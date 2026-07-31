https://sarabic.ae/20260731/الخارجية-الروسية-موسكو-والرياض-تؤكدان-أهمية-ضمان-حرية-الملاحة-في-البحر-الأحمر-ومضيق-باب-المندب-1115659074.html
الخارجية الروسية: موسكو والرياض تؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب
الخارجية الروسية: موسكو والرياض تؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا والسعودية أعربتا عن قلقهما من مخاطر تدهور الأوضاع العسكرية والسياسية في اليمن، وتصعيد التوتر في المياه... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T13:51+0000
2026-07-31T13:51+0000
2026-07-31T13:51+0000
العالم
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/10/1115257464_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_b9465ec5331783cb9d688458e67d977c.jpg
وجاء في بيان الوزارة عقب لقاء نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا سامي محمد السدهان بأن "الجانبين أعربا عن قلقهما المشترك من مخاطر تدهور الأوضاع العسكرية والسياسية في البلاد (اليمن)، وتصعيد التوتر في المياه المجاورة لها".وأكد البيان أن "موسكو والرياض تؤكدان أهمية ضمان حرية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، قد استقبل سفير السعودية في روسيا سامي محمد السدهان بناءً على طلبه، وناقشا خلال اللقاء قضايا التعاون في مجلس الأمن الدولي بهدف التسوية السياسية للوضع في اليمن وما حوله.
https://sarabic.ae/20260730/قيادي-جنوبي-لـسبوتنيك-الأوضاع-الحالية-قد-تدفع-إلى-التهدئة-بين-الانتقالي-والشرعية-اليمنية-1115638631.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/10/1115257464_61:0:1261:900_1920x0_80_0_0_a311dd7cbe63ba0907a21dbb04459b99.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
العالم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
الخارجية الروسية: موسكو والرياض تؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا والسعودية أعربتا عن قلقهما من مخاطر تدهور الأوضاع العسكرية والسياسية في اليمن، وتصعيد التوتر في المياه المجاورة له.
وجاء في بيان الوزارة عقب لقاء نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا سامي محمد السدهان بأن "الجانبين أعربا عن قلقهما المشترك من مخاطر تدهور الأوضاع العسكرية والسياسية في البلاد (اليمن)، وتصعيد التوتر في المياه المجاورة لها".
وأكد البيان أن "موسكو والرياض تؤكدان أهمية ضمان حرية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".
وأعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، يوم أمس الخميس، مواصلة حظر الملاحة على السعودية في البحر الأحمر، كاشفاً عن منع جماعته إبحار 16 سفينة سعودية وإجبارها على تغيير مسارها.
وقال الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، إنه "سيتم العمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار"، واصفاً ذلك بأنه "موقف حق وضروري وصحيح وغير متهور".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، قد استقبل سفير السعودية في روسيا سامي محمد السدهان بناءً على طلبه، وناقشا خلال اللقاء قضايا التعاون في مجلس الأمن الدولي بهدف التسوية السياسية للوضع في اليمن وما حوله.