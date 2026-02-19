https://sarabic.ae/20260219/الانتقالي-الجنوبي-يصعد-ضد-الحكومة-اليمنية-في-عدن-ويدعو-أنصاره-للاحتجاج-1110511594.html

"الانتقالي الجنوبي" يصعد ضد الحكومة اليمنية في عدن ويدعو أنصاره للاحتجاج

"الانتقالي الجنوبي" يصعد ضد الحكومة اليمنية في عدن ويدعو أنصاره للاحتجاج

سبوتنيك عربي

صعّد المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب بانفصال جنوب اليمن، اليوم الخميس، ضد الحكومة اليمنية، بدعوته أنصاره إلى احتجاجات ضدها في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب... 19.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-19T00:57+0000

2026-02-19T00:57+0000

2026-02-19T00:58+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

قصف اليمن

مأساة اليمن

المبعوث الأممي إلى اليمن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103959167_0:119:3203:1921_1920x0_80_0_0_edb902e46b1599e6ef4aa50d9e67ec3f.jpg

ووجهت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي في عدن، عبر صفحتها في "فيس بوك" (المحظور في روسيا باعتباره متطرفًا)، دعوة إلى أنصار المجلس، لـ "الاحتشاد والمشاركة في برنامج تصعيد يتضمن وقفتين احتجاجيتين أمام بوابة معاشيق الرئاسي [مقر إقامة الحكومة في عدن]، في الساعة العاشرة صباحًا ومساءً، رفضًا لتواجد وزراء حكومة الاحتلال اليمني في العاصمة، وتنديدًا بسياسات التهميش، وتأكيدًا على الحق في تقرير المصير [في إشارة إلى الانفصال]"، على حد تعبيرها.في السياق، اعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان، أن "وصول وزراء الشمال إلى عدن ليس حدثًا عادياً، بل هو تحدٍ سافر لإرادة شعب الجنوب وتجاهل لمطالبه المشروعة في تقرير المصير".ورأى أن "هذا الوجود سيفضي حتمًا إلى تفاقم حالة الاحتقان الشعبي في عموم الجنوب، وسيصعّد منسوب التوتر، ويهدد الاستقرار".واختتم المجلس الانتقالي الجنوبي، بيانه التصعيدي بالقول: "إن صوت الجنوب اليوم هو صوت الإنذار الأخير، وعلى الجميع أن يدرك أن إرادة الشعوب لا تُقهر، وأن الجنوب لن يقبل إلا بالحرية والسيادة الكاملة.. الجنوب قادم بإرادته، والغضب الشعبي إذا انفجر فلن يوقفه أحد".ويأتي موقف المجلس الانتقالي الجنوبي، غداة وصول رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني شائع الزنداني وعدد من وزرائه إلى عدن قادمين من السعودية، لممارسة مهامهم منها.وسبق أن أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، أن الحكومة اليمنية الجديدة المشكلة الأسبوع الماضي، لا تمثله على الرغم من أن بين وزرائها 6 من قيادات المجلس المطالب بانفصال جنوب اليمن.ويوم الاثنين الماضي، أدى رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، في مقر السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض.وفي السادس من فبراير/شباط الجاري، أصدر رئيس مجلس القيادة مرسومًا بتشكيل الحكومة التي ضمت 35 وزيرًا احتفظ منهم 8 وزراء بمنصبهم، فيما تضمنت التشكيلة دخول وزراء جدد، وتمثيل المرأة بحقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، والشؤون القانونية، ووزيرة دولة لشؤون المرأة.وكان رئيس الوزراء اليمني السابق، سالم بن بريك، قد أعلن في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، تقديم استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، الذي عيّن وزير الخارجية شائع الزنداني رئيسًا للوزراء.وكانت قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن الوفد المشارك في مؤتمر الحوار الجنوبي بالرياض، أعلنت في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، حلّ المجلس وكافة هيئاته، معتبرة أن "العملية العسكرية للمجلس في محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن) أضرت بوحدة الصف الجنوبي وتسببت في الإساءة إلى العلاقة مع التحالف بقيادة السعودية، مما جعل استمرار وجود المجلس لا يخدم الهدف الذي أسس من أجله".سبق ذلك إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، وصول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ميناء بربرة الصومالي، بعد مغادرته عدن على متن وسيلة بحرية.وجاءت التطورات بعد إعلان رئيس مجلس القيادة اليمني، في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، نجاح عملية تسليم المعسكرات في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) ومحافظتي حضرموت والمهرة (شرقي البلاد) إلى قوات "درع الوطن" التابعة له، على خلفية عملية عسكرية أطلقتها هذه القوات بدعم من التحالف العربي ضد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.وفي 7 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي قرارًا بإقالة عيدروس الزُبيدي من عضوية مجلس القيادة وإحالته إلى النائب العام بتهمة "الخيانة العظمى والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية".وتصاعد التوتر السياسي في مجلس القيادة بعد إعلان عضو المجلس عيدروس الزُبيدي، الذي يقود رئيس المجلس الانتقالي، في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، عن تأسيس دولة مستقلة في مناطق سيطرته جنوب البلاد، على حدود الدولة التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن قبل تحقيق الوحدة مع الشطر الشمالي في 1990.ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في شطر جنوب اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو/أيار 1990 مكونة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدّر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20260129/المجلس-الانتقالي-الجنوبي-يتهم-رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-بإغلاق-مقر-له-في-عدن-1109767924.html

https://sarabic.ae/20260125/الانتقالي-الجنوبي-ينفي-صحة-إعلان-المجلس-الوطني-الجنوبي-ويؤكد-تماسكه-المؤسسي-1109616565.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, قصف اليمن, مأساة اليمن, المبعوث الأممي إلى اليمن