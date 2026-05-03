في الذكرى التاسعة لتأسيس "الانتقالي".. هل يشهد جنوب اليمن توترات جديدة؟

سبوتنيك عربي

يحتشد اليمنيون جنوبي البلاد، يوم غد الاثنين الموافق للرابع من مايو/ أيار الجاري، لإحياء الذكرى التاسعة لما أُطلق عليه "إعلان عدن التاريخي"

وتأتي عمليات الاحتشاد هذا العام، في ظروف مختلفة وواقع جديد بعد الإعلان عن حل "الانتقالي" قبل أشهر، وتحولات في الأوضاع السياسية داخل التحالف، إضافة إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الجنوب، علاوة على المخاوف من حدوث اشتباكات بين القوات الحكومية والمحتشدين على خلفية الأحداث الأخيرة في حضرموت، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية لتشكيل المجلس في 4 مايو من العام 2017.هل تشهد المحافظات الجنوبية حالة من عدم الاستقرار وربما التصعيد والفوضى في تلك الذكرى.. أم أن هناك إجراءات حكومية سياسية في المقام الأول قد تعمل على منع التصعيد؟احتمالات التصعيدبداية، قال القيادي في "الحراك الجنوبي" باليمن، عبد العزيز قاسم، إن "حقيقة ما يشهده الجنوب اليوم هي تداعيات أحداث حضرموت الصادمة والجارحة لمشاعر أبناء الجنوب، الذين يشعرون بأن ما تعرضت له القوات الجنوبية طعنة في خاصرة الجنوب ونكثٌ بالعهود والمواثيق، ولا تزال تداعياتها مؤثرة على المشهد".وتابع قاسم: "ما شهدته عدن من حالات الاغتيال وغيرها، يُرشح لمزيد من التوترات بسبب الأزمة بين الرياض والإمارات، حيث انسحب الخلاف على الداخل الجنوبي بين المجلس الانتقالي والرياض، رغم ما قامت به الرياض من دعوات للانتقالي نفسه وبعض القوى الجنوبية، لكنها لا ترتقي إلى أدنى المطالب، ولم تلامس الواقع، وكلها لا تزال حبرًا على الورق".إجراءات ضروريةوقال قاسم إن "اليوم هو ذكرى تأسيس المجلس الانتقالي، ويحتشد المواطنون إلى العاصمة عدن بالفعل، وهذا قد يُرشّح الأوضاع إلى مزيد من التصعيد، خاصة وأن الضبابية في الموقف وغياب رئيس المجلس الانتقالي وعدم اتضاح الرؤية سيسهم في تأجيج الأوضاع".واستطرد قاسم: "هناك عبء كبير على الانتقالي بأن يقوم ببعض الإجراءات على صعيد بنيته التنظيمية وموقفه الواضح، فضلًا عن إجراءات وخطوات جادة يتطلب القيام بها من قبل الحكومة اليمنية الشرعية والرياض، ربما تخفف حدة التوترات".وأوضح قاسم أن "الشيء اللافت في الأمر أن هناك قوى جنوبية وطنية شبابية لم تنخرط في المراحل السابقة سواء بالمجلس أو بالحكومة الشرعية، سيكون لها حضور وموقف حاسم، وسيلتف حولها الكثير".تحديات كبرىمن جانبه، أكد زيد الجمل، القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في المجلس الانتقالي الجنوبي، أن "الذكرى التاسعة لإعلان عدن التاريخي، تمثل محطة مفصلية في مسار القضية الجنوبية، وتجسّد التحول السياسي الذي عبّر عن إرادة شعب الجنوب في استعادة دولته وبناء مستقبله".وأضاف الجمل، في حديثه لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن "هذه المناسبة الوطنية تأتي في ظل متغيرات مهمة يمر بها الجنوب، وفي ظل تحديات كبيرة تستهدف قضيته وحاملها السياسي".وتابع أن "الزخم الشعبي الذي رافق الاستعدادات لإحياء هذه الذكرى يعزز من حضور القضية الجنوبية على مختلف المستويات، ويؤكد عدالتها ومشروعيتها باعتبارها قضية شعب يسعى لنيل حقوقه المشروعة".السلام والاستقراروأوضح الجمل أن "هذه الحشود الجماهيرية تمثل رسالة قوية للداخل والخارج، مفادها أن الجنوب ماضٍ بإرادة موحّدة نحو تحقيق أهدافه الوطنية"، وأن "أي حلول سياسية بعيدة عن القيادة السياسية المفوضة شعبيًا، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطلعات شعب الجنوب، لن تحقق السلام والاستقرار المنشود".واختتم الجمل بالتأكيد على "أهمية الحفاظ على وحدة الصف الجنوبي، وتعزيز الشراكة الوطنية، لمواجهة التحديات الراهنة، بما يضمن تحقيق الأهداف التي خرج من أجلها شعب الجنوب".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر. وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدّر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

