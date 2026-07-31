الخارجية الروسية: موسكو والرياض تؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
بسبب إغلاق هرمز... هل يدخل لبنان في موجة تضخم إضافية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الأمارات تتصدّر الإزدهار عريباً... ما أهم المقومات التي ساهمت في هذا النجاح؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
الحدث من سبوتنيك
تنديد أممي بـ"تفاقم" العنف وضم الأراضي بالضفة الغربية... كيف يبدو المشهد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:34 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب نصح زيلينسكي لكن لم يفرض عليه إنهاء الصراع
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تجدد مواجهة إيران وإسرائيل.. بين الاختبار والقرار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صراع الإيرادات.. لماذا يقبله بعض الممثلين ويرفضه آخرون؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قلاع جبل عامل على لائحة التراث العالمي المعرض للخطر, نموذج ذكاء اصطناعي يتنبأ بالسرطان، فماذا في التفاصيل؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
- تنديد أممي بـ"تفاقم" العنف وضم الأراضي بالضفة الغربية... كيف يبدو المشهد؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
09:03 GMT
28 د
بين بيروت وموسكو
اتفاقٌ لنزع سلاح حماس في قطاع غزة يخرق اشتعال المنطقة من ايران الى دمياط… وهل تراجع ترامب عن منح كييف
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
جبل لبنان بين عامي 1840 و1860
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
16:33 GMT
15 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
16:48 GMT
12 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260731/الخارجية-الروسية-موسكو-والرياض-تؤكدان-أهمية-ضمان-حرية-الملاحة-في-البحر-الأحمر-ومضيق-باب-المندب-1115659074.html
الخارجية الروسية: موسكو والرياض تؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب
الخارجية الروسية: موسكو والرياض تؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا والسعودية أعربتا عن قلقهما من مخاطر تدهور الأوضاع العسكرية والسياسية في اليمن، وتصعيد التوتر في المياه... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T13:51+0000
2026-07-31T13:51+0000
العالم
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/10/1115257464_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_b9465ec5331783cb9d688458e67d977c.jpg
وجاء في بيان الوزارة عقب لقاء نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا سامي محمد السدهان بأن "الجانبين أعربا عن قلقهما المشترك من مخاطر تدهور الأوضاع العسكرية والسياسية في البلاد (اليمن)، وتصعيد التوتر في المياه المجاورة لها".وأكد البيان أن "موسكو والرياض تؤكدان أهمية ضمان حرية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، قد استقبل سفير السعودية في روسيا سامي محمد السدهان بناءً على طلبه، وناقشا خلال اللقاء قضايا التعاون في مجلس الأمن الدولي بهدف التسوية السياسية للوضع في اليمن وما حوله.
https://sarabic.ae/20260730/قيادي-جنوبي-لـسبوتنيك-الأوضاع-الحالية-قد-تدفع-إلى-التهدئة-بين-الانتقالي-والشرعية-اليمنية-1115638631.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/10/1115257464_61:0:1261:900_1920x0_80_0_0_a311dd7cbe63ba0907a21dbb04459b99.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
العالم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي

الخارجية الروسية: موسكو والرياض تؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب

13:51 GMT 31.07.2026
© Sputnik وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا والسعودية أعربتا عن قلقهما من مخاطر تدهور الأوضاع العسكرية والسياسية في اليمن، وتصعيد التوتر في المياه المجاورة له.
وجاء في بيان الوزارة عقب لقاء نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا سامي محمد السدهان بأن "الجانبين أعربا عن قلقهما المشترك من مخاطر تدهور الأوضاع العسكرية والسياسية في البلاد (اليمن)، وتصعيد التوتر في المياه المجاورة لها".
وأكد البيان أن "موسكو والرياض تؤكدان أهمية ضمان حرية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

وأعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، يوم أمس الخميس، مواصلة حظر الملاحة على السعودية في البحر الأحمر، كاشفاً عن منع جماعته إبحار 16 سفينة سعودية وإجبارها على تغيير مسارها.

اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": الأوضاع الحالية قد تدفع إلى التهدئة بين الانتقالي والشرعية اليمنية
أمس, 17:42 GMT
وقال الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، إنه "سيتم العمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار"، واصفاً ذلك بأنه "موقف حق وضروري وصحيح وغير متهور".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، قد استقبل سفير السعودية في روسيا سامي محمد السدهان بناءً على طلبه، وناقشا خلال اللقاء قضايا التعاون في مجلس الأمن الدولي بهدف التسوية السياسية للوضع في اليمن وما حوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала