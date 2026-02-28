https://sarabic.ae/20260228/اليمن-تظاهرة-حاشدة-للمجلس-الانتقالي-في-عدن-تدين-إغلاق-مقراته-وتدعو-إلى-حوار-بضمانات-دولية-1110845275.html

اليمن.. تظاهرة حاشدة للمجلس الانتقالي في عدن تدين إغلاق مقراته وتدعو إلى حوار بضمانات دولية

سبوتنيك عربي

خرجت تظاهرة حاشدة، الجمعة، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوبي البلاد، للتنديد بإغلاق مقراته... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

ورفع المشاركون في التظاهرة التي نظمت في ساحة العروض بمديرية خورمكسر شرقي عدن، صور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، وعلم دولة جمهورية اليمن الديمقراطية التي كانت قائمة جنوبي اليمن قبل تحقيق الوحدة مع الشطر الشمالي في 1990.وشهدت مدينة عدن بالتزامن مع التظاهرة الحاشدة التي حملت شعار "الثبات والقرار الجنوبي"، انتشاراً أمنياً وعسكرياً مكثفاً في مداخل المدينة وشوارعها الرئيسية، خاصة أن مشاركين توافدوا إليها من محافظات حضرموت [شرقي اليمن] وشبوة ولحج وأبين والضالع [جنوبي البلاد].وأعلن بيان التظاهرة، حسب موقع المجلس الانتقالي الجنوبي، "رفض أي قرارات تستهدف إقصاء المجلس الانتقالي أو تقويض دوره".وأدان بيان التظاهرة "قرارات إغلاق مقرات المجلس الانتقالي بالعاصمة عدن، ويحمّل (سلطات الأمر الواقع) [في إشارة إلى الحكومة اليمنية] المسؤولية الكاملة عن تبعاتها".واتهم البيان، السعودية بـ "احتجاز وفد المجلس الانتقالي في الرياض"، مطالباً بـ "الإفراج الفوري عنه ورفع القيود المفروضة عليه لضمان عودته الآمنة وممارسة مهامه".وجدد "دعم أي حوار سياسي جاد بضمانات دولية يُعقد في العاصمة عدن، شريطة عرض أي اتفاق نهائي للاستفتاء الشعبي"، معتبرا أن "أي حوار يُعقد في ظل احتجاز أو تقييد حرية ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي يفتقد تماماً للشرعية السياسية".ورأى أن "استمرار حكومة (الأمر الواقع) في عدن دون توافق مع الحركة الوطنية الجنوبية يهدد الاستقرار ويدفع نحو التوتر".ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "التعامل مع قضية الجنوب كقضية سياسية وطنية تستند إلى حق تقرير المصير".واختتم بيان تظاهرة المجلس الانتقالي، بتوجيه رسالة إلى السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، بالقول: وتأتي تظاهرة المجلس الانتقالي في عدن، بعد أيام من إغلاق قوة تابعة لـ "ألوية العمالقة الجنوبية"، المقر الرئيسي للمجلس في منطقة جولد مور بمديرية التواهي غربي مدينة عدن، وذلك بعد 24 ساعة من إغلاق مماثل لمقري هيئة الشؤون الخارجية والجمعية العمومية للمجلس الانتقالي في المدينة.وجاء إغلاق مقرات المجلس الانتقالي بعد توعد مجلس القيادة اليمني، يوم الجمعة قبل الماضي، بعدم السماح بتكرار الاعتداء على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك غداة محاولة محتجين من المجلس الانتقالي اقتحام مقر الحكومة في قصر معاشيق الرئاسي.ويوم الخميس قبل الماضي، قُتل متظاهر وأصيب 17 آخرون، إثر تفريق قوات حماية قصر معاشيق الرئاسي في عدن، محتجين من المجلس الانتقالي حاولوا اقتحام مقر الحكومة فيه.وجاءت الصدامات في عدن عشية عقد رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني اجتماعاً بحكومته في عدن، هو الأول منذ تشكيلها.وسبق أن أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي أن الحكومة اليمنية الجديدة لا تمثله، مطالباً برحيلها من عدن، على الرغم من أن بين وزرائها 6 من قيادات المجلس المطالب بانفصال جنوبي اليمن.وفي السادس من شباط/فبراير الجاري، أصدر رئيس مجلس القيادة مرسوماً بتشكيل الحكومة التي ضمت 35 وزيراً، احتفظ منهم 8 وزراء بمنصبه، وتضمنت التشكيلة دخول وزراء جدد، وتمثيلاً للمرأة بحقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، والشؤون القانونية، ووزيرة دولة لشؤون المرأة.وكانت قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن الوفد المشارك في مؤتمر الحوار الجنوبي بالرياض، أعلنت في 9 كانون الثاني/يناير الماضي حلّ المجلس وكافة هيئاته، معتبرة أن "العملية العسكرية للمجلس في محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن) أضرت بوحدة الصف الجنوبي وتسببت في الإساءة إلى العلاقة مع التحالف بقيادة السعودية، مما جعل استمرار وجود المجلس لا يخدم الهدف الذي أسس من أجله".سبق ذلك إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، وصول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ميناء بربرة الصومالي، بعد مغادرته عدن على متن واسطة بحرية.وتأتي التطورات بعد إعلان رئيس مجلس القيادة اليمني، في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، نجاح عملية تسليم المعسكرات في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) ومحافظتي حضرموت والمهرة (شرقي البلاد)، إلى قوات "درع الوطن" التابعة له، على خلفية عملية عسكرية أطلقتها هذه القوات بدعم من التحالف العربي ضد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.وفي السابع من كانون الثاني/يناير الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي قراراً بإقالة عيدروس الزُبيدي من عضوية مجلس القيادة وإحالته إلى النائب العام بتهمة "الخيانة العظمى والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية".وتصاعد التوتر السياسي في مجلس القيادة بعد إعلان عضو المجلس عيدروس الزُبيدي الذي يقود المجلس الانتقالي، في الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي، عن تأسيس دولة مستقلة في مناطق سيطرته جنوبي البلاد، على حدود الدولة التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن قبل تحقيق الوحدة مع الشطر الشمالي في 1990.ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في شطر جنوب اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 أيار/مايو 1990 مكونة الجمهورية اليمنية، مبرراً ذلك بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994.ويعاني اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021 بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

2026

الأخبار

