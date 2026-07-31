https://sarabic.ae/20260731/الخارجية-الروسية-موسكو-والرياض-تؤكدان-أهمية-ضمان-حرية-الملاحة-في-البحر-الأحمر-ومضيق-باب-المندب-1115659074.html

الخارجية الروسية: موسكو والرياض تؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب

الخارجية الروسية: موسكو والرياض تؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا والسعودية أعربتا عن قلقهما من مخاطر تدهور الأوضاع العسكرية والسياسية في اليمن، وتصعيد التوتر في المياه... 31.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-31T13:51+0000

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وجاء في بيان الوزارة عقب لقاء نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا سامي محمد السدهان بأن "الجانبين أعربا عن قلقهما المشترك من مخاطر تدهور الأوضاع العسكرية والسياسية في البلاد (اليمن)، وتصعيد التوتر في المياه المجاورة لها".وأكد البيان أن "موسكو والرياض تؤكدان أهمية ضمان حرية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، قد استقبل سفير السعودية في روسيا سامي محمد السدهان بناءً على طلبه، وناقشا خلال اللقاء قضايا التعاون في مجلس الأمن الدولي بهدف التسوية السياسية للوضع في اليمن وما حوله.

https://sarabic.ae/20260730/قيادي-جنوبي-لـسبوتنيك-الأوضاع-الحالية-قد-تدفع-إلى-التهدئة-بين-الانتقالي-والشرعية-اليمنية-1115638631.html

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