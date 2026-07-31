https://sarabic.ae/20260731/اقتحام-جماعي-لحدود-سبتة-موجة-هجرة-تربك-إسبانيا-1115665161.html
اقتحام جماعي لحدود سبتة... موجة هجرة تربك إسبانيا
اقتحام جماعي لحدود سبتة... موجة هجرة تربك إسبانيا
سبوتنيك عربي
شهد الجيب الإسباني، سبتة، على الساحل المغربي تدفقًا جماعيًا للمهاجرين، بعدما تمكن آلاف الأشخاص من العبور من المغرب برًا وبحرًا، ما دفع مدريد إلى تعزيز انتشار... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T15:46+0000
2026-07-31T15:46+0000
2026-07-31T16:10+0000
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ويستعرض لكم الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك" موقع سبتة، ومسارات العبور، ومناطق التوتر على الحدود.
سبتة
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبتة, أخبار إسبانيا, أخبار المغرب اليوم, أفريقيا, انفوجرافيك, инфографика
سبتة, أخبار إسبانيا, أخبار المغرب اليوم, أفريقيا, انفوجرافيك, инфографика
اقتحام جماعي لحدود سبتة... موجة هجرة تربك إسبانيا
15:46 GMT 31.07.2026 (تم التحديث: 16:10 GMT 31.07.2026)
شهد الجيب الإسباني، سبتة، على الساحل المغربي تدفقًا جماعيًا للمهاجرين، بعدما تمكن آلاف الأشخاص من العبور من المغرب برًا وبحرًا، ما دفع مدريد إلى تعزيز انتشار قواتها الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ويستعرض لكم الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك" موقع سبتة، ومسارات العبور، ومناطق التوتر على الحدود.