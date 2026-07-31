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https://sarabic.ae/20260731/اتحاد-الهوكي-الروسي-يطعن-أمام-كاس-على-قرار-استبعاد-منتخباته-من-بطولات-العالم-1115644757.html
اتحاد الهوكي الروسي يطعن أمام "كاس" على قرار استبعاد منتخباته من بطولات العالم
اتحاد الهوكي الروسي يطعن أمام "كاس" على قرار استبعاد منتخباته من بطولات العالم
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الروسي لهوكي الجليد، الجمعة، أنه سيتقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد قرار الاتحاد الدولي لهوكي الجليد القاضي باستمرار استبعاد... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T03:01+0000
2026-07-31T03:02+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أحداث بيلاروسيا
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وجاء ذلك بعدما رفض مجلس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، أمس الخميس، طلب الاتحاد الروسي السماح للمنتخبات الوطنية بالمشاركة في المنافسات الدولية خلال موسم 2026-2027.وقال الاتحاد الروسي، في بيان: "سيتقدم الاتحاد الروسي لهوكي الجليد بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد القرار الصادر عن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد باستبعاد المنتخبات الروسية من بطولات العالم. ولا يقبل الاتحاد الروسي، ولا يفهم، الموقف قصير النظر للاتحاد الدولي، الذي يتجاهل التوصيات الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية ويتعارض مع روح الرياضة القائمة على توحيد الشعوب حول العالم."وكان مجلس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد قد قرر، في أواخر فبراير/شباط 2022، تعليق مشاركة منتخبي روسيا وبيلاروسيا في جميع المنافسات الدولية إلى أجل غير مسمى، على خلفية تطورات الأزمة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20260724/خبراء-استبعاد-الرياضيين-الروس-من-ألعاب-القوى-تمييز-وعنصرية-واضحة-ومرفوضة-1115461429.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أحداث بيلاروسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أحداث بيلاروسيا

اتحاد الهوكي الروسي يطعن أمام "كاس" على قرار استبعاد منتخباته من بطولات العالم

03:01 GMT 31.07.2026 (تم التحديث: 03:02 GMT 31.07.2026)
© Sputnik . Алексей Алексеев / الانتقال إلى بنك الصورلاعب الهوكي الروسي ألكسندر أوفيتشكين
لاعب الهوكي الروسي ألكسندر أوفيتشكين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© Sputnik . Алексей Алексеев
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أعلن الاتحاد الروسي لهوكي الجليد، الجمعة، أنه سيتقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد قرار الاتحاد الدولي لهوكي الجليد القاضي باستمرار استبعاد المنتخبات الروسية من المشاركة في بطولات العالم.
وجاء ذلك بعدما رفض مجلس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، أمس الخميس، طلب الاتحاد الروسي السماح للمنتخبات الوطنية بالمشاركة في المنافسات الدولية خلال موسم 2026-2027.
كارينا كوتشيتكوفا (روسيا) في سباق 400 متر للسيدات في مسابقة زنامينسكي براذرز التذكارية كجزء من أسبوع ألعاب القوى في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
خبراء: استبعاد الرياضيين الروس من ألعاب القوى تمييز وعنصرية واضحة ومرفوضة
24 يوليو, 11:23 GMT
وقال الاتحاد الروسي، في بيان: "سيتقدم الاتحاد الروسي لهوكي الجليد بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد القرار الصادر عن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد باستبعاد المنتخبات الروسية من بطولات العالم. ولا يقبل الاتحاد الروسي، ولا يفهم، الموقف قصير النظر للاتحاد الدولي، الذي يتجاهل التوصيات الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية ويتعارض مع روح الرياضة القائمة على توحيد الشعوب حول العالم."
وكان مجلس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد قد قرر، في أواخر فبراير/شباط 2022، تعليق مشاركة منتخبي روسيا وبيلاروسيا في جميع المنافسات الدولية إلى أجل غير مسمى، على خلفية تطورات الأزمة الأوكرانية.
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