https://sarabic.ae/20260730/قيادي-جنوبي-لـسبوتنيك-الأوضاع-الحالية-قد-تدفع-إلى-التهدئة-بين-الانتقالي-والشرعية-اليمنية-1115638631.html

قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": الأوضاع الحالية قد تدفع إلى التهدئة بين الانتقالي والشرعية اليمنية

قيادي جنوبي لـ"سبوتنيك": الأوضاع الحالية قد تدفع إلى التهدئة بين الانتقالي والشرعية اليمنية

سبوتنيك عربي

أكد القيادي في الحراك الجنوبي في اليمن، عبد العزيز قاسم، أن التقارب بين السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي يبدو ممكنا في ظل التطورات الجارية، وبعد التصعيد من... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T17:42+0000

2026-07-30T17:42+0000

2026-07-30T17:42+0000

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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: "أعتقد أن الحديث عن محاولات الجانب السعودي لإيجاد تقارب مع المجلس الانتقالي الجنوبي جاء في ظل العمليات الحوثية المتزامنة من عدة جبهات، إلى جانب العمليات العسكرية التي تنفذ تحت مسمى "سلاح الجو اليمني" في مدن يمنية، وغياب أفق الحوار، رغم التوصل إلى نقاط مشتركة بين الجانب السعودي والحوثيين في إطار التسوية الشاملة". وأضاف أنه في ظل هذه التجاذبات والتوترات، التي تشهد صعودا وهبوطا، يبدو التقارب ممكنا.وتابع قاسم: "كان من المفترض أن يبدأ التقارب مع المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية منذ بداية الحرب"، مشيرا إلى أن ما جرى من أحداث، وتعرض القوات الجنوبية للقصف، فتح الباب أمام مزيد من التبدلات والتحولات الصادمة، ليس على مستوى المجلس الانتقالي فحسب، بل أيضا على مستوى الشارع الجنوبي.واستطرد، قائلا إن التقارب المحتمل لا يقتصر على المجلس الانتقالي وحده، بل إن الأهم هو التركيز على حل القضية الوطنية الجنوبية، باعتبارها قضية عادلة وعاملا حاسما في تحقيق التسوية والأمن والاستقرار في المنطقة.ويرى قاسم أن الحديث عن إمكانيات إيجاد تقارب مع المجلس الانتقالي يبدو ممكنا، لكنه يظل رهنا بحسابات دولية تتغير بتغير موازين التأثير.وأوضح أن التصعيد الأخير، وبلوغه ذروته مع الجانب السعودي، في إطار مواجهة تمتد من شمال اليمن إلى دول قريبة من السعودية، مثل العراق، يمثل نقطة تحول تضاعف الكلفة على المملكة، وكان من الممكن تجنبها لو منحت السعودية ودول المنطقة القضية الجنوبية حقها القانوني المشروع.وأشار القيادي الجنوبي إلى أن التقارب لا يزال في إطار الفرضيات، ويمكن قياس احتمالاته إذا ما ظهرت تقاربات إماراتية سعودية تشكل أساسا لبناء مواقف أو تقديرات جديدة، مؤكدا أن ذلك لم يحدث حتى الآن بصورة واضحة.وقال قاسم: "إن التقارب الإماراتي السعودي، إذا تحقق، قد ينعكس على تقارب سعودي ليس مع المجلس الانتقالي فحسب، بل مع مختلف القوى الجنوبية، في إطار جبهة موحدة تحت سقف حل القضية الجنوبية وفقا للإرادة الشعبية". وأضاف أن هذا الاحتمال يتطلب جهودا كبيرة للضغط على الحكومة الشرعية، رغم محدودية قدرتها على مخالفة الموقف السعودي.وأشار إلى أن الحكومة لا تزال تمتلك أوراقا يمكن أن تستخدمها في اتجاهات أخرى قد تضع السعودية أمام حسابات دولية معقدة، وتعرض دول الخليج لضغوط خارجية.ونوه القيادي الجنوبي إلى أن حديث رئيس المجلس الانتقالي مع قيادة المجلس، التي عينت قبل عدة أيام، يعد - برأيه - محاولة لتهيئة الظروف أو للحفاظ على زخم الشارع واستعداده لأي تطورات مقبلة، كما يمثل رسالة يحرص المجلس الانتقالي على توجيهها إلى الجانب السعودي، إضافة إلى لفت الانتباه إلى المرحلة المقبلة.وأضاف أن غياب رئيس المجلس الانتقالي طوال هذه الفترة يثير تساؤلات في الشارع الجنوبي، خاصة مع إمكانية ظهوره عبر وسائل الإعلام، مرجحًا أن يكون ذلك مرتبطا بتفاهمات إماراتية سعودية لإبقائه بعيدا عن المشهد إلى حين الحاجة إليه، باعتباره ورقة ضغط في مواجهة جماعة الحوثيين، وفق تقديره.المشهدشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة قوات المجلس على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاتها الهادفة إلى استعادة الدولة التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي قبل تحقيق الوحدة اليمنية، في 22 مايو/ أيار 1990.وفي الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان، وتستولي عليها دون قتال.ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل الوحدة مع الشمال في 22 مايو/ أيار 1990، مبررا ذلك بما يقول إنه تعرض أبناء المحافظات الجنوبية للظلم والتهميش عقب حرب صيف 1994.ويشهد اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، وهو صراع انعكس على مختلف الأوضاع في البلاد، وتسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها من بين الأسوأ على مستوى العالم.

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