيز القيادة المطلقة للحزب على القوات المسلحة.
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الصين, العالم
إعلام: الصين تعتزم تحديث قواتها المسلحة جراء التغيرات العالمية
أفادت تلفزيون الصين المركزي (CCTV)، نقلًا عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن الصين تعتزم تحديث دفاعاتها الوطنية وقواتها المسلحة في ضوء "التغيرات غير المسبوقة التي يشهدها العالم".
وأضاف التلفزيون، نقلًا عن الرئيس الصيني، أن "الارتقاء بمستوى الدفاع الوطني وتحديث القوات المسلحة شرط أساسي لتطبيق التحديث على النمط الصيني".
ووفقًا له، تخطط الصين لتنفيذ إستراتيجية جديدة من ثلاث مراحل لتحديث قواتها المسلحة، فضلًا عن تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تقوية الجيش وتحسين قدراته القتالية من خلال التقدم العلمي والتكنولوجي.
وأشار تلفزيون الصين المركزي إلى أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، تأخذ في الاعتبار المبادئ العامة لاستراتيجية التجديد الوطني والتغيرات غير المسبوقة في العالم، إذ وضعت تعزيز الجيش وازدهاره في مكانة بارزة في شؤون الحزب والدولة، وتعتزم تعزيز القيادة المطلقة للحزب على القوات المسلحة.